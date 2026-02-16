Rio Open 2026: onde assistir à estreia de João Fonseca nas duplas

João Fonseca: brasileiro estreia na chave de simples e nas duplas no saibro do Jockey Club Brasileiro, com transmissão na TV e no streaming. (Shi Tang/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17h24.
O tenista brasileiro João Fonseca faz sua estreia no Rio Open 2026 nesta segunda-feira, 16, no Rio de Janeiro.
O tenista entra em quadra tanto na chave de simples quanto nas duplas, ampliando sua participação no principal torneio de tênis da América do Sul.
Nas duplas, Fonseca atua ao lado de Marcelo Melo. A estreia da dupla está marcada para 17h30 (horário de Brasília), na Quadra Guga Kuerten.
A partida terá transmissão na TV fechada pelo SporTV e também poderá ser acompanhada via streaming no Globoplay.
A GE TV transmite jogos selecionados do torneio, incluindo a estreia de Fonseca nas duplas.
O Rio Open 2026 é disputado no saibro do Jockey Club Brasileiro e faz parte da série ATP 500.
A edição deste ano ocorre entre 14 e 22 de fevereiro, com jogos da chave principal de 16 a 22.
O argentino Sebastián Báez é o atual campeão de simples.