Irmãos, mas adversários: veja as famílias divididas na Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 não será marcada apenas pelos confrontos entre seleções. O torneio também terá histórias familiares curiosas, com irmãos convocados para defender diferentes países e, em alguns casos, com a possibilidade de se enfrentarem durante a competição.

Enquanto algumas duplas estarão lado a lado na mesma seleção, outras representarão nações distintas no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Theo Hernández e Lucas Hernández

A França contará com uma das duplas mais conhecidas da Copa. Os irmãos Theo Hernández e Lucas Hernández foram convocados para defender a seleção francesa e tentar conquistar o título mundial juntos.

Lucas, atualmente no Paris Saint-Germain (PSG), e Theo, que atua no Al-Hilal, chegam ao torneio como peças importantes da equipe francesa.

Leandro Bacuna e Juninho Bacuna

Outra dupla presente no torneio será a formada por Leandro Bacuna e Juninho Bacuna.

Com passagens pelo futebol inglês e holandês, os irmãos ajudaram Curaçao a conquistar uma classificação histórica para a Copa do Mundo e chegam como alguns dos principais nomes da seleção caribenha.

Nico Williams e Iñaki Williams

Um dos casos mais conhecidos da Copa envolve Nico Williams e Iñaki Williams.

Filhos de ganeses, os irmãos seguiram caminhos diferentes no futebol internacional. Nico escolheu representar a Espanha e se tornou uma das principais estrelas da atual geração espanhola.

Já Iñaki optou por defender Gana, país de origem de sua família, e será uma das referências ofensivas da seleção africana durante o Mundial.

Derrick Luckassen e Brian Brobbey

Outra família que estará dividida na Copa é a de Derrick Luckassen e Brian Brobbey.

Nascidos na Holanda, os dois defendem seleções diferentes. Luckassen, que passou pelas categorias de base holandesas, escolheu representar Gana e recebeu sua primeira convocação neste ano.

Brian Brobbey, por sua vez, seguiu atuando pela Holanda e chega ao Mundial como opção para o setor ofensivo da equipe.

Um detalhe curioso é que os irmãos utilizam sobrenomes diferentes. Luckassen herdou o sobrenome da mãe, enquanto Brian utiliza Brobbey.

Désiré Doué e Guéla Doué

Os irmãos Doué também estarão presentes na Copa vestindo camisas diferentes.

Désiré Doué defenderá a França após se consolidar como uma das promessas do futebol europeu. Já Guéla Doué disputará a competição pela Costa do Marfim, que garantiu vaga por meio das Eliminatórias Africanas.

Dependendo dos cruzamentos nas fases eliminatórias, os dois poderão se encontrar em campo.

John Souttar e Harry Souttar

Outro caso curioso envolve os irmãos Souttar.

John Souttar integra a seleção da Escócia, adversária do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo. Já Harry Souttar representa a Austrália.

Assim como acontece com outras famílias divididas no torneio, um eventual confronto dependerá da campanha das duas equipes ao longo da competição.

Jurrien Timber e Quinten Timber

Além disso, a Holanda poderia ter levado uma dupla de irmãos gêmeos para a Copa do Mundo.

Jurrien Timber e Quinten Timber estavam entre os nomes cotados para disputar o torneio juntos. No entanto, Jurrien, defensor do Arsenal, acabou cortado da lista final por não se recuperar de uma lesão na virilha.

Com a convocação de Lutsharel Geertruida para a vaga, a seleção holandesa perdeu a oportunidade de ter os irmãos atuando lado a lado no Mundial.