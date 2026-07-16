Hora de completar o álbum da Copa: Panini libera compra de figurinhas avulsas

Os colecionadores que ainda não completaram o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 já podem comprar as figurinhas faltantes. A Panini iniciou nesta quarta-feira a venda de cromos avulsos por meio de seu site oficial.

Cada figurinha custa R$ 1. Estão disponíveis para compra os cromos de jogadores, as figurinhas brilhantes e também as colecionáveis distribuídas em embalagens promocionais da Coca-Cola. As chamadas Extra Stickers, no entanto, não fazem parte da ação.

Para realizar o pedido, é necessário informar o Código do Álbum, disponível em cada exemplar da coleção.

Em cada compra, o colecionador pode selecionar entre uma e 50 figurinhas. Quando a lista tiver menos de 50 números diferentes, será permitido solicitar apenas uma unidade de cada figurinha.

Os limites de compra variam conforme a categoria. No caso das figurinhas de jogadores e das brilhantes, cada usuário pode fazer até cinco pedidos. Já para as figurinhas colecionáveis da Coca-Cola, o limite é de três pedidos por pessoa.

Kit de Atualização segue disponível

Além da comercialização de figurinhas avulsas, a Panini continua oferecendo em seu site o Kit de Atualização do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026.

O produto reúne 120 novas figurinhas. Desse total, 118 são cromos de jogadores incluídos na coleção após a divulgação das listas finais de convocados das seleções classificadas para o Mundial. Entre os destaques estão Neymar Jr., Manuel Neuer e Pau Cubarsí, da Espanha.

Segundo a editora, o kit foi desenvolvido para incluir atletas que não apareciam na versão inicial do álbum, mas acabaram garantindo presença entre os convocados para a Copa do Mundo.

O Kit de Atualização é vendido por R$ 119,90 e contém seis cartelas com 20 figurinhas cada, totalizando 120 cromos.

Quanto custa completar o álbum da Copa 2026? Matemático estima gastos

A coleção, produzida pela Panini, é a maior da história, com 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas.

O álbum está disponível em quatro versões, com preços que vão de R$ 24,90 na edição brochura até R$ 359,90 na versão premium. Os pacotes custam R$ 7 e trazem sete figurinhas cada.

Para entender o custo real, a EXAME ouviu o professor Gilcione Nonato Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais.

Sem trocas, o gasto tende a crescer rapidamente por causa das repetições. À medida que o álbum se aproxima do fim, a chance de comprar pacotes com figurinhas já repetidas aumenta, o que obriga o colecionador a adquirir muito mais unidades para conseguir as últimas que faltam.

Segundo o professor, esse efeito explica a grande variação no custo total. “Se uma pessoa decide comprar as figurinhas, sem efetuar as trocas das figurinhas repetidas, essa pessoa gastaria em torno de R$ 7.300”, afirmou.

Ele acrescenta que a sorte também pesa nesse processo, o que amplia a diferença entre os casos. “Mas, caso essa pessoa tenha sorte, poderia gastar R$ 5 mil ou R$ 6 mil, e caso não tenha muita sorte, poderia gastar R$ 8 mil ou R$ 9 mil", diz o professor.