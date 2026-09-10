Quando será o próximo jogo de João Fonseca? Veja a programação

RESUMO | João Fonseca voltará às quadras nos dias 18 e 19 de setembro, pela Copa Davis, no Rio de Janeiro, após quase um mês afastado por lesão. O calendário de João Fonseca também inclui torneios em Tóquio, Basileia e Paris. O brasileiro ocupa a 27ª posição no ranking mundial.

João Fonseca não disputa uma partida oficial há quase um mês. O tenista brasileiro ficou fora do calendário por causa de uma lesão, mas se aproxima do retorno às quadras. Após abrir mão da participação no US Open, último torneio de Grand Slam da temporada, o atual número 1 do Brasil e 27º colocado no ranking mundial voltará a representar o país antes de iniciar a preparação para o circuito ATP de 2026.

A volta de Fonseca acontecerá na Copa Davis, marcada para os dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A competição terá sua primeira edição na cidade e colocará o brasileiro de 20 anos em confronto pela equipe nacional diante da Suíça.

Após a disputa em solo brasileiro, João Fonseca terá a chance de retornar ao calendário profissional e buscar novos pontos no ranking da ATP. O tenista participará de um torneio ainda em setembro, na cidade de Tóquio, em sua primeira atuação durante a gira asiática da temporada.

Veja o calendário de João Fonseca

17 de setembro: Copa Davis - quadra dura indoor, no Rio de Janeiro (BRA)

30 de setembro: ATP 500 de Tóquio - quadra dura, no Japão

26 de outubro: ATP 500 da Basileia - quadra dura indoor, na Suíça

2 de novembro: Masters 1000 de Paris - quadra dura indoor, na França

Quando João Fonseca voltará a jogar?

João Fonseca voltará às quadras nos dias 18 e 19 de setembro, quando representará o Brasil na Copa Davis.

Onde será disputada a Copa Davis entre Brasil e Suíça?

O confronto entre Brasil e Suíça será realizado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Será a primeira edição da Copa Davis na cidade.

Por que João Fonseca ficou fora do US Open?

João Fonseca abriu mão da participação no US Open após ficar afastado do calendário por causa de uma lesão.

Qual é a posição de João Fonseca no ranking mundial?

João Fonseca ocupa a 27ª posição no ranking mundial e é o atual número 1 do Brasil.

Quais torneios João Fonseca disputará após a Copa Davis?

João Fonseca tem no calendário o ATP 500 de Tóquio, em 30 de setembro, o ATP 500 da Basileia, em 26 de outubro, e o Masters 1000 de Paris, em 2 de novembro.