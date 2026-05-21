Quem é o maior artilheiro da Holanda em Copas do Mundo? Veja ranking da seleção

A Holanda nunca conquistou a Copa do Mundo, mas construiu uma trajetória marcada por campanhas históricas, vice-campeonatos dolorosos e grandes nomes do futebol mundial. Ao longo das participações da seleção no torneio, diversos craques deixaram suas marcas com a camisa laranja, mas apenas um ocupa o topo da artilharia neerlandesa em Mundiais.

O posto pertence a Johnny Rep, atacante que marcou sete gols em Copas do Mundo e segue isolado como o maior goleador da história da Holanda na competição.

O ex-jogador construiu sua marca em duas edições consecutivas e se tornou peça importante de uma das gerações mais emblemáticas do futebol europeu.

Johnny Rep lidera a artilharia histórica da Holanda

Johnny Rep disputou as Copas do Mundo de 1974 e 1978, justamente os dois torneios em que a Holanda alcançou a final.

No Mundial realizado na Alemanha Ocidental, em 1974, o atacante marcou dois gols e ajudou a seleção comandada por Rinus Michels e liderada por Johan Cruyff a chegar à decisão. Apesar da campanha brilhante, os holandeses acabaram derrotados pelos anfitriões na grande final.

Quatro anos depois, na Argentina, Rep ampliou sua marca pessoal. O atacante balançou as redes cinco vezes e terminou a competição como um dos principais destaques ofensivos da seleção.

Mais uma vez, porém, a história terminou com vice-campeonato. Jogando contra a Argentina de Mario Kempes, a Holanda perdeu a decisão na prorrogação.

Com sete gols somados em apenas duas Copas, Johnny Rep segue no topo da artilharia histórica holandesa.

Sneijder, Robben e Bergkamp aparecem entre os maiores goleadores

Atrás de Johnny Rep aparecem outros nomes marcantes da história da seleção laranja. Entre eles está Wesley Sneijder, um dos protagonistas da campanha da Copa do Mundo de 2010. O meia marcou seis gols em Mundiais e foi peça-chave na caminhada até a final disputada contra a Espanha.

Outro nome importante é Dennis Bergkamp, dono de alguns dos gols mais lembrados da história holandesa, incluindo o famoso lance diante da Argentina nas quartas de final da Copa de 1998.

Arjen Robben, Robin van Persie e Johan Neeskens também aparecem na lista.

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