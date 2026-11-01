Palmeiras x Vasco: veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

O Palmeiras recebe o Vasco neste domingo, 1º de novembro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2026. A partida começa às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo. O confronto terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), Amazon Prime Video (streaming), e ge TV (YouTube).
O duelo de volta está marcado para domingo, 8 de novembro, às 17h, em São Januário, no Rio de Janeiro. A final da competição será disputada em jogo único, em 6 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília.
Panorama das equipes
- Palmeiras: o time comandado por Abel Ferreira chega à semifinal depois de empatar sem gols com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o treinador terá os retornos de Piquerez e Andreas Pereira, que cumpriram suspensão, além de Vitor Roque, recuperado de uma torção no tornozelo. Ramón Sosa e Paulinho seguem como desfalques.
- Vasco: o Cruzmaltino chega à semifinal após poupar parte dos titulares no clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão, disputado no meio da semana. A estratégia foi preservar jogadores importantes para o duelo decisivo em São Paulo. Entre os atletas poupados estão Santiago Sosa, Robert Renan e Andrés Gómez.
Prováveis escalaçãoes
- Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Joaquín Piquerez; Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
- Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Marino Hinestroza, Facundo Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.
Ficha técnica
- Jogo: Palmeiras x Vasco
- Competição: Copa do Brasil 2026 (semifinal, jogo de ida)
- Data: domingo, 1º de novembro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
- Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e ge TV
- Jogo de volta: domingo, 8 de novembro, às 17h, em São Januário