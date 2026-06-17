Assistente doméstico em 2026: Alexa+, Gemini e Siri AI — veja qual vale a pena

As caixas de som inteligentes pararam de "obedecer comandos" e começaram a conversar. Em 2026, as três grandes plataformas de assistente doméstico passaram pela maior reformulação desde que surgiram: Amazon, Google e Apple trocaram seus antigos assistentes de regras fixas por modelos de inteligência artificial generativa. Na prática, isso muda quem deve comprar o quê — e por quê.

O Echo agora roda a Alexa+, versão turbinada por IA generativa. O Google aposentou o Google Assistente e o substituiu pelo Gemini for Home. E a Apple anunciou a Siri AI na WWDC 2026, com chegada prevista para setembro. Antes de gastar, vale entender o que cada ecossistema entrega hoje no Brasil — e o que ainda é promessa.

O que mudou nos assistentes domésticos em 2026

Até 2024, escolher um assistente de voz era uma decisão sobre compatibilidade e preço. Em 2026, a variável decisiva passou a ser a inteligência por trás da voz e quanto dela já chegou ao Brasil em português.

A Amazon lançou a Alexa+ nos Estados Unidos em 2025 e, no início de 2026, liberou o acesso para todos os usuários americanos. A nova assistente é construída sobre uma combinação de modelos de IA — incluindo tecnologia da Anthropic e o modelo próprio Amazon Nova —, mantém o contexto de conversas longas, lembra preferências e executa tarefas de ponta a ponta, como reservar restaurante ou montar um plano de refeições da semana.

O Google seguiu o mesmo caminho: o Gemini for Home está substituindo o Google Assistente em todas as caixas e telas da empresa, das mais novas às lançadas há quase uma década. A versão básica é gratuita; recursos avançados, como o Gemini Live (conversa em tempo real) e notificações inteligentes, dependem da assinatura Google Home Premium.

A Apple foi a última a reagir. Na WWDC, em 8 de junho de 2026, a empresa apresentou a Siri AI — uma reconstrução completa da assistente, integrada à nova geração do Apple Intelligence. O lançamento ao público está amarrado ao iOS 27, previsto para setembro, e deve vir acompanhado de novos HomePod mini e Apple TV 4K.

A consequência para o consumidor brasileiro é direta: o estágio de maturidade de cada plataforma no país hoje importa tanto quanto as especificações do aparelho.

Echo com Alexa+: o mais maduro no Brasil

A Amazon renovou toda a linha Echo no fim de 2025. O destaque é o Echo Dot Max, o Echo Dot mais avançado já feito: tem dois alto-falantes (um woofer e um tweeter dedicados), quase três vezes mais graves que o Echo Dot de 5ª geração e o novo processador AZ3, que melhora em até 50% a detecção da palavra de ativação e processa parte dos comandos localmente.

O Echo Dot Max também estreia a plataforma de sensores Omnisense, que combina som, movimento e sinais de Wi-Fi para entender o ambiente — detectar quando alguém entra num cômodo, avisar sobre uma janela aberta ou acionar uma automação sem comando explícito. O aparelho já é vendido no Brasil por R$ 849, e foi projetado para liberar todo o potencial da Alexa+ quando ela chegar oficialmente ao país.

Para quem não quer gastar tanto, o Echo Dot de 5ª geração continua à venda, com som bom para o tamanho, sensor de temperatura e suporte ao padrão Matter, normalmente entre R$ 380 e R$ 460.

O grande trunfo da Amazon segue sendo a compatibilidade: nenhum outro assistente conversa com tantas marcas de lâmpadas, tomadas, câmeras e fechaduras no Brasil. Com o avanço do padrão Matter, essa compatibilidade deixou de depender só do fabricante e passou a funcionar de forma mais universal entre os três ecossistemas.

Status da Alexa+ no Brasil: a versão com IA generativa já está em fase beta em português, liberada por convite a um grupo restrito de usuários. A Amazon ainda não anunciou data oficial de lançamento amplo nem preço para o mercado brasileiro. Enquanto isso, a Alexa tradicional segue gratuita e funcional em todos os dispositivos compatíveis. Nos EUA, a Alexa+ custa US$ 19,99 por mês e é gratuita para assinantes Prime.

Para quem é: quem está montando a primeira casa conectada, quer a maior variedade de marcas compatíveis e prefere comprar com nota fiscal, suporte e adaptação ao português já consolidados.

Google Home Speaker e Gemini for Home: potência de IA, hardware em transição

O ponto de atenção aqui é importante: o Nest Mini e o Nest Audio foram descontinuados. O Google encerrou a fabricação da linha Nest de caixas de som e lançou o Google Home Speaker (US$ 99) como sucessor — com áudio 360°, processador dedicado para IA, Wi-Fi 6 e o anel de luz que reage quando o Gemini está ouvindo ou respondendo. Quem já tem um Nest Mini não precisa correr para trocar: o aparelho continua recebendo atualizações e suporta o Gemini for Home normalmente.

