Uma empresa que desenvolve tratamentos para doenças do cérebro também precisa olhar para a saúde mental de quem trabalha nela. Na Lundbeck, farmacêutica dinamarquesa especializada em doenças do sistema nervoso central, essa preocupação se traduz em benefícios que vão além do tradicional vale-refeição e plano de saúde.

Folga no Dia Mundial da Saúde Mental, transporte corporativo que pode buscar funcionários na porta de casa, sessões de shiatsu, acompanhamento nutricional e até viagens como recompensa por projetos internos estão entre as iniciativas da companhia.

A Lundbeck é um dos destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 e aposta na proximidade entre liderança e funcionários como parte de sua estratégia para atrair, desenvolver e reter profissionais.

Para Alba Eiras de França, diretora de Pessoas e Comunicação da Lundbeck Brasil, o diferencial não está apenas no pacote de benefícios, mas na forma como a empresa se relaciona com os profissionais.

"Eu acho que a questão do benefício emocional é o que faz a diferença. A gente tenta sempre observar o que está bom para manter e garantir que aquele pacote de benefícios seja preservado", afirma.

Segundo a executiva, o porte da operação brasileira facilita a construção de relações mais próximas.

"A gente conhece as pessoas, sabe o nome de todos e, às vezes, até informações da família, de uma formatura de um filho ou da recuperação de alguma enfermidade. A gente fica sempre apoiando, torcendo e trocando com as pessoas", diz.

A empresa conta com aproximadamente 50 funcionários no escritório e pouco mais de 60 profissionais na força de vendas. A estrutura brasileira também inclui um laboratório de validação de produtos importados, localizado em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A companhia não possui fábrica no país.

Folga no Dia Mundial da Saúde Mental

Entre os benefícios mais simbólicos da Lundbeck está a concessão de um dia de descanso para marcar o Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro.

Em 2026, a data caiu em um sábado. Mesmo assim, a empresa decidiu manter a folga em um dia útil, permitindo que os funcionários tivessem uma oportunidade adicional de descanso.

"A gente entendeu que sábado e domingo já existem. Queríamos marcar, dentro do mês de outubro, um dia em que a pessoa realmente pudesse se desconectar e olhar para as próprias necessidades", afirma Alba.

A companhia comunicou a iniciativa com cerca de um mês de antecedência, permitindo que os profissionais organizassem suas atividades.

A folga faz parte de uma estratégia mais ampla de valorização da saúde emocional, especialmente em um momento em que o esgotamento profissional e a dificuldade de equilibrar vida pessoal e trabalho estão entre os desafios enfrentados pelas empresas.

Transporte corporativo pode buscar funcionário na porta de casa

Outro diferencial está no deslocamento diário.

No Rio de Janeiro, onde está localizada a operação administrativa, a Lundbeck disponibiliza quatro veículos de transporte corporativo, com horários definidos de chegada e saída.

Dependendo da localização da residência, o funcionário pode ser buscado na própria porta de casa.

"Isso tem um valor absurdo, porque a gente olha para os transportes públicos, que são bem difíceis de acesso. As pessoas vêm com conforto, com segurança e chegam dentro do horário", afirma a diretora.

O benefício também funciona como um incentivo indireto ao cumprimento da jornada.

Segundo Alba, como os funcionários dependem do horário de retorno dos veículos, acabam organizando suas atividades para encerrar o expediente no período previsto.

"Você quer voltar também no transporte, com conforto e segurança. Então se organiza para ter um dia produtivo e sair no horário normal de trabalho", diz.

A executiva afirma que permanecer no escritório além do expediente não faz parte da cultura da companhia, embora possam ocorrer situações excepcionais que exijam dedicação adicional.

A força de vendas, por sua vez, segue uma dinâmica comercial diferente, com deslocamentos para visitas a médicos e hospitais, sem o mesmo controle rígido de horários adotado no escritório.

Massagens, nutricionista e sala para cochilar

A preocupação com o bem-estar também aparece na rotina dos funcionários.

A Lundbeck oferece sessões de shiatsu duas vezes por semana, frutas disponibilizadas duas vezes por semana e café da manhã com opções como pães integrais e queijo branco.

