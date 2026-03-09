Renato Gaúcho supera Abel Ferreira e lidera ranking de técnicos no Brasil

Renato Gaúcho é o técnico com mais vitórias no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. No período, ele acumulou 282 triunfos comandando Grêmio, Fluminense, Flamengo. Agora no Vasco, o treinador está num top 10 que tem Abel Ferreira e Rogério Ceni logo atrás.

Ranking: técnicos com mais vitórias no Brasil desde 2016

Renato Gaúcho — 282 vitórias Abel Ferreira — 237 Rogério Ceni — 234 Mano Menezes — 202 Roger Machado — 185 Cuca — 177 Dorival Júnior — 173 Fernando Diniz — 170 Vagner Mancini — 166 Juan Pablo Vojvoda — 156

O que explica a liderança de Renato Gaúcho

A vantagem de Renato no ranking passa por dois fatores principais: longevidade em trabalhos e frequência de jogos em calendários cheios, especialmente em temporadas com Brasileirão, copas e torneios continentais.

O retorno de Renato ao comando do Vasco na Gama

Renato Gaúcho volta ao Vasco em um momento de urgência, com o clube buscando reação após um início difícil de temporada e apostando em um treinador acostumado a trabalhar sob pressão.

A contratação marca a terceira passagem dele por São Januário: Renato comandou o time entre 2005 e 2007 e retornou rapidamente em 2008, quando tentou evitar o rebaixamento, mas não conseguiu. Agora, quase duas décadas depois, chega em um cenário de reconstrução, com a missão de recuperar a confiança em campo e reaproximar elenco e torcida.

Aos 63 anos, ele traz uma bagagem com títulos como o da Libertadores de 2017 pelo Grêmio.

O treinador Renato Gaúcho faz sua estreia nessa quinta, 12, contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão.