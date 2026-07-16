Brasileirão volta nesta quinta-feira; veja onde assistir aos jogos

A bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 16, após a pausa para a disputa da Copa do Mundo. Em campo, Botafogo x Santos e Vitória x Vasco dão o pontapé inicial neste retorno.

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira após a paralisação da competição, terá início nesta quinta-feira e será concluída apenas na próxima semana, no dia 23 de julho, com o duelo entre Corinthians e Remo.

A programação diferenciada foi adotada em razão dos compromissos internacionais de algumas equipes. Santos, Vasco, Bragantino e Grêmio disputarão os playoffs da Copa Sul-Americana na semana seguinte, data do retorno integral do Brasileirão, o que motivou a antecipação de parte dos confrontos.

Situação do Brasileirão

Ao todo, já foram disputadas 18 rodadas, quase um turno, e o Palmeiras é o líder da competição, com 41 pontos. O Flamengo tem 34 e está na vice-liderança, mas tem um jogo a menos que o Verdão. Além disso, Fluminense, Athletico-PR e Red Bull Bragantino fecham o G5 da Série A.

Já a briga contra o rebaixamento também está intensa. A Chapecoense é a lanterna. Na sequência aparecem Mirassol, 19º colocado, Remo, 18º, e Vasco, 17º. O time carioca é o último dentro do Z4, e Grêmio, Santos e Internacional, equipes que estão logo acima da zona de rebaixamento, têm apenas um ponto a mais que o Cruz-Maltino.

Onde assistir à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Botafogo x Santos - quinta-feira, 16 de julho, às 19h30 - Premiere, Record e Cazé TV

Vitória x Vasco - quinta-feira, 16 de julho, às 19h30 - Premiere

Fluminense x Red Bull Bragantino - sexta-feira, 17 de julho, às 20h - Premiere

Mirassol x Grêmio - sexta-feira, 17 de julho, às 20h - Premiere

Atlético-MG x Bahia - terça-feira, 21 de julho, às 19h30 - Premiere e SporTV

Coritiba x Palmeiras - quarta-feira, 22 de julho, às 19h30 - Amazon Prime

Chapecoense x Flamengo - quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 - Globo e Premiere

São Paulo x Athletico-PR - quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (horário de Brasília) - ge TV, Globo e Premiere

Internacional x Cruzeiro - quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 - Globo e Premiere

Corinthians x Remo - quinta-feira, 23 de julho, às 19h30 - Premiere e SporTV.