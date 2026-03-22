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Veja a escalação do Corinthians contra o Flamengo hoje

Time de Dorival Júnior tenta encerrar sequência sem vitórias e aposta em nomes importantes para duelo contra o Flamengo pelo Brasileirão

Memphis Depay: atleta do Corinthians está escalado para o jogo contra o Flamengo hoje (Alexandre Schneider/Getty Images)

Memphis Depay: atleta do Corinthians está escalado para o jogo contra o Flamengo hoje (Alexandre Schneider/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de março de 2026 às 20h27.

Última atualização em 22 de março de 2026 às 20h34.

O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dorival Júnior tenta encerrar uma sequência sem vitórias na competição.

O time paulista não vence há quatro rodadas no Brasileirão. A pressão aumentou após o empate sem gols contra a Chapecoense na última rodada.

Para o confronto, o Corinthians tem desfalques. Felipe Longo e Hugo estão lesionados, enquanto Allan não pode atuar por questões contratuais, já que pertence ao Flamengo.

Kaio César também está fora por lesão na coxa direita, e Lingard ainda aguarda visto de trabalho.

Por outro lado, Dorival conta com os retornos de Gabriel Paulista, André Carrillo e Memphis Depay.

Qual é a escalação do Corinthians contra o Flamengo?

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André e Carrillo; Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Onde assistir Corinthians vs Flamengo ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela Record, pelo Premiere e pela CazéTV no YouTube.

Que horas é o jogo Corinthians vs Flamengo?

O jogo é neste domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Acompanhe tudo sobre:CorinthiansFlamengoFutebolBrasileirão

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