Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil ou Marrocos? Atacante holandês comenta possível confronto no mata-mata

Cody Gakpo falou sobre a situação da Holanda em seu grupo e analisou um possível duelo contra a Amarelinha na segunda fase da Copa do Mundo

Cody Gakpo: o atacante foi titular da Holanda diante do Japão

Cody Gakpo: o atacante foi titular da Holanda diante do Japão

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 20 de junho de 2026 às 08h32.

A Holanda começou a Copa do Mundo de 2026 empatando com o Japão em 2 a 2, no último domingo, 14. Em termos de classificação, o resultado pode ter complicado a vida da seleção europeia.

Isso porque, no outro jogo do grupo, a Suécia goleou a Tunísia por 5 a 1 e está na 1ª colocação da chave. Já os holandeses dividiram os pontos contra um concorrente direto pela classificação, o Japão.

Assim, o caminho da Holanda pode cruzar com o do Brasil no mata-mata, já que o líder de cada grupo, das duas seleções, vai enfrentar o segundo do outro lado. Pensando nisso, o atacante holandês Cody Gakpo falou sobre um possível confronto contra a Amarelinha ou Marrocos.

“Todos sabem que podemos enfrentar uma das duas seleções. São bons times. Pareceram bem quando se enfrentaram. Mas a gente vai ver o que vai acontecer depois da fase de grupos”, disse o jogador.

Sobre a classificação, Gakpo analisou a situação da chave e afirmou que os holandeses precisam focar em si mesmos e não nos resultados dos adversários.

“Depois do nosso resultado, sabemos que precisamos ganhar as duas partidas restantes para avançarmos para a fase eliminatória. O resultado da Suécia foi bom para eles, mas acho que precisamos analisar isso separadamente da nossa partida e focarmos em nós mesmos”, finalizou o atacante.

Situação da Holanda

Com a goleada na estreia, a Suécia lidera o Grupo F, com 3 pontos. Japão e Holanda aparecem em seguida, com 1 ponto cada. Por fim, a Tunísia está na última colocação, zerada.

A seleção holandesa volta a campo neste sábado, 20, em um confronto decisivo contra os suecos. O duelo será às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

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