Irmãos, mas adversários: veja as famílias divididas na Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo: irmãos podem defender seleções diferentes no Mundial de 2026 (Getty Images)
Redatora
Publicado em 10 de junho de 2026 às 06h00.
A Copa do Mundo de 2026 não será marcada apenas pelos confrontos entre seleções. O torneio também terá histórias familiares curiosas, com irmãos convocados para defender diferentes países e, em alguns casos, com a possibilidade de se enfrentarem durante a competição.
Enquanto algumas duplas estarão lado a lado na mesma seleção, outras representarão nações distintas no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
A França contará com uma das duplas mais conhecidas da Copa. Os irmãos Theo Hernández e Lucas Hernández foram convocados para defender a seleção francesa e tentar conquistar o título mundial juntos.
Lucas, atualmente no Paris Saint-Germain (PSG), e Theo, que atua no Al-Hilal, chegam ao torneio como peças importantes da equipe francesa.
Outra dupla presente no torneio será a formada por Leandro Bacuna e Juninho Bacuna.
Com passagens pelo futebol inglês e holandês, os irmãos ajudaram Curaçao a conquistar uma classificação histórica para a Copa do Mundo e chegam como alguns dos principais nomes da seleção caribenha.
Um dos casos mais conhecidos da Copa envolve Nico Williams e Iñaki Williams.
Filhos de ganeses, os irmãos seguiram caminhos diferentes no futebol internacional. Nico escolheu representar a Espanha e se tornou uma das principais estrelas da atual geração espanhola.
Já Iñaki optou por defender Gana, país de origem de sua família, e será uma das referências ofensivas da seleção africana durante o Mundial.
Outra família que estará dividida na Copa é a de Derrick Luckassen e Brian Brobbey.
Nascidos na Holanda, os dois defendem seleções diferentes. Luckassen, que passou pelas categorias de base holandesas, escolheu representar Gana e recebeu sua primeira convocação neste ano.
Brian Brobbey, por sua vez, seguiu atuando pela Holanda e chega ao Mundial como opção para o setor ofensivo da equipe.
Um detalhe curioso é que os irmãos utilizam sobrenomes diferentes. Luckassen herdou o sobrenome da mãe, enquanto Brian utiliza Brobbey.
Os irmãos Doué também estarão presentes na Copa vestindo camisas diferentes.
Désiré Doué defenderá a França após se consolidar como uma das promessas do futebol europeu. Já Guéla Doué disputará a competição pela Costa do Marfim, que garantiu vaga por meio das Eliminatórias Africanas.
Dependendo dos cruzamentos nas fases eliminatórias, os dois poderão se encontrar em campo.
Outro caso curioso envolve os irmãos Souttar.
John Souttar integra a seleção da Escócia, adversária do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo. Já Harry Souttar representa a Austrália.
Assim como acontece com outras famílias divididas no torneio, um eventual confronto dependerá da campanha das duas equipes ao longo da competição.
Além disso, a Holanda poderia ter levado uma dupla de irmãos gêmeos para a Copa do Mundo.
Jurrien Timber e Quinten Timber estavam entre os nomes cotados para disputar o torneio juntos. No entanto, Jurrien, defensor do Arsenal, acabou cortado da lista final por não se recuperar de uma lesão na virilha.
Com a convocação de Lutsharel Geertruida para a vaga, a seleção holandesa perdeu a oportunidade de ter os irmãos atuando lado a lado no Mundial.