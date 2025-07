João Fonseca e Bia Haddad podem conquistar quase R$ 1,5 milhão em Wimbledon 2025; entenda

João Fonseca e Bia Haddad Maia podem somar quase R$ 1,5 milhão se vencerem seus jogos da segunda rodada em Wimbledon 2025, um dos torneios mais prestigiados do circuito mundial de tênis.

Após estreias vitoriosas na última segunda-feira, 30, ambos já garantiram cerca de R$ 495,6 mil cada, valor correspondente a 66 mil libras pela passagem à segunda fase do Grand Slam disputado em Londres.

Caso avancem, o prêmio sobe para 99 mil libras, o que equivale a aproximadamente R$ 741 mil para cada atleta.

João Fonseca faz história em Wimbledon

João Fonseca, de 18 anos, vive um momento histórico ao se tornar o mais jovem brasileiro a conquistar uma vitória em Wimbledon desde 1964, quando Thomaz Koch triunfou na grama do All England Club.

O carioca dominou o britânico Jacob Fearnley por 3 sets a 0 (6/4, 6/1 e 7/6), em sua primeira participação no torneio inglês, e já acumula quatro vitórias em Grand Slams na carreira.

Com o resultado, Fonseca subiu provisoriamente para a 47ª posição no ranking mundial e volta à quadra na próxima quarta-feira (2) para enfrentar o norte-americano Jenson Brooksby, número 101 do mundo.

Bia Haddad Maia segue firme em Wimbledon

Já Bia Haddad Maia, 20ª do ranking, também estreou com vitória sólida sobre a eslovaca Rebecca Sramkova (34ª), por 2 sets a 0, em partida marcada por momentos decisivos em que a brasileira soube impor seu jogo, principalmente no tie-break do primeiro set.

Bia vem de uma temporada consistente, tendo conquistado recentemente o título de duplas no WTA 250 de Nottingham. Na segunda rodada, ela enfrenta a húngara Dalma Gálfi, 110ª do ranking, em busca de mais uma vitória que pode aumentar ainda mais sua premiação e consolidar sua boa fase.

Premiação recorde em Wimbledon 2025

Wimbledon 2025 distribui um total recorde de 53,5 milhões de libras em premiações (cerca de R$ 401 milhões), um aumento de 7% em relação ao ano anterior, refletindo a importância e o crescimento do torneio.

O campeão em simples receberá 3 milhões de libras (aproximadamente R$ 22 milhões), reforçando o prestígio e o impacto financeiro que o Grand Slam representa para os atletas.

Até aqui, João Fonseca já acumulava mais de US$ 700 mil em prêmios na carreira, enquanto Bia Haddad ultrapassou a marca de US$ 993 mil.

Chance de ampliação de ganhos financeiros

Com atuações seguras e favoritismo nas próximas partidas, João e Bia têm a chance de ampliar não apenas seus resultados esportivos, mas também seus ganhos financeiros, somando quase R$ 1,5 milhão apenas na segunda rodada, um feito expressivo para o tênis brasileiro em um dos palcos mais tradicionais do esporte mundial.