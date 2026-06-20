Esporte

Fase de grupos copa 2026

Holanda ou Países Baixos? Entenda a diferença entre os nomes

Assim como em outras Copas, a forma de chamar o país europeu gera confusão entre os torcedores

Seleção holandesa: nome do país é motivo de dúvida entre os torcedores (AFP)

Seleção holandesa: nome do país é motivo de dúvida entre os torcedores (AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 20 de junho de 2026 às 08h28.

A seleção da Holanda volta a campo neste sábado, 20, quando enfrenta a Suécia pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Mas assim como em outras edições, uma questão sempre aparece na cabeça de alguns torcedores: afinal, o nome correto do país é Holanda ou Países Baixos?

A resposta é simples, mas ainda gera confusão. O nome oficial do país é Países Baixos. Em seu idioma original, a nação é chamada de "Nederland", termo que significa "terra baixa" em português. A denominação faz referência a uma das principais características geográficas do país, já que parte de seu território está localizada abaixo do nível do mar.

Inclusive, a Fifa utiliza oficialmente a nomenclatura "Netherlands", tradução em inglês de Países Baixos, em todas as competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo.

Por que o país ficou conhecido como Holanda?

A explicação está na própria divisão territorial da nação europeia. Holanda é o nome de uma região localizada ao oeste dos Países Baixos, composta por duas províncias: Holanda do Norte e Holanda do Sul.

Durante séculos, essas áreas concentraram grande parte da força econômica, política e comercial do país, tornando-se as mais conhecidas internacionalmente.

Com isso, o nome da região acabou sendo utilizado para representar toda a nação. Os habitantes dessas duas províncias são chamados de holandeses, mas o estado europeu tem outras dez províncias cujos moradores não pertencem à região da Holanda.

Buscando representar de forma mais fiel todo o território nacional, o governo passou a adotar oficialmente, desde 2020, apenas a denominação Países Baixos, sendo chamado dessa forma em eventos esportivos, como a Copa do Mundo.

Situação na Copa

Enquanto a discussão sobre o nome permanece, a seleção comandada por Ronald Koeman concentra suas atenções no próximo jogo. Neste sábado, 20, enfrentam a Suécia, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, em um confronto que pode ser decisivo na disputa por uma vaga na próxima fase.

A Suécia chega embalada após golear na estreia e lidera o Grupo F com três pontos. Japão e Países Baixos aparecem logo atrás, ambos com um ponto conquistado. Já a Tunísia ocupa a última colocação, ainda sem pontuar.

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