Os profissionais também têm acesso a uma copa equipada para armazenar e consumir alimentos trazidos de casa.

Uma das novidades de 2026 foi a criação de uma sala de descompressão.

O ambiente permite que os funcionários façam pequenas pausas, conversem, leiam, participem de jogos ou até tirem um cochilo.

"É uma sala de descontração, onde as pessoas podem sentar, ler um livro, jogar alguma coisa, conversar ou dar uma dormidinha", afirma Alba.

A executiva explica que o espaço já estava nos planos da empresa e não foi criado especificamente para atender às exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, incluindo fatores psicossociais relacionados ao trabalho.

"Não foi por conta da NR-1. A gente realmente já estava planejando fazer. A norma não trouxe grandes movimentos para a gente", diz.

O programa de qualidade de vida também contempla visitas mensais de uma nutricionista, acompanhamento alimentar, envio de receitas e incentivo à participação em três corridas ao longo do ano.

A empresa oferece ainda um benefício voltado à prática de atividades físicas.

Funcionários premiados ganham viagens e dois dias de folga

Na Lundbeck, projetos que melhoram processos internos ou geram economia podem render mais do que reconhecimento público.

Por meio do programa Lundimais, os funcionários podem inscrever iniciativas que contribuíram para otimizar a rotina de trabalho, aumentar a eficiência ou reduzir custos.

As inscrições são abertas em outubro, e os projetos vencedores são reconhecidos no início do ano seguinte, durante o encontro de abertura das atividades da força de vendas.

Os premiados sobem ao palco, recebem um troféu e ganham um crédito financeiro na plataforma de viagens OnFly.

O valor pode ser utilizado para uma viagem com familiares, amigos ou acompanhantes escolhidos pelo profissional.

Além disso, os vencedores recebem dois dias extras de folga.

"Ela pode fazer uso para viajar, passar um fim de semana com um companheiro ou amigos, com quem quiser, e ainda ganha dois dias para desfrutar", afirma Alba.

A ideia é permitir que o reconhecimento profissional se transforme em uma experiência fora do ambiente corporativo.

"Fica aquela memória de estar desfrutando de algo que é resultado de uma entrega diferenciada, que a empresa reconheceu", diz.

Em 2026, a Lundbeck também decidiu tornar o processo de escolha mais participativo.

Antes, a votação dos projetos era realizada pela diretoria. Agora, os funcionários do escritório que não estiverem concorrendo também poderão participar da escolha.

"Isso torna o processo ainda mais democrático e inclui todo mundo", afirma.

Folga no aniversário, inclusive para quem nasceu em feriado

Outro benefício oferecido pela Lundbeck é o day off de aniversário.

A empresa permite que os funcionários tirem um dia de folga para celebrar a data.

Quando o aniversário coincide com um feriado durante a semana, a companhia procura flexibilizar a concessão do descanso para que o profissional não perca o benefício.

Segundo Alba, esse tipo de adaptação faz parte de uma política que considera as necessidades individuais dos funcionários.

"A gente busca sempre entender o cenário individual que a pessoa está vivendo e as necessidades que ela tem para tentar acomodar. Toda regra tem sua exceção, e ela precisa de avaliação, sensibilidade e cuidado", afirma.

Crianças também participam da rotina dos pais

A aproximação entre empresa e família é outro pilar da estratégia de gestão de pessoas.

Todos os anos, a Lundbeck realiza o Kids Day, iniciativa que permite aos filhos dos funcionários conhecerem o ambiente de trabalho dos pais.

No escritório, crianças de 3 a 12 anos participam de atividades recreativas, brincadeiras e refeições preparadas especialmente para o evento.

A programação também inclui visitas às estações de trabalho dos pais.

A iniciativa é realizada em 15 de outubro, Dia dos Professores, quando muitas escolas não têm aulas, o que pode representar uma dificuldade para as famílias.

"Ajuda também porque muitos pais não têm com quem deixar a criança nesse dia", afirma Alba.

Para os profissionais da força de vendas, a programação é adaptada à rotina externa.

As crianças recebem camisa e crachá para acompanhar os pais em visitas profissionais e conhecer parte do trabalho realizado com médicos. A empresa também oferece um almoço e um presente.

