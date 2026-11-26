A escolha de Luiz Carlos Trabuco nesta quinta-feira, 26, para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repercutiu entre representantes do empresariado e do Congresso Nacional.

Atual presidente do conselho de administração do Bradesco e ex-CEO do banco, Trabuco aceitou o convite de Lula e esteve no Palácio da Alvorada para discutir os termos de sua participação no governo.

Após a confirmação, o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, destacou a experiência empresarial e a capacidade de gestão do executivo. Em nota sobre a indicação, afirmou que o executivo reúne características importantes para enfrentar os desafios econômicos do país.

"Luiz Carlos Trabuco Cappi é um executivo que reúne sólida experiência, profundo conhecimento da vida empresarial e comprovada capacidade de realizar transformações. Trata-se de um brasileiro comprometido que se dedicará a construir um país melhor. Diante dos grandes desafios econômicos que enfrentamos, desejo pleno sucesso em sua gestão à frente do Ministério da Fazenda", disse.

No Congresso, a indicação também foi recebida com manifestações de apoio. O líder do MDB no Senado e relator-geral do Orçamento de 2027, senador Eduardo Braga (MDB-AM), destacou a trajetória de Trabuco no setor financeiro e a importância da previsibilidade e da responsabilidade fiscal.

"Recebo com respeito a indicação do presidente Lula. Trabuco é um nome de trajetória sólida no setor financeiro e chega num momento em que o País precisa de previsibilidade e responsabilidade fiscal. Desejo sorte ao futuro ministro, porque a sorte dele será a sorte do Brasil", afirmou.

Braga também sinalizou disposição para manter o diálogo com a equipe econômica durante a tramitação do Orçamento de 2027. Segundo o senador, o Congresso vai analisar as propostas de cancelamento de despesas que o governo pretende encaminhar na próxima semana.

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, também manifestou apoio à escolha. Em nota, afirmou ter recebido a indicação com otimismo e ressaltou a experiência de Trabuco no setor financeiro e sua capacidade de diálogo.

"Recebo com muito otimismo a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Conheço Trabuco há muitos anos e tenho profunda admiração por seu trabalho e pela trajetória que construiu no setor financeiro. Sua capacidade técnica, sua experiência de gestão e sua habilidade de diálogo serão valiosas na condução da agenda econômica do país."

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco aceitou pessoalmente o convite do presidente em reunião no Palácio do Alvorada (Leandro Fonseca/Exame)

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também manifestou apoio à escolha. Em nota, a entidade parabenizou o futuro ministro e destacou sua trajetória de 58 anos no Bradesco, onde começou como escriturário e ocupou a presidência executiva por nove anos. Trabuco também presidiu o Conselho Diretor da Febraban entre 2024 e 2026.

"Com profundo conhecimento do país e da realidade econômica nacional, além de reconhecido talento para promover o diálogo e a conciliação, Trabuco reúne as credenciais para um trabalho exitoso na condução da economia brasileira", diz.

A Febraban também colocou o setor bancário à disposição para colaborar com o governo na construção de medidas voltadas ao equilíbrio macroeconômico.

"O setor bancário, pilar fundamental do desenvolvimento econômico, continua com seu posicionamento técnico e colaborativo, à disposição para dialogar e contribuir na construção das soluções necessárias ao equilíbrio macroeconômico, condição para o crescimento sustentável da economia, estabilidade de preços, equilíbrio fiscal, bem como geração de emprego e renda", afirma.

O deputado Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA), Líder do União Brasil na Câmara e cotado pra ser ministro de Lula, afirmou ter recebido a notícia com satisfação e otimismo e destacou a trajetória do executivo no setor financeiro.

"O presidente Lula acerta ao escolher Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Recebo essa notícia com muita satisfação e otimismo. Sua trajetória de sucesso, competência e credibilidade encontra respaldo na reação positiva do mercado, sinalizando a possibilidade de um novo ambiente de confiança na economia brasileira", escreveu.

Já em tom diferente das manifestações de apoio, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) demonstrou preocupação com a escolha. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar comparou a indicação ao período em que Joaquim Levy comandou a pasta, durante o segundo mandato de Dilma Rousseff (PT), entre 2015 e 2016.

"Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!", disse.

O presidente @LulaOficial acerta ao escolher Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Recebo essa notícia com muita satisfação e otimismo. Sua trajetória de sucesso, competência e credibilidade encontra respaldo na reação positiva do mercado, sinalizando a possibilidade de um novo ambiente de confiança na economia brasileira.

O desafio agora é transformar essa confiança em uma agenda concreta de equilíbrio fiscal, investimentos e crescimento econômico. O @uniaocamara44 estará aberto ao diálogo e à construção de soluções que atendam aos interesses do país. — Pedro Lucas Fernandes (@depPedroLucasF) November 26, 2026

Enquanto isso, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) avaliou a escolha como um sinal positivo para a economia brasileira. Em nota, a entidade destacou a experiência do executivo no mercado financeiro e afirmou que ele reúne condições para atuar em pautas consideradas estratégicas para o país, como a redução dos juros, o equilíbrio fiscal e o combate ao Custo Brasil.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, desejou sucesso ao futuro ministro e defendeu uma aproximação entre a Fazenda e o setor industrial para discutir medidas econômicas.

“Como uma pessoa do diálogo, esperamos um profícuo entendimento com a indústria na busca das ações mais adequadas para o equilíbrio fiscal e o crescimento econômico e social, garantindo a efetivação da Nova Indústria Brasil (NIB) como uma política de Estado”, disse Alban.

Dario Durigan, atual ministro da Fazenda, parabenizou Trabuco.