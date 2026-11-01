Esporte

Grêmio x Atlético-MG: veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 1º de novembro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

(Esportes/Exame)

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Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07h50.

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Grêmio e Atlético-MG começam neste domingo, 1º de novembro, a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil 2026. O jogo de ida da semifinal será realizado às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada, Premiere, no pay-per-view, e Amazon Prime Video, no streaming.

O jogo de volta entre as equipes está marcado para sábado, 7 de novembro, às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Panorama das equipes

  • Grêmio: o Tricolor Gaúcho chega à semifinal embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, resultados que ajudaram a equipe a se afastar da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, o time comandado por Renato Gaúcho eliminou o Internacional nas quartas de final, com vitória por 3 a 1 no jogo de volta. Para a partida deste domingo, Pavón e Diego Caito são desfalques, enquanto Kannemann pode voltar a ficar à disposição.
  • Atlético-MG: o Galo chega ao confronto após uma sequência de resultados negativos no Brasileirão. Na Copa do Brasil, a equipe mineira garantiu a classificação para a semifinal ao eliminar o Cruzeiro nas quartas de final. O técnico Eduardo Domínguez tem dúvidas na montagem da defesa após a lesão de Vitão, enquanto Reinier também aparece como dúvida para o duelo. 

Prováveis escalações

  • Grêmio: Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Gaúcho.
  • Atlético-MG: Gabriel Delfim (Everson); Natanael, Léo Duarte, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Alan Franco e Maycon; Cuello, Bernard e Victor Hugo. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ficha técnica

  • Jogo: Grêmio x Atlético-MG
  • Competição: Copa do Brasil 2026 (semifinal, jogo de ida)
  • Data: domingo, 1º de novembro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
  • Onde assistir: SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
  • Jogo de volta: sábado, 7 de novembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte
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