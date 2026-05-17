Esporte

Jogos deste domingo, 17: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Futebol: Domingo será recheado de futebol em diversos campeonatos ao redor do mundo (Esportes/Exame)

Futebol: Domingo será recheado de futebol em diversos campeonatos ao redor do mundo (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 17 de maio de 2026 às 06h13.

O domingo, 17, promete maratona de futebol desde as primeiras horas da manhã. Campeonatos italiano, inglês, espanhol e saudita movimentam a agenda internacional, enquanto o Brasileirão reserva confrontos importantes na rodada.

Além disso, clássicos e jogos de peso chamam atenção ao longo do dia, como Roma x Lazio na Itália, Barcelona x Real Betis na Espanha e Athletico-PR x Flamengo no futebol brasileiro. O futebol feminino, a segunda divisão nacional e a MLS também completam a programação.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Italiano

7h30 — Juventus x Fiorentina
7h30 — Genoa x Milan
7h30 — Como x Parma
7h30 — Pisa x Napoli
7h30 — Roma x Lazio
10h — Inter de Milão x Hellas Verona
13h — Atalanta x Bologna
15h45 — Cagliari x Torino
15h45 — Sassuolo x Lecce
15h45 — Udinese x Cremonese

Campeonato Inglês

8h30 — Manchester United x Nottingham Forest
11h — Brentford x Crystal Palace
11h — Wolverhampton x Fulham
11h — Leeds United x Brighton
11h — Everton x Sunderland
13h30 — Newcastle United x West Ham

Campeonato Belga

8h30 — Anderlecht x KV Mechelen
13h30 — Club Brugge x Union Saint-Gilloise

Campeonato Brasileiro

11h — Santos x Coritiba
16h — Botafogo x Corinthians
16h — Bahia x Grêmio
18h30 — RB Bragantino x Vitória
18h30 — Chapecoense x Remo
19h30 — Athletico-PR x Flamengo

Campeonato Espanhol

14h — Sevilla x Real Madrid
14h — Atlético de Madrid x Girona
14h — Elche x Getafe
14h — Levante x Mallorca
14h — Osasuna x Espanyol
14h — Rayo Vallecano x Villarreal
14h — Real Oviedo x Deportivo Alavés
14h — Real Sociedad x Valencia
14h — Athletic Bilbao x Celta de Vigo
16h15 — Barcelona x Real Betis

Campeonato Saudita

15h — Al Shabab x Al Ittihad

Campeonato Francês

16h — Paris FC x PSG
16h — Lyon x Lens

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

16h — Athletic Club x Juventude
18h — Vila Nova x Avaí
18h30 — Criciúma x Atlético-GO
18h30 — Ceará x Fortaleza
20h30 — Sport x CRB

Campeonato Brasileiro Feminino

18h — Santos (F) x RB Bragantino (F)

MLS

19h — Inter Miami x Portland Timbers
21h — Nashville x Los Angeles FC

Campeonato Mexicano

22h — Pumas UNAM x Pachuca

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • 16h — Botafogo x Corinthians - Campeonato Brasileiro
  • 16h — Bahia x Grêmio - Campeonato Brasileiro

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 17

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 17

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 17

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports neste domingo, 17

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste domingo, 17

Rede TV

  • 18h — Vila Nova x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv

  • 19h30 — Athletico-PR x Flamengo - Campeonato Brasileiro

ESPN

  • 7h30 — Roma x Lazio - Campeonato Italiano
  • 11h — Leeds United x Brighton - Campeonato Inglês
  • 13h30 — Newcastle United x West Ham - Campeonato Inglês
  • 16h15 — Barcelona x Real Betis - Campeonato Espanhol
  • 18h30 — Criciúma x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN2

  • 7h30 — Genoa x Milan - Campeonato Italiano

ESPN3

  • 7h30 — Pisa x Napoli - Campeonato Italiano

ESPN4

  • 11h — Everton x Sunderland - Campeonato Inglês
  • 14h — Athletic Bilbao x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol
  • 20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

XSports

  • 8h30 — Manchester United x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
  • 14h — Atlético de Madrid x Girona - Campeonato Espanhol
  • 20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Premiere

  • 11h — Santos x Coritiba - Campeonato Brasileiro
  • 16h — Botafogo x Corinthians - Campeonato Brasileiro
  • 16h — Bahia x Grêmio - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 — RB Bragantino x Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 — Chapecoense x Remo - Campeonato Brasileiro
  • 19h30 — Athletico-PR x Flamengo - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 17

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 7h30 — Juventus x Fiorentina - Campeonato Italiano
  • 7h30 — Genoa x Milan - Campeonato Italiano
  • 7h30 — Como x Parma - Campeonato Italiano
  • 7h30 — Pisa x Napoli - Campeonato Italiano
  • 7h30 — Roma x Lazio - Campeonato Italiano
  • 8h30 — Manchester United x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
  • 10h — Inter de Milão x Hellas Verona - Campeonato Italiano
  • 11h — Brentford x Crystal Palace - Campeonato Inglês
  • 11h — Wolverhampton x Fulham - Campeonato Inglês
  • 11h — Leeds United x Brighton - Campeonato Inglês
  • 11h — Everton x Sunderland - Campeonato Inglês
  • 13h — Atalanta x Bologna - Campeonato Italiano
  • 13h30 — Newcastle United x West Ham - Campeonato Inglês
  • 14h — Sevilla x Real Madrid - Campeonato Espanhol
  • 14h — Atlético de Madrid x Girona - Campeonato Espanhol
  • 14h — Elche x Getafe - Campeonato Espanhol
  • 14h — Levante x Mallorca - Campeonato Espanhol
  • 14h — Osasuna x Espanyol - Campeonato Espanhol
  • 14h — Rayo Vallecano x Villarreal - Campeonato Espanhol
  • 14h — Real Oviedo x Deportivo Alavés - Campeonato Espanhol
  • 14h — Real Sociedad x Valencia - Campeonato Espanhol
  • 14h — Athletic Bilbao x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol
  • 15h45 — Cagliari x Torino - Campeonato Italiano
  • 15h45 — Sassuolo x Lecce - Campeonato Italiano
  • 15h45 — Udinese x Cremonese - Campeonato Italiano
  • 16h15 — Barcelona x Real Betis - Campeonato Espanhol
  • 16h — Athletic Club x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 18h — Vila Nova x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 18h30 — Criciúma x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 18h30 — Ceará x Fortaleza - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Canal GOAT

  • 15h — Al Shabab x Al Ittihad - Campeonato Saudita
  • 20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

GE TV

  • 16h — Bahia x Grêmio - Campeonato Brasileiro

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball neste domingo, 17

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 17

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar no Paramount + neste domingo, 17

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video neste domingo, 17

Cazé TV

  • 7h30 — Juventus x Fiorentina - Campeonato Italiano
  • 16h — Paris FC x PSG - Campeonato Francês
  • 16h — Lyon x Lens - Campeonato Francês

Apple TV

  • 19h — Inter Miami x Portland Timbers - MLS
  • 21h — Nashville x Los Angeles FC - MLS

SportyNet

  • 18h — Vila Nova x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 22h — Pumas UNAM x Pachuca - Campeonato Mexicano
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