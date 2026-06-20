Holanda x Suécia: quem é o brasileiro escalado para o VAR do jogo da Copa hoje

O jogo entre Holanda e Suécia, pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026, tem presença brasileira na equipe de arbitragem de vídeo. Rodolpho Toski Marques foi escalado como Suporte VAR da partida, disputada neste sábado, 20, às 14h, em Houston, no Texas.

Natural de Curitiba, no Paraná, Toski tem 39 anos e integra os quadros da Federação Paranaense de Futebol, da CBF e da Fifa. Ele é um dos nomes brasileiros ligados à arbitragem de vídeo no Mundial.

A função de Suporte VAR é auxiliar a equipe de vídeo na checagem de lances importantes da partida. Na Copa, o trabalho na cabine envolve a análise de jogadas durante o jogo, em apoio à arbitragem de campo e aos responsáveis pelo VAR.

Quem é Rodolpho Toski Marques?

Rodolpho Toski Marques nasceu em 5 de abril de 1987, em Curitiba.

O árbitro paranaense foi convocado pela Fifa para o Seminário Preparatório Internacional, realizado entre os dias 12 e 18 de janeiro, no Rio de Janeiro, etapa de alinhamento técnico antes da Copa do Mundo de 2026.

A convocação veio após a atuação de Marques na Fifa Arab Cup Qatar 2025, competição em que trabalhou no quadro de arbitragem de vídeo.

No torneio, Toski foi escalado em oito partidas, exercendo funções de VAR principal e Support VAR. Ele atuou em jogos da fase de grupos, das quartas de final e da disputa pelo terceiro lugar.

Quantos jogos Rodolpho Toski fez em 2026?

Segundo a CBF, Rodolpho Toski atuou em 12 jogos em 2026. As designações incluem partidas da Série A, Série B, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, ele trabalhou como VAR em jogos como Vasco x Bahia, Red Bull Bragantino x São Paulo, Grêmio x Vitória, Bahia x Palmeiras, Internacional x Grêmio, Santos x Fluminense, Botafogo x Remo, Corinthians x São Paulo e Vasco x Red Bull Bragantino.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Valdir Bicudo Bicudo (@valdirbicudo_)

Outros árbitros brasileiros na Copa do Mundo

A escalação de Rodolpho Toski para Holanda x Suécia faz parte das designações da arbitragem brasileira para a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

No domingo, 21, o trio formado pelo árbitro Raphael Claus e pelos assistentes Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo estreia na competição. Eles foram escalados para Espanha x Arábia Saudita, pelo Grupo H, às 13h, em Atlanta, na Geórgia.

Na segunda-feira, 22, Wilton Sampaio, Bruno Boschilia e Bruno Pires voltam aos gramados. O trio, que atuou no primeiro jogo da competição, foi escalado para Noruega x Senegal, pelo Grupo I. A partida está marcada para 21h, em Nova Jérsei.

Wilton Sampaio também apitou a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca.