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Fase de grupos copa 2026

Zidane vê filho sofrer três gols de Messi na Copa 2026 e reação viraliza

Luca Zidane estava no gol da Argélia na derrota por 3 a 0 para a Argentina na Copa do Mundo

Zidane: reação de astro francês virou meme nas redes sociais (Foto: AFP)

Zidane: reação de astro francês virou meme nas redes sociais (Foto: AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 17 de junho de 2026 às 10h32.

A goleada da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, teve um espectador ilustre nas arquibancadas. Zinedine Zidane acompanhou de perto a partida, e suas reações durante os gols de Lionel Messi chamaram a atenção dos torcedores nas redes sociais.

As câmeras flagraram o ex-meia francês em diferentes momentos do jogo, especialmente após os gols do craque argentino. As imagens rapidamente viralizaram e renderam uma série de brincadeiras dos internautas, já que quem estava do outro lado era justamente seu filho, o goleiro Luca Zidane.

Luca acabou sendo um dos personagens da partida. O goleiro sofreu os três gols de Messi e foi criticado por parte da imprensa e dos torcedores pela participação nos dois primeiros gols argentinos. No primeiro, não conseguiu defender um chute de longa distância do camisa 10. No segundo, deu rebote após finalização de Alexis Mac Allister, permitindo que Messi aproveitasse a sobra para marcar novamente.

Nas redes sociais, a presença de Zidane nas arquibancadas gerou comentários bem-humorados. "Zidane está prestes a tirar o sobrenome do filho", brincou um torcedor.

Filho de Zidane optou por defender a Argélia

Apesar de ter construído sua história defendendo a França, seleção pela qual conquistou a Copa do Mundo de 1998 e foi vice-campeão em 2006, Zidane possui origem argelina. Seus pais nasceram na Argélia e emigraram para a França antes de seu nascimento. Seu filho Luca optou por representar a seleção argelina, tornando-se um dos nomes mais conhecidos da equipe que disputa o Mundial de 2026.

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