Grêmio x Atlético-MG: veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Grêmio e Atlético-MG começam neste domingo, 1º de novembro, a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil 2026. O jogo de ida da semifinal será realizado às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada, Premiere, no pay-per-view, e Amazon Prime Video, no streaming.

O jogo de volta entre as equipes está marcado para sábado, 7 de novembro, às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Panorama das equipes

Grêmio: o Tricolor Gaúcho chega à semifinal embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, resultados que ajudaram a equipe a se afastar da zona de rebaixamento . Na Copa do Brasil, o time comandado por Renato Gaúcho eliminou o Internacional nas quartas de final, com vitória por 3 a 1 no jogo de volta. Para a partida deste domingo, Pavón e Diego Caito são desfalques, enquanto Kannemann pode voltar a ficar à disposição.

Atlético-MG: o Galo chega ao confronto após uma sequência de resultados negativos no Brasileirão . Na Copa do Brasil, a equipe mineira garantiu a classificação para a semifinal ao eliminar o Cruzeiro nas quartas de final. O técnico Eduardo Domínguez tem dúvidas na montagem da defesa após a lesão de Vitão, enquanto Reinier também aparece como dúvida para o duelo.

Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Gaúcho.

Atlético-MG: Gabriel Delfim (Everson); Natanael, Léo Duarte, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Alan Franco e Maycon; Cuello, Bernard e Victor Hugo. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ficha técnica