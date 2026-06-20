Alemanha x Costa do Marfim: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

As seleções da Alemanha e da Costa do Marfim se enfrentam neste sábado, 20, às 17h (de Brasília), no Estádio de Toronto, no Canadá. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.

O duelo vale a liderança da chave. As duas seleções venceram na estreia e chegam embaladas para o confronto.

A Alemanha foi responsável pela maior goleada da primeira rodada, ao vencer Curaçao por 7 a 1. O técnico Julian Nagelsmann ficou satisfeito com o desempenho da equipe e sinalizou que deve manter a base do time que começou a partida anterior.

Camisa 10 da seleção alemã, Musiala está recuperado de desgaste físico e deve ir para o jogo.

Já a Costa do Marfim tenta manter o bom momento depois da vitória por 1 a 0 sobre o Equador na estreia. A seleção sul-americana não perdia há 19 jogos, desde setembro de 2024.

Histórico entre Alemanha e Costa do Marfim

Alemanha e Costa do Marfim nunca se enfrentaram em Copas do Mundo. Na história, as seleções disputaram apenas um amistoso, em 2009, em Munique, que terminou empatado por 2 a 2.

Contra seleções africanas em Mundiais, a Alemanha soma cinco vitórias, dois empates e uma derrota. O único revés foi para a Argélia, em 1982.

Que horas é o jogo Alemanha x Costa do Marfim hoje?

O confronto entre Alemanha e Costa do Marfim começa às 17h (horário de Brasília), neste sábado, 20.

Onde assistir ao jogo Alemanha x Costa do Marfim hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.

Prováveis escalações

Alemanha

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown; Pavlovic e Nmecha; Sané, Musiala e Wirtz; Kai Havertz.

Costa do Marfim

Fofana; Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Kessié e Yan Diomandé; Diallo, Wahi e Touré.

Arbitragem