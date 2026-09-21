Esporte

Sul-Americana: veja as datas e os horários das semifinais

A chance de final brasileira existe, com Galo e Vasco em lados diferentes da chave

(Arte/Exame)

(Arte/Exame)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14h18.

Priorizar nos meus resultados Google

A Conmebol também confirmou os detalhes das semifinais da Copa Sul-Americana 2026. O Vasco terá pela frente o tradicional Boca Juniors, enquanto o Atlético-MG disputa uma vaga na decisão contra o Montevideo City Torque, do Uruguai.

O primeiro confronto entre Boca Juniors e Vasco será disputado no dia 13 de outubro, uma terça-feira, às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires. Já o Atlético-MG entra em campo no dia seguinte, 14 de outubro, às 19h, quando recebe o Montevideo City Torque na Arena MRV, em Belo Horizonte.

As partidas de volta acontecerão na semana seguinte. Vasco e Boca Juniors voltam a se enfrentar no dia 20 de outubro, também às 21h30, em local ainda não definido. Já o Atlético-MG decide a classificação fora de casa diante do Montevideo City Torque, no dia 21 de outubro, às 19h, no tradicional estádio Centenário, em Montevidéu.

Semifinais da Sul-Americana 2026

Jogos de ida

  • Boca Juniors x Vasco - 13 de outubro, às 21h30 - La Bombonera
  • Atlético-MG x Montevideo City Torque - 14 de outubro, às 19h - Arena MRV

Jogos de volta

  • Vasco x Boca Juniors - 20 de outubro, às 21h30 - estádio ainda não definido
  • Montevideo City Torque x Atlético-MG - 21 de outubro, às 19h - Estádio Centenário
Acompanhe tudo sobre:Copa Sul-AmericanaVascoAtlético - MGBoca Juniors

Mais de Esporte

Libertadores: veja data e horário dos jogos das semifinais

Fotografia original usada de card de 1952 é negociada por R$ 16,5 milhões

GP do Azerbaijão da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

Alonso é o mesmo nos bastidores? Gabriel Bortoleto abre o jogo sobre seu mentor

Mais na Exame

Inteligência Artificial

IA já está mudando carreiras fora da tecnologia; veja quais habilidades ganham espaço

Esporte

Libertadores: veja data e horário dos jogos das semifinais

Casual

O tênis chinês sem logo que virou febre entre fashionistas

Exame IN

Com R$ 3 bilhões sob gestão, inVista busca mais R$ 1 bilhão para ampliar complexo logístico