O que fazer em São Paulo em novembro? Confira shows, festivais e feiras na cidade

O ano está chegando ao fim, mas São Paulo ainda promete muita agitação em 2026. Novembro está recheado de shows, festivais e feiras, com opções para diferentes gostos e públicos.

Entre apresentações internacionais, encontros gastronômicos e celebrações culturais, a agenda oferece programas para aproveitar a cidade ao longo do mês.

A EXAME selecionou os principais destaques para você se planejar; confira:

Shows

M.I.A. - 2/11 no Cine Joia

A rapper britânica M.I.A. se apresenta no Cine Joia, com repertório que reúne sucessos de sua carreira e celebra os 20 anos do álbum “Arular”. O show acompanha uma nova fase da artista, que passou a divulgar trabalhos por seu selo independente, OHMNIN Music.

Os portões abrem às 19h, com apresentação do DJ Nicko, e M.I.A. sobe ao palco às 21h. Os ingressos estão disponíveis na Eventim.

Sepultura - 7/11 na Suhai Music Hall

O Sepultura celebra mais de quatro décadas de carreira em uma apresentação de sua despedida dos palcos. A programação reúne Metal Allegiance, Krisiun e Sacred Reich, além de participações de ex-integrantes como Jean Dolabella e Jairo Guedz.

O evento foi transferido do Pacaembu para a Suhai Music Hall, mantendo a data. A casa abre às 16h, e o show do Sepultura está anunciado para as 21h. Os ingressos são vendidos pela Ticketmaster.

Sorriso Eu Gosto no Pagode - 8/11 na Arena Anhembi

O Sorriso Maroto retorna a São Paulo com o projeto “Sorriso Eu Gosto no Pagode”, apresentado em formato de roda de samba, com palco de 360 graus.

A apresentação terá repertório renovado, incluindo faixas do projeto “Sorriso Eu Gosto no Pagode – Lado B”. Os ingressos estão disponíveis na Ingresse.

Gisela Mabel - 8/11 na Casa Natura Musical

A pianista, compositora e produtora luso-angolana Gisela Mabel apresenta o espetáculo “Piano Solo” na Casa Natura Musical. Sua música aproxima referências da tradição clássica, do jazz e da criação contemporânea de matrizes rítmicas africanas.

A apresentação em São Paulo integra a trajetória internacional da artista, que já passou por palcos de Londres, Milão e Madri. Informações sobre ingressos estão disponíveis no Sympla.

Humberto Gessinger - 10/11 no The Cavern Club SP

Humberto Gessinger leva seu trio acústico ao The Cavern Club SP, no Shopping Vila Olímpia. O formato destaca uma das vertentes do trabalho do músico, conhecido pela trajetória à frente dos Engenheiros do Hawaii e pela carreira solo.

A casa abre às 20h, e a apresentação começa às 21h30. Os ingressos são vendidos pela Ticketmaster.

Cícero - 12 e 13/11 na Casa Natura Musical

Cícero comemora os 15 anos de “Canções de Apartamento”, seu álbum de estreia, com duas apresentações na Casa Natura Musical. O músico toca o disco na íntegra, preservando os arranjos originais de faixas como “Tempo de Pipa”, “Vagalumes Cegos” e “Açúcar ou Adoçante”.

Os shows começam às 21h, com abertura da casa às 19h30. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Marisa Monte & Orquestra ao Vivo - 14/11 no Nubank Parque

Marisa Monte encerra a turnê “Phonica – Marisa Monte & Orquestra ao Vivo” em São Paulo. A cantora se apresenta acompanhada de sua banda e de uma orquestra sinfônica com 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur.

O repertório traz novos arranjos para sucessos como “Beija Eu”, “Ainda Bem”, “Não Vá Embora” e “Amor I Love You”, além de músicas dos Tribalistas. Os ingressos estão disponíveis na Tickets for Fun.

Mariah Carey - 17/11 no Nubank Parque

Mariah Carey antecipa as celebrações de fim de ano com o espetáculo “Mariah Carey’s Christmas Time”, apresentado pela primeira vez na América do Sul. A produção explora o repertório natalino da cantora, cuja ligação com a data foi consolidada pelo álbum “Merry Christmas” e pelo sucesso “All I Want for Christmas Is You”.

Os portões abrem às 16h, e o horário do show será informado pela organização. Os ingressos estão disponíveis na Eventim.

CA7RIEL & Paco Amoroso - 18/11 no Espaço Unimed

A dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso retorna ao Brasil com a “Free Spirits World Tour”. A turnê acompanha o lançamento do álbum “Free Spirits” e dá continuidade à passagem internacional do projeto “Papota”.

O show acontece às 21h, com abertura dos portões às 18h. Os ingressos são vendidos pela Ticketmaster.

Tasha e Tracie - 20/11 na Casa Natura Musical

No Dia da Consciência Negra, Tasha e Tracie retornam à Casa Natura Musical com a turnê “Serena & Venus”. O espetáculo leva ao palco as histórias, os símbolos e a identidade visual do disco, explorando diferentes aspectos do trabalho das irmãs.

O show começa às 21h, com abertura da casa às 19h30. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

New Order - 23 e 25/11 no Espaço Unimed

O New Order volta ao Brasil após sua passagem de 2018, trazendo a São Paulo a trajetória que aproximou o pós-punk das pistas de dança. A banda britânica tem duas apresentações no Espaço Unimed.

A sessão de 23 de novembro foi anunciada após o esgotamento dos ingressos do dia 25. As entradas para a data extra estão disponíveis na Ticketmaster.