A inteligência é o diferencial do Google. Apoiado no Gemini, o assistente interpreta perguntas longas e contextuais com mais precisão do que os concorrentes e se integra de forma nativa a Gmail, Google Agenda, YouTube, Google Maps e ao controle de TV via Chromecast — vantagem clara para quem vive no ecossistema Android.

Status no Brasil: o Google Home Speaker ainda não tem data oficial de lançamento no país; em conversão direta, os US$ 99 equivalem a cerca de R$ 530, sem contar impostos. O Gemini for Home começou a ser liberado nos Estados Unidos e outros mercados de língua inglesa, com expansão gradual para o português ao longo de 2026. A assinatura Google Home Premium, necessária para os recursos mais avançados, também não foi lançada oficialmente no Brasil.

Para quem é: usuários intensivos de Android e serviços Google que querem as respostas mais inteligentes — desde que aceitem que o caminho de hardware no Brasil ainda está em transição e que parte dos recursos premium pode demorar a chegar em português.

HomePod mini com Siri AI: melhor som, mas espere setembro

O Apple HomePod mini continua entregando o melhor áudio entre as caixas compactas — graves firmes, médios e agudos definidos e ajuste automático ao ambiente — e mantém o argumento mais forte da Apple: privacidade. Boa parte dos comandos é processada localmente no chip, e as solicitações são criptografadas.

O problema é o timing. O HomePod mini atual usa o chip S5, de 2020, e a Siri ainda está atrás de Alexa+ e Gemini em perguntas abertas e comandos complexos. A virada vem com a Siri AI, anunciada na WWDC de junho: uma assistente reconstruída sobre o Apple Intelligence, com conversas contextuais de múltiplos turnos. Rumores e relatos da imprensa especializada indicam que a Apple firmou parceria com o Google para usar um modelo Gemini customizado em parte do processamento na nuvem.

A Siri AI chega com o iOS 27, previsto para setembro de 2026, e a Apple deve lançar um novo HomePod mini e um novo Apple TV 4K na mesma janela — justamente os aparelhos que dependiam da nova Siri para fazer sentido.

Status no Brasil: o HomePod mini não é vendido oficialmente no país. Chega por importadores e marketplaces, normalmente entre R$ 800 e R$ 1.500, dependendo do vendedor e da cor.

Para quem é: quem já vive no ecossistema Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple TV) e prioriza qualidade de áudio e privacidade. Se você está nesse perfil, a recomendação prática é esperar: a geração atual está prestes a ser substituída.

Comparativo: Alexa+, Gemini for Home e Siri AI em 2026

Critério Echo / Alexa+ Google Home / Gemini HomePod mini / Siri AI IA generativa Alexa+ (beta em PT-BR) Gemini for Home (rollout gradual) Siri AI (chega em setembro) Compatibilidade no Brasil A mais ampla, reforçada por Matter Boa, foco em Android/Google Restrita ao ecossistema HomeKit Qualidade das respostas Forte em automação e tarefas A mais precisa em perguntas complexas Em reconstrução com a Siri AI Qualidade de áudio Muito boa (Echo Dot Max) Boa (Google Home Speaker) A melhor entre as compactas Privacidade Maior parte na nuvem Maior parte na nuvem Processamento local + criptografia Venda oficial no Brasil Sim, consolidada Hardware em transição Não (só importação) Preço de entrada (BR) A partir de ~R$ 380 (Echo Dot 5) Sem data oficial (~R$ 530 convertido) R$ 800–R$ 1.500 (importado)

Qual assistente doméstico vale a pena comprar em 2026?

Para a maioria dos brasileiros: Echo com Alexa. É o ecossistema mais maduro no país, com venda oficial, português consolidado, a maior compatibilidade de dispositivos e a Alexa+ já em testes. O Echo Dot de 5ª geração resolve para quem quer começar barato; o Echo Dot Max entrega som e sensores melhores para quem quer investir.

Para quem vive no Google: vale acompanhar. Se você usa Android, Gmail e Maps o dia todo, o Gemini for Home oferece as respostas mais inteligentes. Mas a falta de data oficial do Google Home Speaker e do Home Premium no Brasil pede paciência — e quem já tem um Nest Mini não precisa trocar de aparelho.

Para o público Apple: espere setembro. O HomePod mini atual está no fim do ciclo. Com a Siri AI e os novos modelos a caminho, comprar a geração atual agora — ainda por importação e a preço alto — é a pior relação custo-benefício do momento.