Esporte

Renato Gaúcho supera Abel Ferreira e lidera ranking de técnicos no Brasil

Treinador do Vasco soma 282 vitórias desde 2016 e aparece à frente de Abel Ferreira e Rogério Ceni

A contratação marca a terceira passagem dele por São Januário (Silvio Avila/Getty Images)

A contratação marca a terceira passagem dele por São Januário (Silvio Avila/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 9 de março de 2026 às 19h53.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Renato Gaúcho é o técnico com mais vitórias no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. No período, ele acumulou 282 triunfos comandando Grêmio, Fluminense, Flamengo. Agora no Vasco, o treinador está num top 10 que tem Abel Ferreira e Rogério Ceni logo atrás.

Ranking: técnicos com mais vitórias no Brasil desde 2016

  1. Renato Gaúcho — 282 vitórias
  2. Abel Ferreira — 237
  3. Rogério Ceni — 234
  4. Mano Menezes — 202
  5. Roger Machado — 185
  6. Cuca — 177
  7. Dorival Júnior — 173
  8. Fernando Diniz — 170
  9. Vagner Mancini — 166
  10. Juan Pablo Vojvoda — 156

O que explica a liderança de Renato Gaúcho

A vantagem de Renato no ranking passa por dois fatores principais: longevidade em trabalhos e frequência de jogos em calendários cheios, especialmente em temporadas com Brasileirão, copas e torneios continentais.

LEIA TAMBÉM

O retorno de Renato ao comando do Vasco na Gama

Renato Gaúcho volta ao Vasco em um momento de urgência, com o clube buscando reação após um início difícil de temporada e apostando em um treinador acostumado a trabalhar sob pressão.

A contratação marca a terceira passagem dele por São Januário: Renato comandou o time entre 2005 e 2007 e retornou rapidamente em 2008, quando tentou evitar o rebaixamento, mas não conseguiu. Agora, quase duas décadas depois, chega em um cenário de reconstrução, com a missão de recuperar a confiança em campo e reaproximar elenco e torcida.

Aos 63 anos, ele traz uma bagagem com títulos como o da Libertadores de 2017 pelo Grêmio.

O treinador Renato Gaúcho faz sua estreia nessa quinta, 12, contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Acompanhe tudo sobre:FutebolVasco

Mais de Esporte

João Fonseca enfrenta Sinner em Indian Wells: horário e onde assistir às oitavas

EXCLUSIVO: Kings League cresce entre fãs brasileiros e aproxima futebol do universo gamer

Ancelotti vai a jogo do Santos sem Neymar após divulgar pré-lista da seleção

São Paulo anuncia demissão de Crespo

Mais na Exame

Pop

Babu lamenta Paredão: 'Ana Paula que tinha que estar aqui'

Mundo

Milei diz que guerra no Irã deve 'melhorar' a economia da Argentina

Negócios

Ele saiu da infância sem luz em SC para transformar a engenharia digital

Brasil

Moraes determina ao governo do Rio a transferência de Domingos Brazão a presídio estadual