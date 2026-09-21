Sul-Americana: veja as datas e os horários das semifinais

A Conmebol também confirmou os detalhes das semifinais da Copa Sul-Americana 2026. O Vasco terá pela frente o tradicional Boca Juniors, enquanto o Atlético-MG disputa uma vaga na decisão contra o Montevideo City Torque, do Uruguai.

O primeiro confronto entre Boca Juniors e Vasco será disputado no dia 13 de outubro, uma terça-feira, às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires. Já o Atlético-MG entra em campo no dia seguinte, 14 de outubro, às 19h, quando recebe o Montevideo City Torque na Arena MRV, em Belo Horizonte.

As partidas de volta acontecerão na semana seguinte. Vasco e Boca Juniors voltam a se enfrentar no dia 20 de outubro, também às 21h30, em local ainda não definido. Já o Atlético-MG decide a classificação fora de casa diante do Montevideo City Torque, no dia 21 de outubro, às 19h, no tradicional estádio Centenário, em Montevidéu.

Semifinais da Sul-Americana 2026

Jogos de ida

Boca Juniors x Vasco - 13 de outubro, às 21h30 - La Bombonera

Atlético-MG x Montevideo City Torque - 14 de outubro, às 19h - Arena MRV

Jogos de volta