Apesar de corte à vista, Selic seguirá elevada: o que fazer com seus investimentos?

O Comitê de Política Monetária (Copom) decide, nesta quarta-feira, 5, a próxima Selic. O mercado projeta um corte de 0,25 ponto percentual (p.p.), levando a taxa básica de juros da economia brasileira para a casa dos 14%. Depois, o mercado estima mais um corte de 0,25 p.p. em setembro. Entretanto, apesar de mais duas reduções, os juros ainda se manterão num patamar elevado. Neste sentido, como construir uma carteira diante de juros altos por mais tempo?

“O erro mais caro nesse ambiente é reposicionar a carteira inteira a cada reunião do Copom”, diz Peterson Rizzo, head de Relações com Investidores da Multiplike. Segundo ele, quem montou uma carteira apostando na queda da Selic, o ideal é não desmontar tudo de uma vez. “O que mudou foi o ritmo do ciclo, não a direção”, diz.

Apesar dos fundos de renda fixa terem registrados resgates líquidos de R$ 20,9 bilhões em abril, maio e junho, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), com a perspectiva de juros elevados por mais tempo, Rizzo avalia que a renda fixa volta a ganhar força na composição das carteiras.

“Com juro real de curto prazo perto de 9%, a renda fixa entrega hoje o retorno que historicamente se buscava na renda variável, e isso eleva a régua para assumir risco”, pontua. Isso, porém, não significa eliminar completamente os ativos de risco. Na visão do executivo, a renda fixa estabelece o piso de retorno da carteira, e não o teto.

Gustavo Assis, CEO da Asset, concorda: “Juros altos por mais tempo significam que a renda fixa continua oferecendo uma relação risco retorno bastante competitiva, mas isso não significa concentrar toda a carteira em um único tipo de ativo”. Para ele, o primeiro passo é separar objetivos.

Prefixados, pós-fixados ou atrelados à inflação?

Num cenário de juros elevados por mais tempo, o pós-fixado é o ponto central. “Ele é o núcleo enquanto a Selic estiver em dois dígitos, porque remunera bem sem exigir acerto de cenário”, destaca Rizzo. Assis complementa: “Para a parcela de reserva de liquidez e recursos que podem ser necessários no curto prazo, títulos pós-fixados atrelados ao CDI continuam sendo importantes porque acompanham a taxa elevada e reduzem o risco de marcação a mercado.”

Já os títulos atrelados à inflação são um complemento para quem carrega até o vencimento e buscam proteção de patrimônio. “Para objetivos de médio e longo prazo, a combinação com ativos prefixados e indexados à inflação pode capturar oportunidades caso o ciclo de juros realmente comece a mudar no futuro”, explica Assis. Os títulos Tesouro IPCA+, por exemplo, estavam pagando taxas historicamente altas (não vistas desde a crise de 2008).

“Os títulos prefixados podem se tornar interessantes quando o investidor acredita que o mercado está exagerando na manutenção dos juros elevados e que haverá cortes no futuro. Nesse caso, a queda dos juros futuros gera valorização do título antes do vencimento. Porém, existe risco de marcação a mercado caso a inflação ou as expectativas fiscais piorem”, acrescenta o CEO da Asset.

Ele também destaca o crédito privado. Para ele, o cenário atual também exige atenção. De um lado, com juros elevados, empresas com balanços sólidos continuam oferecendo oportunidades interessantes em ativos que pagam prêmio acima dos títulos públicos. “Mas o investidor precisa ser mais seletivo”, diz. A diferença entre bons e maus emissores aumenta em momentos de custo financeiro elevado, então análise de risco de crédito passa a ser tão importante quanto a busca por rentabilidade.

“Não existe um ativo vencedor em qualquer cenário, porque cada indexador responde a uma variável diferente da economia. Na prática, o cenário atual favorece uma carteira equilibrada: liquidez em pós-fixados, oportunidade em prefixados quando houver prêmio adequado e proteção de longo prazo com ativos reais”, explica Assis.

Na prática, segundo Rizzo, a estratégia seria manter investimentos pós-fixados como base da carteira, complementar com títulos atrelados à inflação de prazo intermediário para garantir uma taxa real e utilizar prefixados de forma mais pontual, aproveitando oportunidades de mercado. Já os títulos isentos de Imposto de Renda (IR) podem reforçar essa composição ao aumentar o retorno líquido sem necessariamente elevar o risco assumido.

Vale a pena apostar em ativos de risco agora?

Com o juro real de curto prazo perto de 9%, se eleva a régua para assumir risco. Mesmo assim, faz sentido aumentar posição em renda variável com “dosagem e horizonte”, afirma Rizzo. O Ibovespa sobe 10,47% no ano e avançou 3,47% em julho, interrompendo quatro meses de perdas, com a volta do investidor estrangeiro.

Do lado construtivo, o índice negocia perto de 8,4 vezes o lucro projetado, contra média histórica ao redor de 10,5 vezes, e as cíclicas domésticas, mais penalizadas pela alta do juro real, estão descontadas.

“A cautela é que boa parte desse potencial depende de uma queda do juro real que a curva ainda não entrega, em ano eleitoral e com a discussão fiscal aberta. Não é escolha binária: a renda fixa entrega retorno por carrego, sem depender de reprecificação, enquanto a bolsa exige expansão de múltiplo. O caminho é aumentar exposição gradualmente, privilegiando geração de caixa previsível e baixa alavancagem”, pontua o head da Multiplike.

Assis concorda: o prêmio adicional da renda variável precisa ser “muito claro” para justificar a volatilidade perante uma renda fixa que oferece retorno com previsibilidade. Isso significa, novamente, que o investidor precisa ser mais seletivo.

“Empresas altamente endividadas, dependentes de crédito barato ou com dificuldade de repassar custos tendem a sofrer mais em ciclos prolongados de juros altos. Por outro lado, companhias com geração de caixa forte, baixa alavancagem e posição competitiva consolidada podem continuar apresentando oportunidades”, diz.

Para ele, empresas exportadoras, especialmente aquelas ligadas a commodities, podem se beneficiar de receitas dolarizadas e exposição ao mercado externo. Companhias com forte geração de caixa, baixa dívida e negócios mais defensivos também tendem a apresentar maior resiliência. Setores como bancos, energia, saneamento e algumas empresas ligadas a infraestrutura costumam ter características interessantes em ambientes de maior incerteza.

“O investidor precisa lembrar que bolsa costuma antecipar ciclos”, comenta Assis. Nesse caso, muitas vezes, as melhores oportunidades aparecem justamente quando o cenário ainda parece desafiador, mas a entrada precisa ser feita com horizonte de longo prazo e análise dos fundamentos, de acordo com ele.