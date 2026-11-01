Goleiro se recusa a defender pênalti polêmico marcado na Copa do Mundo sub-15; entenda

Um lance polêmico marcou o confronto entre Inglaterra e Bolívia pela Copa do Mundo e Festival sub-15, disputada em Baku, no Azerbaijão. Nos minutos finais do primeiro tempo, os bolivianos protestaram contra a marcação de um pênalti para os ingleses e se recusaram a participar da cobrança, que terminou em gol.

A partida estava empatada por 2 a 2 quando, aos 41 minutos, o atacante inglês Emmanuel Famokun foi derrubado por um adversário. Os jogadores e integrantes da comissão técnica da Bolívia contestaram a decisão do árbitro, alegando que a falta havia acontecido fora da área.

Durante os protestos, um dos treinadores bolivianos chegou a entrar no gramado para indicar o local em que, na avaliação dele, a infração teria ocorrido. Ele recebeu cartão amarelo, assim como outros membros da comissão técnica.

Bramkarz stał przy słupku, a reszta reprezentacji zeszła z boiska podczas rzutu karnego w doliczonym czasie gry.👇 Taka sytuacja miała miejsce na mundialu U-15 w meczu o 57. miejsce między 🇧🇴Boliwią a 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anglią. Był to sprzeciw wobec niesłusznej jedenastki zdaniem Boliwijczyków. https://t.co/hYJdLpf9gC — Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) October 30, 2026

A discussão atrasou a cobrança em mais de dois minutos. Quando Famokun, jogador das categorias de base do West Ham, se preparou para bater, os atletas de linha da Bolívia estavam próximos ao banco de reservas, longe da área. O goleiro também demonstrou protesto: permaneceu próximo à trave, sem assumir posição para tentar defender.

O inglês converteu a cobrança no centro do gol. Na sequência, o árbitro encerrou o primeiro tempo. Enquanto os jogadores da Inglaterra comemoravam, os bolivianos aplaudiram a arbitragem de forma irônica.

A tensão continuou depois do apito. Jogadores bolivianos foram em direção ao árbitro, acompanhados por integrantes da comissão técnica, e houve um confronto físico entre atletas das duas seleções. Um oficial da Fifa precisou intervir para afastar o árbitro e separar os envolvidos.

Como funciona a Copa do Mundo e Festival sub-15?

A Copa do Mundo e Festival sub-15 da Fifa é uma competição de desenvolvimento juvenil com regras adaptadas em relação ao futebol tradicional. As partidas são disputadas no formato 8 contra 8, em dois tempos de 20 minutos, com substituições ilimitadas e dimensões reduzidas de campo. Cada seleção pode inscrever até 14 jogadores, e as cobranças de lateral são realizadas com os pés.

Na primeira fase, as seleções são distribuídas em grupos e nenhuma é eliminada. De acordo com o desempenho nessa etapa, as equipes são divididas em seis níveis, que disputam suas próprias fases finais até o encerramento do torneio. Cada nível tem um vencedor, mas o campeão do Nível A recebe o título mundial sub-15. A competição também inclui atividades de intercâmbio cultural e aprendizagem promovidas pela Fifa.