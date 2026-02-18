Esporte

Rio Open: onde e qual o horário da partida de João Fonseca e Marcelo Melo?

Após vitória na estreia, dupla de brasileiros avança para as quartas de final hoje

João Fonseca no Australian Open deste ano: melhor brasileiro no ranking da ATP (Rolex/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09h01.

João Fonseca e Marcelo Melo disputam nesta quarta-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), as quartas de final do torneio de duplas do Rio Open 2026. A partida será realizada na quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

A dupla brasileira estreou com vitória sobre o argentino Román Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.

No torneio de simples, Fonseca também avançou. Na última terça-feira, 17, venceu Thiago Monteiro por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/1. Nas oitavas de final, na próxima quinta-feira, 19, enfrenta o peruano Ignacio Buse, 91º do ranking mundial.

Que horas é o jogo João Fonseca e Marcelo Melo?

O confronto começa às 16h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 18.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca e Marcelo Melo?

Os canais SporTV3 (TV fechada) e GeTV (Streaming/Youtube) vão transmitir à partida.

