Palmeiras x Vasco: veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

O Palmeiras recebe o Vasco neste domingo, 1º de novembro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2026. A partida começa às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo. O confronto terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), Amazon Prime Video (streaming), e ge TV (YouTube).

O duelo de volta está marcado para domingo, 8 de novembro, às 17h, em São Januário, no Rio de Janeiro. A final da competição será disputada em jogo único, em 6 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília.

Panorama das equipes

Palmeiras: o time comandado por Abel Ferreira chega à semifinal depois de empatar sem gols com o Santos pelo Campeonato Brasileiro . Para o confronto, o treinador terá os retornos de Piquerez e Andreas Pereira, que cumpriram suspensão, além de Vitor Roque, recuperado de uma torção no tornozelo. Ramón Sosa e Paulinho seguem como desfalques.

o Vasco: o Cruzmaltino chega à semifinal após poupar parte dos titulares no clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão, disputado no meio da semana. A estratégia foi preservar jogadores importantes para o duelo decisivo em São Paulo. Entre os atletas poupados estão Santiago Sosa, Robert Renan e Andrés Gómez.

Prováveis escalaçãoes

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Joaquín Piquerez; Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Marino Hinestroza, Facundo Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

Ficha técnica