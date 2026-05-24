Napoli x Udinese: horário, onde assistir e cenário do jogo

DIEGO ARMANDO MARADONA STADIUM, NAPLES, ITALY - 2026/03/14: Kevin De Bruyne and Scott McTominay of SSC Napoli during the Serie A 2025/2026 football match between SSC Napoli and US Lecce. Napoli won 2-1 over Lecce. (Photo by Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de maio de 2026 às 05h00.
Napoli e Udinese se enfrentam neste domingo, 24, às 13h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 38ª rodada do Campeonato Italiano.
O Napoli ocupa a vice-liderança da Serie A, com 73 pontos em 37 partidas. A equipe soma 22 vitórias, sete empates e oito derrotas, além de 57 gols marcados e 36 sofridos.
Na rodada passada, venceu o Pisa por 3 a 0 fora de casa e manteve chances matemáticas de alcançar a liderança na última rodada.
A Udinese aparece na 10ª colocação, com 50 pontos. O clube venceu 14 jogos, empatou oito e perdeu 15, com 45 gols marcados e 47 sofridos.
Na rodada anterior, perdeu em casa para a Cremonese por 1 a 0.
A partida terá transmissão do Disney+.
O confronto acontece às 13h (de Brasília).