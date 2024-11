8 restaurantes brasileiros estão na lista estendida dos melhores da América Latina; veja ranking

A organização do Latin America's 50 Best Restaurants divulgou nesta quinta-feira, 14, a lista com os melhores restaurantes da região nas posições 51 a 100. A revelação antecede a lista principal, que será conhecida em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro no dia 26 de novembro.

No ranking dos 51 a 100 melhores restaurantes da América Latina, o Brasil aparece com oito casas. No ano passado, nove restaurantes brasileiros figuravam na mesma lista, o que pode indicar mudanças na posição dos estabelecimentos nacionais na lista principal. O restaurante brasileiro mais bem colocado é o Restaurante Manu, em Curitiba, comandado pela chef Manu Buffara. Esses restaurantes também estão entre os 100 melhores do Brasil, segundo o ranking EXAME Casual 2024.

Além da lista que antecede a principal, foram anunciados três vencedores de outros prêmios: o American Express One To Watch Award para o restaurante Clara, em Quito; o Gin Mare Art of Hospitality Award para o restaurante Tuju, em São Paulo; e o título de Latin America's Best Female Chef para Marsia Taha Mohamed.

60 - Manu, Curitiba

Manu Buffara é daquele tipo de pessoa que se dedica ao extremo em tudo o que faz. É ligada no 220 volts, adora estar rodeada de bons cozinheiros —Alex Atala e Rene Redzepi são alguns deles — e tem uma boa dose de ousadia. Desde 2011 comanda o Manu, em Curitiba, o primeiro restaurante do Brasil comandado por uma chef mulher a servir apenas menu degustação — custa 720 reais, sem harmonização. Por meio dela a capital paranaense ganhou destaque no cenário gastronômico mundial. Ela foi eleita, em 2022, a melhor chef da América Latina pelo célebre Latin America’s 50 Best Restaurants. Para suas criações, trabalha somente com ingredientes sazonais e frescos, sendo 60% deles de origem vegetal. É daquele tipo de chef que não apenas compra os ingredientes mas conhece os fornecedores, toda a cadeia e ajuda a fomentar o ecossistema da gastronomia local. Neste ano, abrirá seu segundo restaurante, o Ella, em Nova York, respeitando os mesmos princípios de sazonalidade e ingredientes frescos, mas com um toque brasileiro.

Serviço: Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba. De quarta-feira a sábado, das 18h às 22h30.

67 - DOM, São Paulo

"A gastronomia brasileira é um sonho alcançável." A afirmação do chef Alex Atala resume a história do restaurante D.O.M. Criado em uma época em que os sabores brasileiros eram pouco conhecidos, o D.O.M. nasceu como um projeto e hoje é uma realidade. Uma realidade autêntica que ecoa pelo mundo, promovendo ingredientes como açaí, jambu e tucupi. Não por arrogância, mas por uma missão. Com duas estrelas no renomado Guia Michelin, o D.O.M. é um restaurante singular. No menu degustação (690 reais), Atala apresenta cardápio estritamente autoral, expondo sua ousadia e experimentações resultantes de sua pesquisa com os ingredientes brasileiros.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 549, Jardins, São Paulo. Abre de segunda a sexta no almoço e no jantar; sábados somente no jantar.

68 - Origem, Salvador

Contar a história do Brasil por meio de um menu degustação em três atos, montado diariamente, respeitando a sazonalidade e o frescor dos ingredientes, com muito dendê. Essa é a proposta do Origem, em Salvador, na Bahia, que subiu duas posições em relação à edição anterior deste ranking e aparece agora na vice-liderança.

Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca mergulharam a fundo em uma pesquisa sobre a formação do povo brasileiro para desenvolver os pratos do cardápio. O primeiro ato do menu degustação (320 reais, sem harmonização), por exemplo, começa com uma homenagem aos povos nativos indígenas e exalta a mandioca como um ingrediente ilustre. O restaurante é um exemplo de que a capital baiana não só é um ótimo destino de verão pelos atrativos já conhecidos, mas também um exemplo da alta gastronomia brasileira. Atual­mente ocupa a 76a no Latin America’s 50 Best Restaurants.

Serviço: Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, Salvador. De terça a sábado, das 18h30 à meia-noite.

