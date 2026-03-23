Sorteio da Copa do Brasil 2026: veja os confrontos da 5ª fase

O sorteio que definirá os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil ocorre nesta segunda-feira, às 14h (de Brasília), na sede da CBF, localizada no Rio de Janeiro.

As partidas de ida estão programadas para os dias 22 e 23 de abril. Os jogos de volta devem ser realizados entre 13 e 14 de maio.

Nesta etapa da competição, 32 clubes participam e estão distribuídos em dois potes. O primeiro reúne os 16 times mais bem posicionados no ranking de clubes da CBF, enquanto o segundo agrupa as outras 16 equipes.

Entre os 20 clubes da Série A, Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo aparecem no pote 2. As demais equipes da elite nacional estão no pote 1, com exceção do Fortaleza, que avançou da quarta fase e figura como o único representante da Série B entre os mais bem colocados no ranking.

As equipes Athletic, Atlético-GO, Barra, Ceará, CRB, Confiança, Goiás, Jacuipense, Juventude, Paysandu e Operário-PR vieram da quarta fase e integram o pote 2.

Veja os sorteios dos confrontos

POTE 1: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bragantino e Santos.

Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bragantino e Santos. POTE 2: Vitória, Ceará, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo, Paysandu, Operário-PR, Athletic, Confiança, Atlético-GO, CRB, Jacuipense, Juventude, Goiás e Barra.

Veja os confrontos da quinta fase:

Atlético-MG x Ceará

Cruzeiro x Goiás

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança

Vasco x Paysandu

Fortaleza x CRB

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Mirassol

Corinthians x Barra-SC

x Barra-SC Fluminense x Operário-PR

Palmeiras x Jacuipense-BA

x Jacuipense-BA Internacional x Athletic-MG

Santos x Coritiba

x Coritiba São Paulo x Juventude

Quanto vale a premiação da Copa do Brasil?

Na quinta fase da Copa do Brasil, cada equipe participante terá direito a uma premiação de R$ 2 milhões. Já os clubes que avançarem para as oitavas de final receberão um valor adicional de R$ 3 milhões.

*Em atualização.