João Fonseca vence Casper Ruud e vai para as quartas em Roland Garros

Após a histórica vitória sobre Novak Djokovic, o brasileiro João Fonseca voltou à quadra neste domingo, 31, pelas oitavas de final de Roland Garros 2026, onde conquistou mais uma vitória. Dessa vez, o brasileiro derrotou o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, parciais de 7-5, 7-6, 5-7 e 6-2. Fonseca se torna o primeiro brasileiro a alcançar essa fase do torneio parisiense desde Gustavo Kuerten em 2004.

Até então, João Fonseca ocupava a 30ª posição do ranking mundial da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), enquanto Casper Ruud aparece em 16º lugar. Os dois tenistas nunca se enfrentaram em uma partida oficial do circuito profissional.

João segue para as quartas de final do Aberto da França, onde enfrentará o tcheco Jakub Mensik, vencedor do confronto com Andrey Rublev. Os jogos desta fase acontecem nos dias 2 e 3 de junho.

Quem é Casper Ruud, adversário de João Fonseca?

Casper Ruud nasceu na Noruega e começou a jogar tênis aos quatro anos de idade. Seu pai, Christian Ruud, também foi tenista profissional e chegou ao 39º lugar do ranking mundial.

O norueguês cresceu tendo o espanhol Rafael Nadal como principal ídolo e posteriormente treinou na Rafa Nadal Academy, em Mallorca.

Ao longo da carreira, Ruud conquistou 14 títulos de simples no circuito da ATP e acumulou mais de US$ 28 milhões em premiações.

O melhor ranking da carreira de Casper Ruud foi o segundo lugar do mundo, alcançado em 12 de setembro de 2022.

Ele permaneceu entre os principais tenistas do circuito durante boa parte dos últimos anos e segue entre os 20 melhores do ranking mundial.

O saibro é a superfície favorita do norueguês e Roland Garros está entre os torneios mais importantes de sua carreira.

Ruud foi duas vezes vice-campeão do Grand Slam francês e conhece bem as condições de jogo em Paris.