Assistente doméstico em 2026: Alexa+, Gemini e Siri AI — veja qual vale a pena

Assistente de voz para casa: comparativo entre Echo Dot, Nest Mini e HomePod mini mostra qual combina com cada perfil de uso e orçamento (Smith Collection/Gado/Getty Images)
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Publicado em 17 de junho de 2026 às 11h32.
As caixas de som inteligentes pararam de "obedecer comandos" e começaram a conversar. Em 2026, as três grandes plataformas de assistente doméstico passaram pela maior reformulação desde que surgiram: Amazon, Google e Apple trocaram seus antigos assistentes de regras fixas por modelos de inteligência artificial generativa. Na prática, isso muda quem deve comprar o quê — e por quê.
O Echo agora roda a Alexa+, versão turbinada por IA generativa. O Google aposentou o Google Assistente e o substituiu pelo Gemini for Home. E a Apple anunciou a Siri AI na WWDC 2026, com chegada prevista para setembro. Antes de gastar, vale entender o que cada ecossistema entrega hoje no Brasil — e o que ainda é promessa.
Até 2024, escolher um assistente de voz era uma decisão sobre compatibilidade e preço. Em 2026, a variável decisiva passou a ser a inteligência por trás da voz e quanto dela já chegou ao Brasil em português.
A Amazon lançou a Alexa+ nos Estados Unidos em 2025 e, no início de 2026, liberou o acesso para todos os usuários americanos. A nova assistente é construída sobre uma combinação de modelos de IA — incluindo tecnologia da Anthropic e o modelo próprio Amazon Nova —, mantém o contexto de conversas longas, lembra preferências e executa tarefas de ponta a ponta, como reservar restaurante ou montar um plano de refeições da semana.
O Google seguiu o mesmo caminho: o Gemini for Home está substituindo o Google Assistente em todas as caixas e telas da empresa, das mais novas às lançadas há quase uma década. A versão básica é gratuita; recursos avançados, como o Gemini Live (conversa em tempo real) e notificações inteligentes, dependem da assinatura Google Home Premium.
A Apple foi a última a reagir. Na WWDC, em 8 de junho de 2026, a empresa apresentou a Siri AI — uma reconstrução completa da assistente, integrada à nova geração do Apple Intelligence. O lançamento ao público está amarrado ao iOS 27, previsto para setembro, e deve vir acompanhado de novos HomePod mini e Apple TV 4K.
A consequência para o consumidor brasileiro é direta: o estágio de maturidade de cada plataforma no país hoje importa tanto quanto as especificações do aparelho.
A Amazon renovou toda a linha Echo no fim de 2025. O destaque é o Echo Dot Max, o Echo Dot mais avançado já feito: tem dois alto-falantes (um woofer e um tweeter dedicados), quase três vezes mais graves que o Echo Dot de 5ª geração e o novo processador AZ3, que melhora em até 50% a detecção da palavra de ativação e processa parte dos comandos localmente.
O Echo Dot Max também estreia a plataforma de sensores Omnisense, que combina som, movimento e sinais de Wi-Fi para entender o ambiente — detectar quando alguém entra num cômodo, avisar sobre uma janela aberta ou acionar uma automação sem comando explícito. O aparelho já é vendido no Brasil por R$ 849, e foi projetado para liberar todo o potencial da Alexa+ quando ela chegar oficialmente ao país.
Para quem não quer gastar tanto, o Echo Dot de 5ª geração continua à venda, com som bom para o tamanho, sensor de temperatura e suporte ao padrão Matter, normalmente entre R$ 380 e R$ 460.
O grande trunfo da Amazon segue sendo a compatibilidade: nenhum outro assistente conversa com tantas marcas de lâmpadas, tomadas, câmeras e fechaduras no Brasil. Com o avanço do padrão Matter, essa compatibilidade deixou de depender só do fabricante e passou a funcionar de forma mais universal entre os três ecossistemas.
Status da Alexa+ no Brasil: a versão com IA generativa já está em fase beta em português, liberada por convite a um grupo restrito de usuários. A Amazon ainda não anunciou data oficial de lançamento amplo nem preço para o mercado brasileiro. Enquanto isso, a Alexa tradicional segue gratuita e funcional em todos os dispositivos compatíveis. Nos EUA, a Alexa+ custa US$ 19,99 por mês e é gratuita para assinantes Prime.
Para quem é: quem está montando a primeira casa conectada, quer a maior variedade de marcas compatíveis e prefere comprar com nota fiscal, suporte e adaptação ao português já consolidados.
