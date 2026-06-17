Zidane vê filho sofrer três gols de Messi na Copa 2026 e reação viraliza

A goleada da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, teve um espectador ilustre nas arquibancadas. Zinedine Zidane acompanhou de perto a partida, e suas reações durante os gols de Lionel Messi chamaram a atenção dos torcedores nas redes sociais.

As câmeras flagraram o ex-meia francês em diferentes momentos do jogo, especialmente após os gols do craque argentino. As imagens rapidamente viralizaram e renderam uma série de brincadeiras dos internautas, já que quem estava do outro lado era justamente seu filho, o goleiro Luca Zidane.

Luca acabou sendo um dos personagens da partida. O goleiro sofreu os três gols de Messi e foi criticado por parte da imprensa e dos torcedores pela participação nos dois primeiros gols argentinos. No primeiro, não conseguiu defender um chute de longa distância do camisa 10. No segundo, deu rebote após finalização de Alexis Mac Allister, permitindo que Messi aproveitasse a sobra para marcar novamente.

Nas redes sociais, a presença de Zidane nas arquibancadas gerou comentários bem-humorados. "Zidane está prestes a tirar o sobrenome do filho", brincou um torcedor.

É possível ver exato momento em que Zidane percebe que deveria ter obrigado o filho a fazer um curso de programação Python: pic.twitter.com/s9s2oYPilr — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) June 17, 2026

La cara de Zidane viendo como Messi le mete un hat trick a su hijo en su debut en el mundial JAJAJAJA pic.twitter.com/39UiXxRnQM — 𓆰dani𓆪🇨🇴 (@daniespitia__17) June 17, 2026

Filho de Zidane optou por defender a Argélia

Apesar de ter construído sua história defendendo a França, seleção pela qual conquistou a Copa do Mundo de 1998 e foi vice-campeão em 2006, Zidane possui origem argelina. Seus pais nasceram na Argélia e emigraram para a França antes de seu nascimento. Seu filho Luca optou por representar a seleção argelina, tornando-se um dos nomes mais conhecidos da equipe que disputa o Mundial de 2026.