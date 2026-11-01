Milan e Inter apresentam novo estádio que substituirá o histórico San Siro

Milan e Inter de Milão apresentaram oficialmente nesta quinta-feira, 29, o projeto do Generali Stadium, a nova arena compartilhada que substituirá o histórico San Siro. Com capacidade para 71,5 mil torcedores, o estádio será construído na região do atual Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália. A previsão é que as obras comecem em 2028 e que a inauguração aconteça na temporada 2031/32, condicionada às aprovações necessárias.

Segundo o Footy Headlines, o projeto arquitetônico foi desenvolvido pelos escritórios Foster + Partners, do britânico Norman Foster, e MANICA, de David Manica. A dupla também trabalhou no projeto do estádio de Wembley, em Londres. O investimento previsto é de 1,2 bilhão de euros, cerca de R$ 7,1 bilhões, financiado pelos grupos RedBird, proprietário do Milan, e Oaktree, que controla a Inter. O nome da arena é resultado de um acordo de naming rights com a seguradora italiana Generali.

Como será o novo estádio de Milan e Inter de Milão?

A proposta arquitetônica busca preservar a atmosfera das arquibancadas do San Siro, mas com uma estrutura moderna e maior proximidade entre torcedores e campo. O estádio terá dois anéis de arquibancadas conectados em formato de bowl, com setores atrás dos gols inclinados em até 37 graus.

Segundo o Footy Headlines, a inspiração para essas áreas é a chamada Muralha Amarela, setor de torcedores do Borussia Dortmund conhecido pela arquibancada íngreme e pela pressão exercida sobre os adversários. A ideia é concentrar a torcida atrás das metas e intensificar o ambiente durante as partidas.

A estrutura externa terá elementos de concreto em formato de X, enquanto a cobertura será marcada por curvas duplas. O projeto também prevê soluções acústicas para potencializar o som das arquibancadas e manter o foco da experiência nos torcedores.

Além dos jogos de futebol, o Generali Stadium foi planejado para receber shows e eventos de outras modalidades, como futebol americano e rúgbi. O complexo fará parte de um projeto de reurbanização de aproximadamente 281 mil metros quadrados, com áreas públicas, espaços verdes, comércio e opções de lazer.

Entre as medidas de sustentabilidade estão ventilação natural e painéis fotovoltaicos integrados à cobertura. A proposta é transformar a região em um espaço de atividades durante todo o ano, não restrito aos dias de partidas.

O que acontecerá com o San Siro?

Inaugurado em 1926, o Giuseppe Meazza, conhecido popularmente como San Siro, é um dos estádios mais tradicionais do futebol europeu. A arena foi casa de Milan e Inter por décadas e recebeu partidas de Copas do Mundo, finais europeias e grandes clássicos do futebol italiano.

O novo estádio será construído na mesma região, como parte da transformação urbanística planejada pelos dois clubes. A substituição do San Siro está prevista para a temporada 2031/32, quando a nova arena deverá receber suas primeiras partidas. O projeto ainda depende das etapas finais de planejamento e das aprovações necessárias.