77 - Cipriani, Rio de Janeiro

Agraciado com uma estrela Michelin, o restaurante comandado pelo chef Nello Cassese valeria só pela localização: ladeia a mítica piscina do Copacabana Palace. A comida, no entanto, faz justiça ao célebre hotel e a tudo que ele representa. A 545 reais, o menu degustação mais enxuto reúne clássicos do estabelecimento, caso do raviolini del plin, frango à “cacciatora”, raízes, queijo Taleggio. O segundo e único outro percurso disponível, este a 650 reais, junta receitas como cordeiro, avelã, cogumelo e camarão.

Serviço: Avenida Atlântica, 1702, Copacabana, Rio de Janeiro. De segunda-feira a sábado das 19h à 00h.

85 - Notiê, São Paulo

Situado no topo do Shopping Light, no coração do centro de São Paulo, o Priceless é uma iniciativa promovida por uma empresa de cartão de crédito, que abriga o renomado bar Abaru e o restaurante Notiê. O chef Onildo Rocha explora as riquezas dos biomas brasileiros. Com opções de menu degustação e à la carte, os pratos convidam os clientes a desfrutarem de forma multissensorial chamada "Mata Atlântica: Matas & Mares". O restaurante oferece um menu degustação dividido em quatro tempos, por 235 reais, apresentando uma variedade de pratos como polvo acompanhado de mini arroz. O Notiê disponibiliza ainda opções de menu com sete etapas por 390 reais, e um menu com onze pratos por 520 reais.

Serviço: Rua Formosa, 157, Centro Histórico, São Paulo. De quarta a sábado, das 19h às 23h.

87 - Mocotó, São Paulo

O tradicional Mocotó é um patrimônio de São Paulo. Aberto desde 1973, atrai uma multidão até o bairro da Vila Medeiros, na zona norte paulistana – quase na vizinha Guarulhos (SP). Quem comanda a cozinha é o chef Rodrigo Oliveira – também jurado do MasterChef – que herdou o negócio do pai e o transformou em um ícone da gastronomia local, sem perder a identidade original, mais simples. Não deixe de provar aquela porção clássica de torresminho (19,90 reais), e, é claro, o caldo de mocotó cuja receita é a mesma há 50 anos (24,90 reis a versão mini). Nos principais, uma das estrelas é a carne-seca desfiada com cebola roxa e finalizada com manteiga de garrafa (98,90 reais),

Serviço: Avenida Nossa Senhora do Loreto, 1100, Vila Medeiros, São Paulo. Abre de segunda a sexta das 12h às 23h; sábados das 11h30 às 23h; e domingos das 11h30 às 17h. R. Aroaba, 333 - Vila Leopoldina, São Paulo. De terça a sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 16h.

90 - Manga, Salvador

Mistura da Alemanha com a Bahia. Os chefs Kafe e Dante Bassi — ela alemã, ele baiano — se conheceram quando trabalhavam juntos no restaurante D.O.M, do chef Alex Atala. Do encontro surgiu uma paixão entre os dois, mas também pela gastronomia. Criaram o Manga, em 2018, com uma cozinha que une as experiências da dupla e valoriza alimentos orgânicos e de processos feitos na casa, como a arte da charcutaria, com presunto, língua defumada, lardo, terrines e outros embutidos feitos ali. Além do cardápio à la carte, o menu degustação em dez tempos conta com pratos repletos de sabores, como a língua de boi dry aged por 28 dias na brasa, alho-poró orgânico, abóbora e couve-de-bruxelas. A experiência custa 350 reais, sem harmonização.

Serviço: Rua Professora Almerinda Dultra, 40, Rio Vermelho, Salvador. De terça a sexta, no jantar; sábado, no almoço e no jantar.

91 - Oro, Rio de Janeiro

Desde sua fundação em 2010, o Oro trilhou um caminho repleto de reconhecimento, inovação e transformações na gastronomia brasileira. Consagrado como o melhor restaurante em diversas publicações renomadas, o estabelecimento recebeu sua primeira estrela no Guia Michelin em 2015, seguida pela conquista da segunda estrela em 2018. O restaurante do chef Felipe Bronze trabalha só com menu degustação em duas opções. O primeiro, Criatividade (690 reais), é feito diariamente com produtos de mercado, respeitando a sazonalidade dos ingredientes e constitui um passeio mais longo pela cozinha. O segundo, Afetividade (590 reais), mais enxuto, feitos na medida para quem quer apenas dois pratos.

Serviço: Avenida General San Martin, 889, Leblon, Rio de Janeiro. Abre de terça a sexta das 19h às 23h; sábados das 13h às 15h, e das 19h às 23h.

Os melhores restaurantes da América Latina de 51 a 100