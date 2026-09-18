Alfinetada alviverde: Palmeiras usa declaração de flamenguista para rebater críticas ao sintético

RESUMO | O Palmeiras ironizou o Flamengo nas redes sociais nesta sexta-feira (18) após jogadores rubro-negros criticarem duramente o gramado do Maracanã após o empate contra o Independiente del Valle. O Verdão utilizou a repercussão da declaração do zagueiro Léo Ortiz, que admitiu dar razão aos defensores do campo sintético diante da precariedade dos gramados naturais no Brasil.

A rivalidade fora de campo entre Palmeiras e Flamengo ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 18. O clube paulista utilizou suas redes sociais para ironizar o rival carioca após a forte onda de reclamações generalizadas por parte dos atletas rubro-negros em relação às condições precárias do gramado do Maracanã, na noite anterior, logo após o empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle pela Copa Libertadores. Em sua publicação oficial, o Verdão resgatou diversas manchetes sobre o assunto e deu destaque especial ao posicionamento do zagueiro Léo Ortiz, que abriu o debate ao afirmar que "às vezes tem que dar razão a quem fala do sintético".

A manifestação do defensor do Flamengo sintetizou o nível de insatisfação do elenco com o piso do principal palco do futebol carioca. Na zona mista do estádio, outros nomes de peso também detonaram a situação da grama. O meia Arrascaeta afirmou que a equipe precisa se impor, mas ponderou que a falta de um bom campo dificulta o controle da bola e impede o time de desempenhar seu melhor futebol. No mesmo sentido, o goleiro Rossi classificou o cenário como "inacreditável" para o estilo de jogo da equipe, destacando a presença excessiva de lama nas áreas e manifestando preocupação com o desgaste extra que o gramado sofrerá nos próximos dias, quando o estádio receberá um evento de futebol americano da NFL.

O meia Lucas Paquetá reforçou o coro ao explicar que a irregularidade do piso impacta diretamente na confiança individual dos atletas, exigindo toques a mais na bola e aumentando a margem para erros técnicos. Diante desse cenário de desgaste generalizado dos gramados naturais no futebol brasileiro, o Palmeiras aproveitou a oportunidade para exaltar o seu próprio investimento e exibiu uma imagem do Nubank Parque com seu piso artificial, acompanhada da frase: "O tempo é senhor da razão". O clube paulista defende há anos o modelo sintético como solução viável para garantir qualidade técnica e evitar os cancelamentos de partidas ou o excesso de buracos vistos em gramados tradicionais pelo país.

Próximos compromissos no Maracanã

A discussão ganha ainda mais relevância logística nas próximas semanas. Além do compromisso do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, 20, quando recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã antes da paralisação para a Data Fifa, o estádio carioca passará por uma grande adaptação para abrigar pela primeira vez na história uma partida da NFL no Rio de Janeiro, marcada para o dia 27 de setembro entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. A expectativa da diretoria rubro-negra e dos frequentadores do estádio é de que a manutenção pós-evento consiga mitigar os danos crônicos que vêm minando a durabilidade da grama natural ao longo da temporada.

Maracanã adotará tecnologia híbrida e trocará gramado ao fim da temporada de 2026

Diante das críticas recorrentes de atletas de Flamengo e Fluminense em relação às condições da superfície, o Consórcio Fla-Flu decidiu substituir o piso atual pela grama "Celebration Hybrid", considerada mais moderna, resistente e maleável para processos de manutenção em comparação à tradicional "Bermuda Celebration" utilizada atualmente. A execução das obras de troca do gramado está programada para iniciar imediatamente após o encerramento do Campeonato Brasileiro, em dezembro de 2026, com a remoção total do piso ocorrendo logo após a 38ª rodada para abrir espaço ao plantio da nova espécie. Essa intervenção direta no calendário causará impacto em eventos festivos tradicionais, como o "Jogo das Estrelas", organizado por Zico, que precisará ser realocado para outra data.

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A decisão de promover a substituição ocorre após um período de intenso debate sobre a qualidade do piso no principal templo do esporte nacional. Em apresentação recente, a administração do estádio detalhou os motivos por trás da queda de rendimento do gramado ao longo de 2026, apontando que, de cinco fatores essenciais monitorados pela gestão, quatro apresentaram piora em relação ao ano anterior. Entre os principais problemas, destacam-se o aumento de 26% no registro de chuvas nos dias de partidas ou nas 24 horas anteriores, além da redução no intervalo de dias disponíveis entre os confrontos, deixando a superfície menos densa e excessivamente úmida devido a um inverno atipicamente mais quente combinado com precipitações elevadas.

Apesar de o Maracanã ter sido confirmado como sede de nove partidas da Copa do Mundo Feminina, a direção do complexo esportivo negou que a substituição do gramado tenha sido motivada por exigências da entidade organizadora do torneio internacional. Em declaração concedida ao portal Globoesporte.com, o CEO do Maracanã, Fred Nantes, enfatizou que o foco principal da administração é garantir a integridade do piso para as dezenas de partidas disputadas anualmente pelos clubes administradores, destacando que não pode pensar apenas em nove jogos de Copa quando há mais de 70 partidas dos clubes que mantêm o estádio durante duas décadas.

Por que o Palmeiras ironizou o Flamengo nas redes sociais?

O clube paulista reagiu após jogadores do Flamengo criticarem severamente as condições do gramado do Maracanã após a partida pela Libertadores.

Qual declaração gerou maior repercussão no episódio?

A fala do zagueiro Léo Ortiz, que admitiu compreender e dar razão aos defensores dos gramados sintéticos devido à precariedade dos campos naturais no Brasil.

Quais jogadores do Flamengo reclamaram do Maracanã?

Nomes como Léo Ortiz, Arrascaeta, Rossi e Lucas Paquetá expuseram publicamente as dificuldades de jogar em um piso considerado impraticável.

Qual é o próximo grande evento agendado para o Maracanã?

O estádio receberá uma partida oficial da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys no final de setembro.

Qual o posicionamento histórico do Palmeiras sobre o tema?

O clube adota o gramado sintético em seu estádio e defende a tecnologia como alternativa para assegurar qualidade e padrão técnico superior no futebol.