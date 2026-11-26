Defensor do equilíbrio das contas públicas, Luiz Carlos Trabuco Cappi, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato, tem pontos de convergência com o petista na defesa do crescimento econômico como instrumento de redução das desigualdades e na importância atribuída às políticas sociais.

A indicação já teve forte repercussão no mercado, com a bolsa disparando 6% e o dólar perdendo valor.

Em entrevistas e eventos empresariais ao longo de 2025 e 2026, o presidente do conselho de administração do Bradesco defendeu a manutenção do tripé macroeconômico e o cumprimento do arcabouço fiscal, mas fez ressalvas à condução de um ajuste das contas públicas dissociado do crescimento da economia.

O banqueiro também defende uma nova reforma da Previdência e a reorganização dos programas sociais, com a criação de indicadores para avaliar seus resultados e a adequação das despesas ao Orçamento.

Na última segunda-feira, 23, ao assumir a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), Trabuco classificou o ajuste fiscal como um “bom começo”, mas indicou que ainda há espaço para avançar.

A declaração foi dada após o Congresso Nacional concluir a votação do pacote de medidas de contenção de despesas e ampliação da arrecadação do governo federal.

A EXAME reuniu algumas das principais manifestações públicas do futuro ministro da Fazenda sobre a condução da política econômica.

Ajuste fiscal e crescimento econômico

Em entrevista à Folha de S. Paulo, em março de 2025, Trabuco defendeu a manutenção do tripé macroeconômico, composto pelo câmbio flutuante, pelo regime de metas de inflação e pela responsabilidade fiscal.

O banqueiro acrescentou que as expectativas do mercado financeiro se tornaram um quarto componente da condução da política econômica e afirmou que o cumprimento do arcabouço fiscal é um compromisso assumido pelo governo.

Trabuco ponderou, no entanto, que o Brasil precisa crescer mais para atender às demandas sociais e reduzir as desigualdades, desde que respeitados os limites impostos pela inflação, pelo balanço de pagamentos e pela dívida interna.

“Não dá também para ficar no discurso do ajuste fiscal pelo ajuste fiscal. O crescimento não pode ser demonizado”, afirmou.

A posição se aproxima do discurso de Lula. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão no último dia 8, o presidente afirmou que seu próximo mandato terá como prioridade o crescimento econômico, sem deixar de atender à população mais vulnerável.

Na ocasião, Lula também manifestou preocupação com a trajetória da dívida pública e o patamar dos juros e reafirmou o compromisso com as regras fiscais para garantir a sustentabilidade das políticas sociais e ampliar os investimentos.

Reforma da Previdência e programas sociais

Em maio deste ano, durante o evento Brasil em Pauta, promovido pelo jornal Estadão em Nova York, Trabuco defendeu uma revisão do modelo de proteção social brasileiro, incluindo mudanças na Previdência.

Na avaliação do banqueiro, as transformações no mercado de trabalho, com o avanço do trabalho autônomo, exigem uma revisão do modelo de financiamento do sistema previdenciário.

“Essa reforma do modelo social da Previdência precisa ser um processo que não para. Não deve ser tema de campanha eleitoral”, afirmou.

Durante a campanha, o presidente Lula rejeitou a discussão sobre uma nova proposta da previdência, com aumento da idade de aposentadoria.

No mesmo evento, Trabuco defendeu a integração de diferentes programas sociais, com indicadores que permitam avaliar seus resultados e identificar quais despesas cabem no Orçamento.

O executivo afirmou considerar adequado o modelo de proteção social brasileiro e destacou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), mas defendeu mudanças no desenho dos programas de transferência de renda.

Juros e política monetária

Trabuco também tem defendido a necessidade de alinhar as políticas fiscal e monetária para reduzir as taxas de juros no país.

No evento do Estadão, em maio, o banqueiro classificou os juros reais de 10% — descontada a inflação — como proibitivos para as empresas, as famílias e o Tesouro Nacional.

Terra

Nesta semana, durante a cerimônia do MBC, o executivo voltou ao tema. Na avaliação de Trabuco, a rentabilidade das aplicações financeiras em um cenário de juros elevados dificulta o direcionamento de recursos para o setor produtivo.

“Eu acho que há uma expansão da consciência de que o custo de capital no Brasil é elevado. E isso precisa ser enfrentado”, afirmou.

Reforma tributária e competitividade

Trabuco também é um defensor da reforma tributária sobre o consumo. Em maio, o banqueiro afirmou que o setor industrial acompanha com expectativa a implementação das novas regras, uma vez que, em sua avaliação, o modelo de tributação brasileiro penalizou a indústria ao longo dos anos.

A redução dos custos de produção e investimento no país está entre as pautas do Movimento Brasil Competitivo, cujo Conselho Superior passou a ser comandado por Trabuco nesta semana.