Corinthians tem mais de 20% de chance de ser rebaixado no Brasileirão

RESUMO | Um levantamento estatístico atualizado das probabilidades matemáticas do Campeonato Brasileiro de 2026 colocou o Corinthians em situação de alerta, apontando que a equipe alvinegra possui atualmente 21,4% de chance de rebaixamento para a Série B.

A reta final da temporada de 2026 do Campeonato Brasileiro reserva fortes emoções e muita apreensão para algumas das camisas mais pesadas do futebol nacional. De acordo com dados matemáticos e projeções estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sobre o risco de rebaixamento na Série A, o Corinthians acendeu o sinal vermelho ao aparecer com uma probabilidade de 21,4% de queda para a segunda divisão, ocupando a quinta posição no ranking de times mais ameaçados da competição.

O topo do ranking de risco é liderado pela Chapecoense, com expressivos 99,2% de chances de rebaixamento, seguida de perto pelo Remo, com 94,6%. O cenário também é dramático para outras equipes tradicionais do futebol brasileiro que frequentam a metade inferior da tabela: o Internacional aparece com 69,1% de risco, enquanto o Grêmio registra 57,6%. Logo abaixo do Timão, o Vasco da Gama aparece na sexta posição com 18,4%, seguido por Mirassol (17,8%) e Vitória (13,1%), fechando o grupo de clubes que atualmente convivem com margens mais elevadas de perigo matemático.

Em contrapartida, equipes como Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Bahia e Athletico-PR aparecem na extremidade oposta da tabela de projeções, registrando 0% de probabilidade de rebaixamento. Para o Corinthians, a missão nas próximas rodadas será transformar o rendimento em campo para se distanciar definitivamente da zona de perigo e tranquilizar sua torcida na reta final do torneio.

Quem ainda tem chance de ser rebaixado no Brasileirão?

Com a disputa da Série A afunilando na reta decisiva da temporada, o levantamento estatístico atualizado das probabilidades matemáticas revela quais equipes ainda convivem com o risco matemático de queda para a segunda divisão, destacando os clubes que precisam somar pontos urgentes para se distanciar da zona da degola.

Chapecoense: 99,2% de chance de rebaixamento

99,2% de chance de rebaixamento Remo: 94,6%

94,6% Internacional : 69,1%

: 69,1% Grêmio: 57,6%

57,6% Corinthians: 21,4%

21,4% Vasco da Gama: 18,4%

18,4% Mirassol: 17,8%

17,8% Vitória: 13,1%

13,1% Botafogo: 4,1%

4,1% Bragantino: 1,7%

1,7% São Paulo: 1,6%

1,6% Coritiba: 0,8%

0,8% Santos: 0,35%

0,35% Atlético-MG: 0,047%

Corinthians chega à sexta derrota seguida na competição

O Corinthians perdeu para o Fluminense por 3 a 1 neste domingo, 20, na Neo Química Arena, e chegou a seis derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, resultado que fez a equipe igualar sua pior sequência negativa na era dos pontos corridos da competição. A última marca tão negativa havia acontecido na edição de 2006, entre a sétima e a 12ª rodada, quando o time foi superado por Internacional, Santos, Goiás, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras.

A equipe comandada por Fernando Diniz acumulou tropeços nesta série recente diante de Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e, por fim, o Fluminense. Com o revés, o Alvinegro estacionou nos 32 pontos na tabela do Brasileirão, ocupando atualmente a 14ª colocação e vendo o sinal de alerta se acender com a proximidade da zona de perigo.

Além do momento delicado no torneio nacional, a semana também foi marcada por eliminação na Copa Libertadores após o revés diante do Estudiantes, da Argentina. Tentando sacudir a poeira da má fase, o Corinthians terá um longo período de preparação até o seu próximo compromisso pelo campeonato, que será contra o Internacional, fora de casa, no dia 7 de outubro.

Qual é a probabilidade atual de rebaixamento do Corinthians no Brasileirão 2026?

O levantamento estatístico da UFMG aponta que o Timão tem 21,4% de chance de queda para a Série B.

Em qual posição o Corinthians aparece no ranking de risco de rebaixamento?

A equipe ocupa a quinta colocação entre os times mais ameaçados da competição.

Quais equipes lideram as maiores probabilidades de queda na tabela?

Chapecoense e Remo lideram o índice de risco, seguidos por Internacional e Grêmio na parte superior da lista.

Quais clubes aparecem sem nenhum risco de rebaixamento nas projeções?

Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Bahia e Athletico-PR registram 0% de probabilidade de queda.

Onde o Corinthians busca reverter essa situação?

A equipe precisa somar pontos preciosos nas rodadas restantes do Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de perigo.