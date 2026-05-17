Jogos deste domingo, 17: onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 17, promete maratona de futebol desde as primeiras horas da manhã. Campeonatos italiano, inglês, espanhol e saudita movimentam a agenda internacional, enquanto o Brasileirão reserva confrontos importantes na rodada.

Além disso, clássicos e jogos de peso chamam atenção ao longo do dia, como Roma x Lazio na Itália, Barcelona x Real Betis na Espanha e Athletico-PR x Flamengo no futebol brasileiro. O futebol feminino, a segunda divisão nacional e a MLS também completam a programação.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Italiano

7h30 — Juventus x Fiorentina

7h30 — Genoa x Milan

7h30 — Como x Parma

7h30 — Pisa x Napoli

7h30 — Roma x Lazio

10h — Inter de Milão x Hellas Verona

13h — Atalanta x Bologna

15h45 — Cagliari x Torino

15h45 — Sassuolo x Lecce

15h45 — Udinese x Cremonese

Campeonato Inglês

8h30 — Manchester United x Nottingham Forest

11h — Brentford x Crystal Palace

11h — Wolverhampton x Fulham

11h — Leeds United x Brighton

11h — Everton x Sunderland

13h30 — Newcastle United x West Ham

Campeonato Belga

8h30 — Anderlecht x KV Mechelen

13h30 — Club Brugge x Union Saint-Gilloise

Campeonato Brasileiro

11h — Santos x Coritiba

16h — Botafogo x Corinthians

16h — Bahia x Grêmio

18h30 — RB Bragantino x Vitória

18h30 — Chapecoense x Remo

19h30 — Athletico-PR x Flamengo

Campeonato Espanhol

14h — Sevilla x Real Madrid

14h — Atlético de Madrid x Girona

14h — Elche x Getafe

14h — Levante x Mallorca

14h — Osasuna x Espanyol

14h — Rayo Vallecano x Villarreal

14h — Real Oviedo x Deportivo Alavés

14h — Real Sociedad x Valencia

14h — Athletic Bilbao x Celta de Vigo

16h15 — Barcelona x Real Betis

Campeonato Saudita

15h — Al Shabab x Al Ittihad

Campeonato Francês

16h — Paris FC x PSG

16h — Lyon x Lens

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

16h — Athletic Club x Juventude

18h — Vila Nova x Avaí

18h30 — Criciúma x Atlético-GO

18h30 — Ceará x Fortaleza

20h30 — Sport x CRB

Campeonato Brasileiro Feminino

18h — Santos (F) x RB Bragantino (F)

MLS

19h — Inter Miami x Portland Timbers

21h — Nashville x Los Angeles FC

Campeonato Mexicano

22h — Pumas UNAM x Pachuca

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

16h — Botafogo x Corinthians - Campeonato Brasileiro

16h — Bahia x Grêmio - Campeonato Brasileiro

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 17

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 17

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 17

BandSports

Nenhum jogo vai passar na BandSports neste domingo, 17

TV Brasil

Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste domingo, 17

Rede TV

18h — Vila Nova x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

19h30 — Athletico-PR x Flamengo - Campeonato Brasileiro

ESPN

7h30 — Roma x Lazio - Campeonato Italiano

11h — Leeds United x Brighton - Campeonato Inglês

13h30 — Newcastle United x West Ham - Campeonato Inglês

16h15 — Barcelona x Real Betis - Campeonato Espanhol

18h30 — Criciúma x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN2

7h30 — Genoa x Milan - Campeonato Italiano

ESPN3

7h30 — Pisa x Napoli - Campeonato Italiano

ESPN4

11h — Everton x Sunderland - Campeonato Inglês

14h — Athletic Bilbao x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol

20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

XSports

8h30 — Manchester United x Nottingham Forest - Campeonato Inglês

14h — Atlético de Madrid x Girona - Campeonato Espanhol

20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Premiere

11h — Santos x Coritiba - Campeonato Brasileiro

16h — Botafogo x Corinthians - Campeonato Brasileiro

16h — Bahia x Grêmio - Campeonato Brasileiro

18h30 — RB Bragantino x Vitória - Campeonato Brasileiro

18h30 — Chapecoense x Remo - Campeonato Brasileiro

19h30 — Athletico-PR x Flamengo - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 17

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

7h30 — Juventus x Fiorentina - Campeonato Italiano

7h30 — Genoa x Milan - Campeonato Italiano

7h30 — Como x Parma - Campeonato Italiano

7h30 — Pisa x Napoli - Campeonato Italiano

7h30 — Roma x Lazio - Campeonato Italiano

8h30 — Manchester United x Nottingham Forest - Campeonato Inglês

10h — Inter de Milão x Hellas Verona - Campeonato Italiano

11h — Brentford x Crystal Palace - Campeonato Inglês

11h — Wolverhampton x Fulham - Campeonato Inglês

11h — Leeds United x Brighton - Campeonato Inglês

11h — Everton x Sunderland - Campeonato Inglês

13h — Atalanta x Bologna - Campeonato Italiano

13h30 — Newcastle United x West Ham - Campeonato Inglês

14h — Sevilla x Real Madrid - Campeonato Espanhol

14h — Atlético de Madrid x Girona - Campeonato Espanhol

14h — Elche x Getafe - Campeonato Espanhol

14h — Levante x Mallorca - Campeonato Espanhol

14h — Osasuna x Espanyol - Campeonato Espanhol

14h — Rayo Vallecano x Villarreal - Campeonato Espanhol

14h — Real Oviedo x Deportivo Alavés - Campeonato Espanhol

14h — Real Sociedad x Valencia - Campeonato Espanhol

14h — Athletic Bilbao x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol

15h45 — Cagliari x Torino - Campeonato Italiano

15h45 — Sassuolo x Lecce - Campeonato Italiano

15h45 — Udinese x Cremonese - Campeonato Italiano

16h15 — Barcelona x Real Betis - Campeonato Espanhol

16h — Athletic Club x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

18h — Vila Nova x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

18h30 — Criciúma x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

18h30 — Ceará x Fortaleza - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Canal GOAT

15h — Al Shabab x Al Ittihad - Campeonato Saudita

20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

GE TV

16h — Bahia x Grêmio - Campeonato Brasileiro

Onefootball

Nenhum jogo vai passar na Onefootball neste domingo, 17

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 17

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount + neste domingo, 17

Prime Video

Nenhum jogo vai passar no Prime Video neste domingo, 17

Cazé TV

7h30 — Juventus x Fiorentina - Campeonato Italiano

16h — Paris FC x PSG - Campeonato Francês

16h — Lyon x Lens - Campeonato Francês

Apple TV

19h — Inter Miami x Portland Timbers - MLS

21h — Nashville x Los Angeles FC - MLS

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