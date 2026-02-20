João Fonseca no Rio Open 2026: horário e onde assistir ao jogo de duplas hoje

João Fonseca: após derrota no simples, joga hoje nas duplas com Marcelo Melo (Buda Mendes/Getty Images)
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 11h50.
O brasileiro João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira, 20, pelas semifinais de duplas do Rio Open, no Rio de Janeiro.
Após a derrota na chave de simples, o carioca de 19 anos segue na disputa ao lado de Marcelo Melo. A dupla busca uma vaga na final do torneio.
Os adversários na semifinal serão os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner.
A semifinal será disputada na Quadra 1, cuja programação começa às 16h (horário de Brasília).
O jogo de João Fonseca e Marcelo Melo será o quarto e último da quadra. Por isso, não há horário exato definido para o início.
A partida acontece após os três confrontos anteriores e pode começar no fim da tarde ou no início da noite, a depender da duração dos jogos anteriores.
A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv3.
A parceria entre Fonseca e Melo está invicta no torneio.
Na estreia, venceram o argentino Román Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.
Nas quartas de final, superaram Máximo González e Andrés Molteni, também por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.
Marcelo Melo é o atual campeão de duplas do Rio Open e tenta o bicampeonato na edição deste ano.