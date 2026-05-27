Holanda divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja lista

A seleção da Holanda divulgou nesta quarta-feira, 27, a lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Ronald Koeman anunciou os 26 convocados em entrevista coletiva.

A principal dúvida para os fãs brasileiros era a presença do atacante Memphis Depay, do Corinthians, na lista final. O jogador foi convocado e estará com a seleção holandesa no Mundial.

Os Países Baixos estão no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Japão, Tunísia e Suécia. A estreia da seleção holandesa será no dia 14 de junho, contra o Japão, em Dallas.

Quem foram os jogadores convocados pela Holanda?

Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).

Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham).

Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton).

Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).

Por que Koeman adiou a convocação?

O treinador optou por adiar o anúncio da lista final em dois dias para acompanhar a condição física de jogadores que ainda tentam se recuperar de lesão antes da Copa.

“Com dois dias extras, podemos ter mais certeza de que os jogadores que vamos selecionar estão em boas condições”, afirmou Koeman em comunicado divulgado pela federação.

Segundo o treinador, o período extra também permitiu observar atletas durante os treinamentos realizados entre os dias 25 e 27 de maio. Participaram dessas atividades nomes como Mark Flekken, Noa Lang, Guus Til, Kees Smit, Quinten Timber e Luciano Valente.

Como será a preparação da Holanda para a Copa?

Antes da estreia no Mundial, a Holanda fará amistosos preparatórios contra a Argélia, no dia 3 de junho, em Rotterdam, e diante do Uzbequistão, em 8 de junho, em Nova York.

A delegação holandesa embarca para os Estados Unidos no dia 4 de junho. A equipe fará parte da preparação em Nova York antes de seguir para Kansas City, onde ficará hospedada durante a competição.

A seleção estreia contra o Japão no dia 14 de junho. Depois, enfrentará a Suécia no dia 20 e encerrará a fase de grupos diante da Tunísia em 25 de junho.

Holanda busca primeiro título mundial

Vice-campeã das Copas de 1974, 1978 e 2010, a Holanda disputará sua 12ª participação em Mundiais.

A equipe terminou invicta no Grupo G das eliminatórias europeias e garantiu vaga na Copa com vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia.

Desde 1974, a seleção holandesa avançou ao mata-mata em todas as edições da Copa do Mundo que disputou.

Países divulgam convocações

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.

As seleções têm até o fim de maio para confirmar oficialmente as listas finais de convocados para o torneio.

O Brasil já definiu os nomes que disputarão o Mundial. Carlo Ancelotti divulgou na segunda-feira, 18, a lista dos 26 convocados para a competição.