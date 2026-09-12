Chapecoense x Internacional: horário, onde assistir e prováveis escalações

Chapecoense e Internacional se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília) (Ricardo Duarte/Interncional)
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Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12h38.
Chapecoense e Internacional se enfrentam neste sábado, 12, às 17h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Verdão do Oeste segue isolado na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos em 25 jogos disputados. A distância para o Remo, time que ocupa a penúltima posição, é de seis pontos.
Já o Internacional, vive momento de crise: são dez partidas sem vitória no Brasileirão, e o Colorado é o único time que não venceu nenhum jogo no returno da competição.
Na tabela, ocupa a 18ª posição, com 25 pontos, e mesmo uma vitória sobre a Chapecoense não seria suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento.
Anderson; Everton, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto (Miguel Carvalho); Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez (Bolasie).
Matheus Cunha (Anthoni); Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique e Thiago Maia; Alan Patrick e Carbonero.
A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view), da RECORD (TV aberta) e da Cazé TV (YouTube).