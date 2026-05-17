Jogos deste domingo, 17: onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 17, promete maratona de futebol desde as primeiras horas da manhã. Campeonatos italiano, inglês, espanhol e saudita movimentam a agenda internacional, enquanto o Brasileirão reserva confrontos importantes na rodada.
Além disso, clássicos e jogos de peso chamam atenção ao longo do dia, como Roma x Lazio na Itália, Barcelona x Real Betis na Espanha e Athletico-PR x Flamengo no futebol brasileiro. O futebol feminino, a segunda divisão nacional e a MLS também completam a programação.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Italiano
7h30 — Juventus x Fiorentina
7h30 — Genoa x Milan
7h30 — Como x Parma
7h30 — Pisa x Napoli
7h30 — Roma x Lazio
10h — Inter de Milão x Hellas Verona
13h — Atalanta x Bologna
15h45 — Cagliari x Torino
15h45 — Sassuolo x Lecce
15h45 — Udinese x Cremonese
Campeonato Inglês
8h30 — Manchester United x Nottingham Forest
11h — Brentford x Crystal Palace
11h — Wolverhampton x Fulham
11h — Leeds United x Brighton
11h — Everton x Sunderland
13h30 — Newcastle United x West Ham
Campeonato Belga
8h30 — Anderlecht x KV Mechelen
13h30 — Club Brugge x Union Saint-Gilloise
Campeonato Brasileiro
11h — Santos x Coritiba
16h — Botafogo x Corinthians
16h — Bahia x Grêmio
18h30 — RB Bragantino x Vitória
18h30 — Chapecoense x Remo
19h30 — Athletico-PR x Flamengo
Campeonato Espanhol
14h — Sevilla x Real Madrid
14h — Atlético de Madrid x Girona
14h — Elche x Getafe
14h — Levante x Mallorca
14h — Osasuna x Espanyol
14h — Rayo Vallecano x Villarreal
14h — Real Oviedo x Deportivo Alavés
14h — Real Sociedad x Valencia
14h — Athletic Bilbao x Celta de Vigo
16h15 — Barcelona x Real Betis
Campeonato Saudita
15h — Al Shabab x Al Ittihad
Campeonato Francês
16h — Paris FC x PSG
16h — Lyon x Lens
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
16h — Athletic Club x Juventude
18h — Vila Nova x Avaí
18h30 — Criciúma x Atlético-GO
18h30 — Ceará x Fortaleza
20h30 — Sport x CRB
Campeonato Brasileiro Feminino
18h — Santos (F) x RB Bragantino (F)
MLS
19h — Inter Miami x Portland Timbers
21h — Nashville x Los Angeles FC
Campeonato Mexicano
22h — Pumas UNAM x Pachuca
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- 16h — Botafogo x Corinthians - Campeonato Brasileiro
- 16h — Bahia x Grêmio - Campeonato Brasileiro
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 17
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 17
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 17
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports neste domingo, 17
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste domingo, 17
Rede TV
- 18h — Vila Nova x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 19h30 — Athletico-PR x Flamengo - Campeonato Brasileiro
ESPN
- 7h30 — Roma x Lazio - Campeonato Italiano
- 11h — Leeds United x Brighton - Campeonato Inglês
- 13h30 — Newcastle United x West Ham - Campeonato Inglês
- 16h15 — Barcelona x Real Betis - Campeonato Espanhol
- 18h30 — Criciúma x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ESPN2
- 7h30 — Genoa x Milan - Campeonato Italiano
ESPN3
- 7h30 — Pisa x Napoli - Campeonato Italiano
ESPN4
- 11h — Everton x Sunderland - Campeonato Inglês
- 14h — Athletic Bilbao x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol
- 20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
XSports
- 8h30 — Manchester United x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
- 14h — Atlético de Madrid x Girona - Campeonato Espanhol
- 20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Premiere
- 11h — Santos x Coritiba - Campeonato Brasileiro
- 16h — Botafogo x Corinthians - Campeonato Brasileiro
- 16h — Bahia x Grêmio - Campeonato Brasileiro
- 18h30 — RB Bragantino x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 18h30 — Chapecoense x Remo - Campeonato Brasileiro
- 19h30 — Athletico-PR x Flamengo - Campeonato Brasileiro
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 17
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 7h30 — Juventus x Fiorentina - Campeonato Italiano
- 7h30 — Genoa x Milan - Campeonato Italiano
- 7h30 — Como x Parma - Campeonato Italiano
- 7h30 — Pisa x Napoli - Campeonato Italiano
- 7h30 — Roma x Lazio - Campeonato Italiano
- 8h30 — Manchester United x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
- 10h — Inter de Milão x Hellas Verona - Campeonato Italiano
- 11h — Brentford x Crystal Palace - Campeonato Inglês
- 11h — Wolverhampton x Fulham - Campeonato Inglês
- 11h — Leeds United x Brighton - Campeonato Inglês
- 11h — Everton x Sunderland - Campeonato Inglês
- 13h — Atalanta x Bologna - Campeonato Italiano
- 13h30 — Newcastle United x West Ham - Campeonato Inglês
- 14h — Sevilla x Real Madrid - Campeonato Espanhol
- 14h — Atlético de Madrid x Girona - Campeonato Espanhol
- 14h — Elche x Getafe - Campeonato Espanhol
- 14h — Levante x Mallorca - Campeonato Espanhol
- 14h — Osasuna x Espanyol - Campeonato Espanhol
- 14h — Rayo Vallecano x Villarreal - Campeonato Espanhol
- 14h — Real Oviedo x Deportivo Alavés - Campeonato Espanhol
- 14h — Real Sociedad x Valencia - Campeonato Espanhol
- 14h — Athletic Bilbao x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol
- 15h45 — Cagliari x Torino - Campeonato Italiano
- 15h45 — Sassuolo x Lecce - Campeonato Italiano
- 15h45 — Udinese x Cremonese - Campeonato Italiano
- 16h15 — Barcelona x Real Betis - Campeonato Espanhol
- 16h — Athletic Club x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 18h — Vila Nova x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 18h30 — Criciúma x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 18h30 — Ceará x Fortaleza - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Canal GOAT
- 15h — Al Shabab x Al Ittihad - Campeonato Saudita
- 20h30 — Sport x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
GE TV
- 16h — Bahia x Grêmio - Campeonato Brasileiro
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball neste domingo, 17
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 17
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar no Paramount + neste domingo, 17
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Video neste domingo, 17
Cazé TV
- 7h30 — Juventus x Fiorentina - Campeonato Italiano
- 16h — Paris FC x PSG - Campeonato Francês
- 16h — Lyon x Lens - Campeonato Francês
Apple TV
- 19h — Inter Miami x Portland Timbers - MLS
- 21h — Nashville x Los Angeles FC - MLS
SportyNet
- 18h — Vila Nova x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 22h — Pumas UNAM x Pachuca - Campeonato Mexicano