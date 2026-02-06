Hellas Verona x Pisa: horário e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Hellas Verona x Pisa: times estão nas últimas colocações do Italianão (Divulgação Pisa)
Redação Exame
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 14h55.
Hoje é dia de Campeonato Italiano! Hellas Verona e Pisa, os "lanternas" da competição, se enfrentam nessa sexta-feira, 6, às 16h45, no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, na Itália. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025-2026.
Ambos os times estão na parte de baixo da tabela, com 14 pontos. O Pisa, por ter tomado dois gols a menos (saldo de gols: -21) que o Hellas Verona (saldo de gols: -23), ocupa a 19ª colocação, enquanto o time de Verona ocupa a última.
Ver essa foto no Instagram
Um post compartilhado por Hellas Verona FC (@hellasveronafc)