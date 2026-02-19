Esporte

João Fonseca X Ignacio Buse: qual horário e onde assistir à partida do Rio Open

Brasileiro de 19 anos joga nesta quinta-feira, 19, na Quadra Guga Kuerten, pelas oitavas de final

João Fonseca: brasileiro está nas oitavas de final do Rio Open (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h07.

O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, disputa nesta quinta-feira, 19, as oitavas de final do Rio Open 2026. Ele enfrenta o peruano Ignacio Buse na chave de simples do torneio.

O duelo abre a sessão noturna na Quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, a principal estrutura a competição.

Quem avançar enfrenta o italiano Berretini ou o sérvio Lajovic na próxima rodada.

Até o momento, jovem brasileiro é o 38º colocado no ranking de melhores tenistas do mundo, enquanto o peruano está na 91ª posição.

Fonseca também está disputando o torneio na modalidade de duplas com Marcelo Melo. A dupla brasileira está nas semifinais do Rio Open.

Que horas assistir a João Fonseca X Ignacio Buse?

A partida está marcada para começar às 19h (horário de Brasília).

Onde assistir a João Fonseca X Ignacio Buse?

A partida será transmitida pelo canal de TV fechada SporTV 3, pelo Youtube da ge tv e pelo streaming Tennis TV

