Telão ou televisão? O que é melhor para transmitir a Copa do Mundo

Falta menos de um mês para a Copa do Mundo de 2026, que será a com o maior número de partidas da história. Para estabelecimentos como bares e restaurantes, que transmitem os jogos para seus clientes, isso significa semanas seguidas de movimento. Uma dúvida que pode surgir para quem administra esses espaços é: vale mais investir em uma televisão ou montar um telão com projetor?

A resposta depende de quatro fatores que variam de um estabelecimento para outro — tamanho do ambiente, nível de iluminação, número de pessoas e orçamento disponível.

Televisão ou telão: o que muda entre as duas opções?

A televisão produz imagem própria a partir de um painel iluminado (LED, QLED, Mini LED ou OLED) e funciona bem sob qualquer condição de luz, mantendo contraste e nitidez estáveis. A instalação é simples e o aparelho ainda fica para o uso fora do período de jogos.

Já o telão com projetor joga luz sobre uma superfície (parede, tela retrátil ou tela tensionada) para formar a imagem. A vantagem está no tamanho, mas o ponto fraco é a dependência de ambiente escuro ou com luz controlada. Em espaços com muita claridade, a imagem perde cor e contraste. Projetores também exigem caixas de som externas e calibração de foco, o que adiciona etapas à instalação.

Quando a televisão é a melhor escolha para PMEs?

A TV faz mais sentido quando o ambiente impõe limitações de luz ou de espaço que um projetor não consegue contornar. As situações mais comuns incluem:

Comércios com muita luz natural ou artificial: bares com fachada de vidro, cafeterias, lanchonetes, padarias e lojas com iluminação branca forte prejudicam a imagem projetada;

Espaços de até 80 m² com público disperso: em vez de um ponto único de exibição, duas ou três TVs de 55" a 65" espalhadas pelas paredes cobrem ângulos diferentes e eliminam pontos cegos;

Barbearias, salões, clínicas, salas de espera e estabelecimentos que pretendem usar o equipamento depois da Copa.

Quando o telão com projetor é a melhor escolha?

O telão é melhor para quando o objetivo é reunir muita gente em torno de uma imagem grande o suficiente para ser vista de longe. As condições favoráveis são:

Ambientes amplos com mais de 50 pessoas: salões de eventos, áreas externas cobertas, rooftops e galpões ganham com uma tela de 100" ou mais;

Locais com controle de iluminação: se o comércio consegue escurecer o ambiente — cortinas, jogos noturnos, área interna sem janelas —, o projetor entrega uma experiência de "arquibancada" que a TV não reproduz;

Eventos pontuais ou jogos específicos: quem não quer comprar equipamento pode alugar um projetor ou painel de LED apenas para os dias de jogo do Brasil;

Eventos pontuais ou jogos específicos: quem não quer comprar equipamento pode alugar um projetor ou painel de LED apenas para os dias de jogo do Brasil; Escritórios e coworkings com área de descompressão: um projetor portátil pode ser usado nos jogos e reaproveitado em apresentações e treinamentos depois da Copa.

Quanto custa uma TV ou um projetor para a Copa?

Os valores abaixo consideram preços praticados no varejo brasileiro em maio de 2026.

Televisão:

TV 55" 4K (entrada): a partir de R$ 1.900. Modelos como a Samsung Crystal UHD e a Philips PUG7019 entregam resolução 4K e sistema Smart TV com apps de streaming. Indicada para espaços pequenos ou como TV complementar;

TV 65" QLED ou Mini LED: entre R$ 3.200 e R$ 5.800. Linhas como a TCL C6K (Mini LED, 144 Hz) e a Samsung QEF1 (QLED) oferecem brilho alto, bom ângulo de visão e taxa de atualização que reduz borrão em cenas de movimento rápido;

TV 75" QLED ou Mini LED: entre R$ 5.000 e R$ 7.500. A TCL C7K e a Samsung Neo QLED QN85F entram nessa faixa e funcionam como tela principal em salões de médio porte.

Projetor:

Projetor 1080p (uso caseiro ou comercial leve): entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Gera telas de 80" a 120", mas exige ambiente escuro. Modelos com 2.000 a 2.500 lumens atendem espaços fechados com luz controlada;

Projetor corporativo de alta luminosidade (3.500+ lumens ANSI): entre R$ 3.000 e R$ 6.000. Marcas como Epson (PowerLite FH52+) e BenQ oferecem modelos com brilho suficiente para funcionar em ambientes com alguma claridade. Indicado para bares e restaurantes que não conseguem escurecer o salão por completo.

O que considerar antes de comprar uma TV ou projetor

A qualidade da tela é o centro da transmissão, mas outros fatores interferem na experiência:

Áudio: o som embutido de TVs e projetores não dá conta de ambientes barulhentos. Bares e restaurantes que pretendem manter volume audível precisam de caixas de som externas;

Atraso do streaming: transmissões via internet (Globoplay, CazéTV no YouTube) podem ter atraso de 15 a 45 segundos em relação à TV por assinatura ou antena digital;

Posição das telas: TVs instaladas muito altas forçam o pescoço; projetores posicionados em rotas de passagem sofrem com sombras. O ideal é mapear os pontos de visão das mesas antes de fixar qualquer equipamento;

Consumo de energia: uma TV de 65" consome entre 90 W e 170 W. Um projetor corporativo, entre 200 W e 350 W — mais as caixas de som.

Qual a melhor opção por tipo de negócio?