Brasileirão volta nesta quinta-feira; veja onde assistir aos jogos

Gustavo Gómez: o Brasileirão volta na 19ª rodada (Cesar Greco/Palmeiras)
Colaborador
Publicado em 16 de julho de 2026 às 15h13.
A bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 16, após a pausa para a disputa da Copa do Mundo. Em campo, Botafogo x Santos e Vitória x Vasco dão o pontapé inicial neste retorno.
A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira após a paralisação da competição, terá início nesta quinta-feira e será concluída apenas na próxima semana, no dia 23 de julho, com o duelo entre Corinthians e Remo.
A programação diferenciada foi adotada em razão dos compromissos internacionais de algumas equipes. Santos, Vasco, Bragantino e Grêmio disputarão os playoffs da Copa Sul-Americana na semana seguinte, data do retorno integral do Brasileirão, o que motivou a antecipação de parte dos confrontos.
Ao todo, já foram disputadas 18 rodadas, quase um turno, e o Palmeiras é o líder da competição, com 41 pontos. O Flamengo tem 34 e está na vice-liderança, mas tem um jogo a menos que o Verdão. Além disso, Fluminense, Athletico-PR e Red Bull Bragantino fecham o G5 da Série A.
Já a briga contra o rebaixamento também está intensa. A Chapecoense é a lanterna. Na sequência aparecem Mirassol, 19º colocado, Remo, 18º, e Vasco, 17º. O time carioca é o último dentro do Z4, e Grêmio, Santos e Internacional, equipes que estão logo acima da zona de rebaixamento, têm apenas um ponto a mais que o Cruz-Maltino.
Botafogo x Santos - quinta-feira, 16 de julho, às 19h30 - Premiere, Record e Cazé TV
Vitória x Vasco - quinta-feira, 16 de julho, às 19h30 - Premiere
Fluminense x Red Bull Bragantino - sexta-feira, 17 de julho, às 20h - Premiere
Mirassol x Grêmio - sexta-feira, 17 de julho, às 20h - Premiere
Atlético-MG x Bahia - terça-feira, 21 de julho, às 19h30 - Premiere e SporTV
Coritiba x Palmeiras - quarta-feira, 22 de julho, às 19h30 - Amazon Prime
Chapecoense x Flamengo - quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 - Globo e Premiere
São Paulo x Athletico-PR - quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (horário de Brasília) - ge TV, Globo e Premiere
Internacional x Cruzeiro - quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 - Globo e Premiere
Corinthians x Remo - quinta-feira, 23 de julho, às 19h30 - Premiere e SporTV.