Napoli x Udinese: horário, onde assistir e cenário do jogo

Napoli e Udinese se enfrentam neste domingo, 24, às 13h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 38ª rodada do Campeonato Italiano.

Napoli ainda sonha com o topo

O Napoli ocupa a vice-liderança da Serie A, com 73 pontos em 37 partidas. A equipe soma 22 vitórias, sete empates e oito derrotas, além de 57 gols marcados e 36 sofridos.

Na rodada passada, venceu o Pisa por 3 a 0 fora de casa e manteve chances matemáticas de alcançar a liderança na última rodada.

Udinese faz campanha intermediária

A Udinese aparece na 10ª colocação, com 50 pontos. O clube venceu 14 jogos, empatou oito e perdeu 15, com 45 gols marcados e 47 sofridos.

Na rodada anterior, perdeu em casa para a Cremonese por 1 a 0.

Onde assistir Napoli x Udinese ao vivo?

A partida terá transmissão do Disney+.

Que horas é o jogo Napoli x Udinese hoje?

O confronto acontece às 13h (de Brasília).