Segundo a executiva, a iniciativa desperta interesse de outras farmacêuticas.

"Outras farmacêuticas vêm e perguntam como a gente faz. Mandamos fazer uma camisa, um crachá, e eles vão com o pai visitar os médicos, conhecer o trabalho e depois almoçar juntos", diz.

Baixa rotatividade e mais participação

A Lundbeck também acompanha os resultados de suas políticas de gestão de pessoas por meio da permanência dos profissionais na empresa.

Segundo Alba, a operação brasileira registrou um número reduzido de desligamentos voluntários em 2026.

A executiva estima que a taxa esteja próxima de 3%, com cerca de duas saídas espontâneas, mas ressalta que o percentual ainda precisa ser confirmado.

"As pessoas gostam de trabalhar aqui, realmente são apaixonadas pela empresa", afirma.

Outra iniciativa lançada neste ano foi a criação de um grupo de discussão sobre diversidade, equidade e inclusão.

A primeira reunião contou com dez funcionários voluntários, de diferentes áreas.

A proposta é realizar encontros periódicos para identificar oportunidades de melhoria, discutir temas que merecem atenção e fortalecer o tratamento igualitário.

"Queremos trazer ideias, discutir alguma coisa que às vezes não estamos percebendo que precisa ser feita, que precisa de mais atenção ou cuidado, e desmistificar alguns temas", diz Alba.

Uma farmacêutica que celebra 25 anos no Brasil

Em 2026, a Lundbeck também celebrou 25 anos de atuação no Brasil.

Para marcar a data, a empresa promoveu ações de reconhecimento aos profissionais que contribuíram para sua trajetória.

Uma das iniciativas aproveitou o clima da Copa do Mundo de 2026 para distribuir camisas da seleção brasileira aos funcionários e organizar um bolão interno, com premiações e atividades de integração.

A comemoração reforçou uma mensagem que, segundo Alba, orienta a cultura da empresa: os resultados de uma organização dependem das pessoas que fazem parte dela.

"Pessoas constroem o CNPJ. O CNPJ não se sustenta sem todos esses CPFs envolvidos, motivados e participativos", afirma.

A farmacêutica também passa por uma nova fase de desenvolvimento de negócios.

Além da atuação em doenças do sistema nervoso central, a Lundbeck está ampliando seus estudos em doenças neurológicas raras.

No Brasil, a companhia mantém pesquisas em andamento em parceria com centros especializados, como parte dessa estratégia de expansão.

O maior desafio do RH é não perder o lado humano

Para Alba, o maior desafio atual da gestão de pessoas não está apenas em contratar ou reter talentos, mas em acompanhar a velocidade das transformações sem comprometer a saúde emocional dos profissionais.

A executiva observa que o excesso de informações, a necessidade permanente de atualização e a pressão por produtividade podem provocar insegurança e esgotamento.

"As informações estão circulando a uma velocidade muito grande, e as pessoas às vezes não conseguem se aprofundar. Quando mergulham em um assunto, ele já está ultrapassado", afirma.

Segundo ela, essa dinâmica pode criar a sensação de que os profissionais estão permanentemente atrasados em relação às exigências do mercado.

"Isso traz uma sensação de que você está sempre devendo, e afeta muito a confiança das pessoas. Provoca estresse e esgotamento", diz.

A diretora também alerta para o risco de os profissionais acumularem conhecimentos superficiais, sem tempo suficiente para aprofundar competências.

"Hoje todo mundo quer fazer tudo, e não dá. Às vezes, não deixamos tempo para nos organizar, planejar e fazer escolhas", afirma.

Para a executiva, a tecnologia pode contribuir para a produtividade, mas não deve substituir a atenção às necessidades humanas.

"A tecnologia é maravilhosa, mas a gente não pode perder a humanização", diz.

Em uma empresa que dedica seus negócios ao tratamento de doenças do cérebro, a mensagem também se aplica ao ambiente de trabalho: cuidar da saúde emocional dos funcionários não deve ser apenas uma campanha anual, mas uma prática cotidiana.

"As pessoas gostam de ser reconhecidas. Gostam de ouvir um obrigado, de ouvir que fizeram parte, que são parte. Acho que tudo isso faz parte do nosso diferencial", conclui Alba.