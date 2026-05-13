Esporte

Lens x PSG: que horas e onde assistir ao jogo da Ligue 1

Paris Saint-Germain pode garantir o título do campeonato francês já nesta quarta-feira, 13

Lens x PSG: veja onde a partida será transmitida ao vivo (Frederic J. Brown/AFP)

Lens x PSG: veja onde a partida será transmitida ao vivo (Frederic J. Brown/AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06h02.

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Lens e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira, 13, pela Ligue 1.

O duelo, no Estádio Bollaert-Delelis, em Lens, na França, é válido pela 29ª rodada do Campeonato Francês. O Lens já se classificou para a próxima Champions League e deve poupar jogadores para se concentrar na decisão da Copa da França, mercada para o dia 22 de maio contra o Nice.  Já o PSG é o líder da Ligue 1 e precisa de apenas um ponto para garantir o título.

Que horas assistir à Lens x PSG

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 13.

Onde assistir à Lens x PSG

O jogo será transmitido pela Cazé TV (Youtube).

Prováveis escalações

Lens

Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Sima, Bulatovic, Haidara, Udol; Fofana, Édouard, Saïd.

Técnico: Pierre Sage.

PSG

Marin; Mayulu, Beraldo, Zabarnyi, Hernández; Lee, Ruiz, Dro Fernández; Mbaye, Doué, Barcola.

Técnico: Luis Enrique.

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