João Fonseca vence De Jong e avança à terceira rodada de Wimbledon

(Henry NICHOLLS / AFP)
Repórter
Publicado em 1 de julho de 2026 às 13h56.
O brasileiro João Fonseca está na terceira rodada de Wimbledon. Nesta quarta-feira, 1º, o carioca de 19 anos derrotou o holandês Jesper de Jong por 3 sets a 0 e avançou no Grand Slam disputado na grama de Londres.
Atual número 27 do ranking da ATP e cabeça de chave 24 do torneio, Fonseca venceu com parciais de 6/1, 7/6 e 6/4, em 2h21 de partida realizada na Quadra 3 do All England Club.
Com o resultado, o brasileiro iguala sua campanha de 2025 em Wimbledon e soma a 16ª vitória em 27 partidas disputadas na temporada.
João começou a partida em ritmo forte e dominou o primeiro set, abrindo vantagem logo nos games iniciais para fechar a parcial por 6/1.
No segundo set, o brasileiro chegou a abrir vantagem, mas viu De Jong reagir e empatar o placar em 5 a 5. Fonseca voltou a assumir o controle da partida e fechou a parcial por 7/6.
O terceiro set foi mais equilibrado. A quebra decisiva veio quando o holandês sacava com o placar em 3 a 3. Depois disso, João confirmou seus serviços até fechar o jogo sem perder nenhum set.
Na briga por uma vaga inédita nas oitavas de final de Wimbledon, Fonseca enfrentará o vencedor do confronto entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp, que também jogam nesta quarta-feira.