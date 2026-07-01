Esporte

Fase de grupos copa 2026

João Fonseca vence De Jong e avança à terceira rodada de Wimbledon

Brasileiro de 19 anos derrota o holandês por 3 sets a 0 e iguala sua melhor campanha no Grand Slam britânico

(Henry NICHOLLS / AFP)

(Henry NICHOLLS / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 13h56.

O brasileiro João Fonseca está na terceira rodada de Wimbledon. Nesta quarta-feira, 1º, o carioca de 19 anos derrotou o holandês Jesper de Jong por 3 sets a 0 e avançou no Grand Slam disputado na grama de Londres.

Atual número 27 do ranking da ATP e cabeça de chave 24 do torneio, Fonseca venceu com parciais de 6/1, 7/6 e 6/4, em 2h21 de partida realizada na Quadra 3 do All England Club.

Com o resultado, o brasileiro iguala sua campanha de 2025 em Wimbledon e soma a 16ª vitória em 27 partidas disputadas na temporada.

Como foi o jogo?

João começou a partida em ritmo forte e dominou o primeiro set, abrindo vantagem logo nos games iniciais para fechar a parcial por 6/1.

No segundo set, o brasileiro chegou a abrir vantagem, mas viu De Jong reagir e empatar o placar em 5 a 5. Fonseca voltou a assumir o controle da partida e fechou a parcial por 7/6.

O terceiro set foi mais equilibrado. A quebra decisiva veio quando o holandês sacava com o placar em 3 a 3. Depois disso, João confirmou seus serviços até fechar o jogo sem perder nenhum set.

Na briga por uma vaga inédita nas oitavas de final de Wimbledon, Fonseca enfrentará o vencedor do confronto entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp, que também jogam nesta quarta-feira.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)João Fonseca

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