O ponto de atenção aqui é importante: o Nest Mini e o Nest Audio foram descontinuados. O Google encerrou a fabricação da linha Nest de caixas de som e lançou o Google Home Speaker (US$ 99) como sucessor — com áudio 360°, processador dedicado para IA, Wi-Fi 6 e o anel de luz que reage quando o Gemini está ouvindo ou respondendo. Quem já tem um Nest Mini não precisa correr para trocar: o aparelho continua recebendo atualizações e suporta o Gemini for Home normalmente.
A inteligência é o diferencial do Google. Apoiado no Gemini, o assistente interpreta perguntas longas e contextuais com mais precisão do que os concorrentes e se integra de forma nativa a Gmail, Google Agenda, YouTube, Google Maps e ao controle de TV via Chromecast — vantagem clara para quem vive no ecossistema Android.
Status no Brasil: o Google Home Speaker ainda não tem data oficial de lançamento no país; em conversão direta, os US$ 99 equivalem a cerca de R$ 530, sem contar impostos. O Gemini for Home começou a ser liberado nos Estados Unidos e outros mercados de língua inglesa, com expansão gradual para o português ao longo de 2026. A assinatura Google Home Premium, necessária para os recursos mais avançados, também não foi lançada oficialmente no Brasil.
Para quem é: usuários intensivos de Android e serviços Google que querem as respostas mais inteligentes — desde que aceitem que o caminho de hardware no Brasil ainda está em transição e que parte dos recursos premium pode demorar a chegar em português.
O Apple HomePod mini continua entregando o melhor áudio entre as caixas compactas — graves firmes, médios e agudos definidos e ajuste automático ao ambiente — e mantém o argumento mais forte da Apple: privacidade. Boa parte dos comandos é processada localmente no chip, e as solicitações são criptografadas.
O problema é o timing. O HomePod mini atual usa o chip S5, de 2020, e a Siri ainda está atrás de Alexa+ e Gemini em perguntas abertas e comandos complexos. A virada vem com a Siri AI, anunciada na WWDC de junho: uma assistente reconstruída sobre o Apple Intelligence, com conversas contextuais de múltiplos turnos. Rumores e relatos da imprensa especializada indicam que a Apple firmou parceria com o Google para usar um modelo Gemini customizado em parte do processamento na nuvem.
A Siri AI chega com o iOS 27, previsto para setembro de 2026, e a Apple deve lançar um novo HomePod mini e um novo Apple TV 4K na mesma janela — justamente os aparelhos que dependiam da nova Siri para fazer sentido.
Status no Brasil: o HomePod mini não é vendido oficialmente no país. Chega por importadores e marketplaces, normalmente entre R$ 800 e R$ 1.500, dependendo do vendedor e da cor.
Para quem é: quem já vive no ecossistema Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple TV) e prioriza qualidade de áudio e privacidade. Se você está nesse perfil, a recomendação prática é esperar: a geração atual está prestes a ser substituída.
|Critério
|Echo / Alexa+
|Google Home / Gemini
|HomePod mini / Siri AI
|IA generativa
|Alexa+ (beta em PT-BR)
|Gemini for Home (rollout gradual)
|Siri AI (chega em setembro)
|Compatibilidade no Brasil
|A mais ampla, reforçada por Matter
|Boa, foco em Android/Google
|Restrita ao ecossistema HomeKit
|Qualidade das respostas
|Forte em automação e tarefas
|A mais precisa em perguntas complexas
|Em reconstrução com a Siri AI
|Qualidade de áudio
|Muito boa (Echo Dot Max)
|Boa (Google Home Speaker)
|A melhor entre as compactas
|Privacidade
|Maior parte na nuvem
|Maior parte na nuvem
|Processamento local + criptografia
|Venda oficial no Brasil
|Sim, consolidada
|Hardware em transição
|Não (só importação)
|Preço de entrada (BR)
|A partir de ~R$ 380 (Echo Dot 5)
|Sem data oficial (~R$ 530 convertido)
|R$ 800–R$ 1.500 (importado)
Para a maioria dos brasileiros: Echo com Alexa. É o ecossistema mais maduro no país, com venda oficial, português consolidado, a maior compatibilidade de dispositivos e a Alexa+ já em testes. O Echo Dot de 5ª geração resolve para quem quer começar barato; o Echo Dot Max entrega som e sensores melhores para quem quer investir.
Para quem vive no Google: vale acompanhar. Se você usa Android, Gmail e Maps o dia todo, o Gemini for Home oferece as respostas mais inteligentes. Mas a falta de data oficial do Google Home Speaker e do Home Premium no Brasil pede paciência — e quem já tem um Nest Mini não precisa trocar de aparelho.
Para o público Apple: espere setembro. O HomePod mini atual está no fim do ciclo. Com a Siri AI e os novos modelos a caminho, comprar a geração atual agora — ainda por importação e a preço alto — é a pior relação custo-benefício do momento.