Investidores apostam em Fed mais unido na estreia de Warsh

A primeira decisão de juros do Federal Reserve sob o comando de Kevin Warsh deve marcar uma mudança importante em relação às últimas reuniões. A expectativa é a redução das divergências internas entre os dirigentes da autoridade monetária nas apostas da plataforma Kalshi.

Operadores avaliam que há 70% de probabilidade de a decisão desta quarta-feira, 17, ser aprovada por unanimidade pelos integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc). A chance de o encontro repetir o nível de dissidência observado em abril é considerada remota. As informações são da CNBC.

O cenário-base do mercado continua sendo a manutenção dos juros estadunidenses na faixa entre 3,50% e 3,75%. A avaliação dos dirigentes ocorre em um momento de maior cautela com os impactos da disparada do petróleo sobre a inflação, apesar do recuo recente com o acordo de paz entre Estados Unidos e Irã.

A aposta em uma decisão mais consensual contrasta com a reunião anterior, a última liderada por Jerome Powell, marcada pelo maior número de divergências em mais de três décadas. Embora o Fed tenha mantido os juros inalterados, parte dos dirigentes discordou da forma como o banco central comunicou seus próximos passos.

O então governador Stephen Miran foi o único a votar contra a manutenção da taxa, defendendo uma redução dos juros. Já os presidentes regionais Beth Hammack, Neil Kashkari e Lorie Logan manifestaram desconforto com o tom adotado pelo comunicado, por entenderem que ele poderia reforçar a expectativa de cortes à frente.

Agora, a leitura predominante é de que Warsh conseguirá conduzir uma mensagem mais alinhada entre os membros.

Fed: postura mais restritiva agora?

A percepção de que o Fed seguirá sem pressa para afrouxar as condições financeiras também aparece em outras pesquisas de mercado. No levantamento global de gestores realizado pelo Bank of America (BofA) em junho, 55% dos participantes disseram esperar que o banco central preserve uma postura monetária restritiva.

Além da decisão em si, investidores acompanham com atenção a primeira coletiva de imprensa de Warsh como presidente da instituição. Na Kalshi, a palavra "incerteza" aparece como a mais provável de ser usada pelo dirigente ao comentar as perspectivas econômicas, com 73% de chance de ser mencionada.

Termos ligados ao programa de redução do balanço do Fed também devem ganhar espaço. As apostas apontam 43% de probabilidade de que Warsh faça referência ao aperto quantitativo. Já uma menção direta ao presidente Donald Trump é considerada pouco provável, com chance estimada em apenas 20%.