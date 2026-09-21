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Veja como incluir a EXAME entre as fontes preferidas do Google

Ao ativar a ferramenta, o usuário pode encontrar com mais facilidade as notícias e reportagens do veículo

Google: configuração faz com que a ferramenta priorize notícias e reportagens das fontes escolhidas (user25996429/Freepik)

Google: configuração faz com que a ferramenta priorize notícias e reportagens das fontes escolhidas (user25996429/Freepik)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16h12.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 16h13.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | A EXAME agora permite que leitores adicionem o site às fontes de informação preferidas no Google. A configuração faz com que notícias e reportagens do veículo sejam priorizadas em recursos como Principais Notícias, Modo IA e Visões Gerais Criadas por IA.

A EXAME agora conta com um botão que permite aos leitores incluírem o site entre as fontes de informação preferidas no Google.

A ferramenta direciona o usuário para a página de personalização das buscas, onde é possível selecionar os veículos que deseja priorizar nos resultados.

A configuração faz com que o Google priorize notícias das fontes escolhidas pelo usuário em recursos como os destaques de Principais Notícias, o Modo IA e as Visões Gerais Criadas por IA.

Para incluir a EXAME, basta clicar no botão disponível em todas as notícias do site:

O leitor será encaminhado, em uma nova aba, à página de personalização de pesquisa do Google e poderá selecionar a EXAME entre as fontes preferidas. Basta digitar a url https://exame.com/ e clicar no quadrado "check" ao lado:

Com a configuração, o usuário pode encontrar com mais facilidade as notícias e reportagens da EXAME nos resultados contemplados pela ferramenta.

Acompanhe tudo sobre:Google

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