Jacuipense x Palmeiras: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06h01.
Jacuipense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 13, pela Copa do Brasil.
O duelo, no Estádio do Café, em Londrina, é válido pelo jogo de volta da quinta fase. O Palmeiras venceu a ida por 3 a 0, podendo perder por dois gols e ainda assim garantir a classificação para as oitavas de final. Já o Jacuipense precisa vencer por quatro gols para se classificar no tempo normal ou empatar o placar total com três gols para seguir para os pênaltis.
A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 13.
O jogo será transmitido pelo Prime Video.
Marcelo; Weverton, Jhones e Raylon; David, Thiago, Vinícius Amaral e Vicente; Thiaguinho Oliveira, Pedro Henrique e Thiaguinho.
Técnico: Rodrigo Ribeiro.
Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Allan e Maurício Ramón Sosa e Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira.