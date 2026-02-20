Ignacio Buse: quem é o peruano que eliminou João Fonseca no Rio Open

O peruano Ignacio Buse foi o responsável por encerrar a campanha de João Fonseca na chave de simples do Rio Open 2026.

Aos 21 anos e atual número 91 do mundo, Buse derrotou o brasileiro por 2 sets a 1 nas oitavas de final na última quinta-feira, 19, e conquistou a maior vitória da carreira.

Fonseca, número 38 do ranking e cabeça de chave 3, chegou a desperdiçar oito chances de quebra na partida.

Com o resultado, o peruano avançou às quartas de final — feito inédito para um atleta do Peru em torneios ATP 500.

Promessa do tênis peruano

Com vitórias importantes no circuito profissional em 2025, Buse é considerado uma das principais promessas do tênis peruano nas últimas décadas. Ele soma títulos de Challenger e alcançou o top 100 do ranking da ATP nesta temporada.

Natural de Lima, o tenista chegou às oitavas após vencer o brasileiro Igor Marcondes em uma partida de quase três horas. Ele soma 10 vitórias e 7 derrotas em torneios de primeira linha.

Família ligada ao esporte

O tênis está presente na família de Buse. Seu pai, Hans, foi jogador e hoje é seu treinador. O avô Eduardo conquistou títulos na era amadora, e o tio-avô Enrique também teve destaque no esporte. Os dois dão nome ao principal estádio do Club Lawn Tennis de la Exposición, em Lima: o Estadio Hermanos Buse.

Fora das quadras, Buse também carrega um sobrenome conhecido na gastronomia. Ele é sobrinho do chef peruano Gastón Acurio, considerado padrinho da culinária do país. O restaurante Astrid y Gastón, comandado por Acurio, já foi eleito o melhor da América Latina e possui filiais pelo mundo.

Buse afirma saber cozinhar, mas reconhece que não chega ao nível da alta gastronomia do tio.

“Eu vivi muitas coisas com meu tio. Não o vejo com muita frequência, mas sempre me divirto muito quando isso acontece. Ele é uma referência na minha vida porque conquistou tantas coisas. Eu o vejo como um ícone e uma inspiração”, disse em entrevista ao itftennis.com, em 2022.

Próximo desafio no Rio Open

Após eliminar Fonseca, Buse terá pela frente o italiano Matteo Berrettini nas quartas de final. “Independentemente do resultado que viesse, eu teria aproveitado a partida. João tem um presente e um futuro fantástico”, disse o atleta.

Após a eliminação nas oitavas, João Fonseca lamentou as oportunidades desperdiçadas durante a partida. O brasileiro cometeu 43 erros não forçados.

"Neste nível, não dá para perder oportunidades como essas. Bobagem da minha parte. Mas é um processo. Seguir trabalhando, seguir melhorando. Triste com a derrota. Se eu não errasse, teria ganhado provavelmente. Foi um dia em que não consegui me encontrar muito bem. Coisas do tênis", afirmou.

Apesar da queda no simples, Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira, 20, pelas semifinais de duplas do Rio Open. Ao lado de Marcelo Melo, ele enfrenta os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner na última partida da Quadra 1.

"Acho que vou acordar (nesta sexta) com a mesma gana. Eu e Marcelo temos jogado boas partidas. É pensar, refletir um pouco e seguir", disse.