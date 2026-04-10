Roma x Pisa: horário, onde assistir e prováveis escalações

Roma x Pisa se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 15h45, no Estádio Olímpico de Roma. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.

Como chega a Roma para o confronto

Bastante inconsistente no campeonato, a Roma quer reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos cinco jogos, a equipe de Gasperini venceu apenas um duelo, empatou outro e perdeu três.

Dentre as derrotas estão os 4 a 3 para o Bologna, que culminou na eliminação da equipe da Liga Europa nas oitavas de final, e a goleada por 5 a 2 sofrida pela Internazionale na última rodada da Serie A Italiana.

A Roma é a quinta colocada do Campeonato Italiano e sonha em conquistar a tão sonhada vaga na Champions League 2026/27.

Como chega o Pisa para o confronto

Já o Pisa é o lanterna da Serie A, com apenas 18 pontos somados em 31 rodadas. A equipe está praticamente rebaixada, mas ainda mantém a esperança de conseguir se livrar da zona da degola.

A última vitória do Pisa aconteceu no dia 15 de março, quando triunfou sobre o Cagliari por 3 a 1. De lá para cá, perdeu duas vezes, sendo para o Como por 5 a 0 e Torino por 1 a 0.

Onde assistir a Roma x Pisa

O duelo entre Roma x Pisa será transmitido pela XSports e Disney+ A partida está marcada para as 15h45 desta sexta-feira.

Prováveis escalações

Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Svilar; Ziolkowski, Ndicka e Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli e Celik; Pellegrini, Soulé e Malen.

Pisa (Técnico: Oscar Hiljemark)

Semper; Calabresi, Caracciolo e Canestrelli; Léris, Hojholt, Aebischer e Angori; Tramoni, Moreo e Meister.