João Fonseca no Rio Open 2026: horário e onde assistir ao jogo de duplas hoje

O brasileiro João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira, 20, pelas semifinais de duplas do Rio Open, no Rio de Janeiro.

Após a derrota na chave de simples, o carioca de 19 anos segue na disputa ao lado de Marcelo Melo. A dupla busca uma vaga na final do torneio.

Os adversários na semifinal serão os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner.

Que horas é o jogo de João Fonseca hoje?

A semifinal será disputada na Quadra 1, cuja programação começa às 16h (horário de Brasília).

O jogo de João Fonseca e Marcelo Melo será o quarto e último da quadra. Por isso, não há horário exato definido para o início.

A partida acontece após os três confrontos anteriores e pode começar no fim da tarde ou no início da noite, a depender da duração dos jogos anteriores.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca e Marcelo Melo hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv3.

Como chegam para a semifinal

A parceria entre Fonseca e Melo está invicta no torneio.

Na estreia, venceram o argentino Román Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.

Nas quartas de final, superaram Máximo González e Andrés Molteni, também por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Marcelo Melo é o atual campeão de duplas do Rio Open e tenta o bicampeonato na edição deste ano.