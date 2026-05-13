Esporte

Jacuipense x Palmeiras: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Clube baiano enfrenta o Verdão em casa e luta para a classificação nesta quarta, 13

Jacuipense x Palmeiras: veja onde a partida será transmitida ao vivo (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Jacuipense x Palmeiras: veja onde a partida será transmitida ao vivo (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06h01.

Tudo sobrePalmeiras
Saiba mais

Jacuipense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 13, pela Copa do Brasil.

O duelo, no Estádio do Café, em Londrina, é válido pelo jogo de volta da quinta fase. O Palmeiras venceu a ida por 3 a 0, podendo perder por dois gols e ainda assim garantir a classificação para as oitavas de final. Já o Jacuipense precisa vencer por quatro gols para se classificar no tempo normal ou empatar o placar total com três gols para seguir para os pênaltis.

Que horas assistir à Jacuipense x Palmeiras

A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 13.

Onde assistir à Jacuipense x Palmeiras

O jogo será transmitido pelo Prime Video.

Prováveis escalações

Jacuipense

Marcelo; Weverton, Jhones e Raylon; David, Thiago, Vinícius Amaral e Vicente; Thiaguinho Oliveira, Pedro Henrique e Thiaguinho.

Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Allan e Maurício Ramón Sosa e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosPalmeirasCopa do Brasil
Próximo

Mais de Esporte

Lens x PSG: que horas e onde assistir ao jogo da Ligue 1

Juventude x São Paulo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Vasco x Paysandu: horário, onde assistir e cenário do jogo

Coritiba x Santos: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mais na Exame

Negócios

Empresa de energético de SC desafia gigantes e investe R$ 300 milhões em nova fábrica

Mundo

Trump viaja para a China com Musk para tratar de comércio e terras raras

Carreira

Pitch substitui currículo? BTG Pactual revela o que realmente pesa na contratação

Brasil

Governo fez um atentado contra o emprego, diz associação sobre fim da taxa das blusinhas