Fagner - 27/11 no Tokio Marine Hall

Fagner apresenta o espetáculo “Grandes Sucessos”, com canções que atravessam diferentes fases de sua carreira. O repertório inclui músicas como “Canteiros”, “Deslizes”, “Espumas ao Vento” e “Borbulhas de Amor”.

A apresentação começa às 21h30, com abertura dos portões às 19h30. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

Somos 90 - 27/11 no Nubank Parque

Belo, Pixote, Rodriguinho e Marquinhos Sensação se reúnem no espetáculo “Somos 90 – A Reunião do Pagode”. O encontro celebra uma geração de artistas que marcou o gênero e reúne quatro atrações em uma mesma noite.

O evento está marcado para as 19h30, no Nubank Parque, na Água Branca. Os ingressos estão disponíveis na Eventim.

Seal - 28/11 no Nubank Parque

Seal se apresenta em São Paulo com a turnê que celebra os álbuns “Seal I” e “Seal II”, trabalhos que marcaram o início de sua carreira. Seu Jorge faz o show de abertura da noite.

Os portões do Nubank Parque abrem às 16h, e o horário das apresentações será informado pela organização. Os ingressos são vendidos pela Eventim.

Festivais

Festival Día de Muertos 2026 - 31/10, 1 e 2/11 no Memorial da América Latina

O Memorial da América Latina recebe uma celebração da cultura mexicana dedicada ao Dia dos Mortos. A programação reúne apresentações e oficinas de lucha libre, bandas de mariachis e pinturas temáticas, além de uma Catrina de 6 metros de altura.

O público também pode participar de concursos de fantasias e prestar homenagens na Parede da Memória. Na área gastronômica, mais de 25 expositores oferecem opções como tacos, quesadillas, burritos e margaritas. A entrada é gratuita.

21º Festival de Cinema Italiano

O CCBB SP (Centro Cultural Banco do Brasil) recebe sessões gratuitas ao longo de novembro. A programação reúne 14 produções inéditas e clássicos de cineastas como Federico Fellini e Roberto Rossellini. Para mais informações, acesse o site.

Folha Gourmet Festival - 7, 8, 14 e 15/11 no Parque Villa Lobos

O evento reúne 20 restaurantes, entre eles vencedores do prêmio O Melhor de São Paulo Gastronomia, e oferece aulas com chefs na Cozinha-Show. O público também encontra um mercado de produtores locais e espaços dedicados a vinhos, cervejas e cafés: Wine Garden, Beer Garden e Café Lounge.

A programação ao ar livre inclui apresentações no Palco Sunset durante todo o dia, com jazz, bossa nova e sets de DJs. Ao anoitecer, bandas completam a agenda musical. Os ingressos custam R$ 25 e estão disponíveis no Sympla.

Virada Sustentável 2026 - 5 a 8/11 no Centro Cultural São Paulo

Com programação concentrada no Centro Cultural São Paulo (CCSP) e atividades em CEUs, UBSs e Fábricas de Cultura, o festival reúne atrações como o show da cantora baiana Mãeana e sessões de cinema ao ar livre no jardim suspenso do CCSP. A agenda inclui ainda debates socioambientais e oficinas práticas. A entrada é gratuita.

Best of Blues and Rock - 20 a 22/11 no Parque Ibirapuera

Eddie Vedder lidera as apresentações dos dias 20 e 22, enquanto Roger Daltrey é o destaque do dia 21. O festival também reúne Chris Isaak, Christone “Kingfish” Ingram, Samuel Rosa, Artur Menezes, Vitor Kley, Simon Townshend e Linka Moja. Os shows acontecem na plateia externa do Auditório Ibirapuera, com ingressos pela Ticketmaster.

Feiras

Feira Cultural Leste Europeia de São Paulo - 8/11 na Vila Zelina

A Vila Zelina celebra seu aniversário com uma feira ao ar livre dedicada às tradições de 14 países do Leste Europeu. Os estandes reúnem artesanato, pratos típicos e saberes compartilhados por artesãos e cozinheiros. A programação também inclui apresentações culturais de países como Rússia e Lituânia. A entrada é gratuita.

30ª Festa do Imigrante - 14 e 15/11 no Museu da Imigração

O Museu da Imigração reúne expositores e representantes de mais de 50 países em uma celebração da diversidade cultural. A programação convida o público a experimentar pratos de diferentes países, acompanhar apresentações folclóricas e conhecer o artesanato de diversas comunidades. A entrada é gratuita.

Revelando SP - 12 a 15/11 no Parque do Trote

O Revelando SP chega à capital com uma programação dedicada à cultura e às tradições paulistas. Entre as atrações musicais estão Edson & Hudson, Roberta Miranda, Maria Cecília & Rodolfo, Gabriel Sater e Bavini, com repertórios ligados ao sertanejo e à música de raiz.

O público também pode acompanhar apresentações de congada, catira, jongo e folia de reis, visitar exposições sobre as culturas tropeira, caiçara, indígena, cigana e andina e conhecer o artesanato regional. A gastronomia típica do interior completa a programação. A entrada é gratuita.

28ª Festa do Livro da USP - 25 a 29/11 - Cidade Universitária

A Festa do Livro da USP retorna em novembro com descontos de pelo menos 50% nos títulos oferecidos por editoras de todo o Brasil. A seleção reúne mangás, obras acadêmicas, catálogos de arte e livros de literatura contemporânea mundial. A entrada é gratuita.