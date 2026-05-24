Hellas Verona x Roma: horário, onde assistir e cenário do jogo

Hellas Verona e Roma se enfrentam neste domingo, 24, às 15h45 (de Brasília), no estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, pela última rodada do Campeonato Italiano.

Roma vive grande sequência na reta final

O Roma ocupa a 4ª colocação da Serie A, com 70 pontos em 37 jogos. O clube venceu 22 partidas, empatou quatro e perdeu 11, com 57 gols marcados e 31 sofridos.

A equipe chega embalada após vitória por 2 a 0 sobre a Lazio no clássico da capital italiana. O time também acumula seis jogos recentes com cinco vitórias e um empate.

Hellas Verona já está rebaixado

O Hellas Verona aparece na 19ª colocação, com apenas 21 pontos. A campanha tem três vitórias, 12 empates e 22 derrotas, além de 25 gols marcados e 59 sofridos.

Na rodada passada, o Verona empatou em 1 a 1 com a Internazionale, resultado que não evitou a queda da equipe para a segunda divisão italiana.

Onde assistir Hellas Verona x Roma ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN Brasil no YouTube e Disney+.

Que horas é o jogo Hellas Verona x Roma hoje?

O confronto acontece às 15h45 (de Brasília).