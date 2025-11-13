Pop

Grammy Latino 2025: João Gomes, Liniker e outros artistas apresentarão a cerimônia

Confira o line-up completo da premiação que acontece nesta quinta-feira, 13

Liniker: cantora sete vezes indicadas será uma das atrações do Grammy Latino (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20h04.

A  26ª edição do Grammy Latino será realizada nesta quinta-feira, 13, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A premiação promovida pela Academia Latina da Gravação reconhece os destaques artísticos e técnicos da música em língua espanhola e portuguesa.

O evento tem início às 21h (horário de Brasília) com o pré‑show. A cerimônia oficial começa às 22h.

Entre os brasileiros homenageados, o cantor Tiago Iorc, cinco vezes vencedor do prêmio, figura como um dos apresentadores da première, rito que antecede a cerimônia principal.

A participação brasileira se estende além dos apresentadores: artistas nacionais foram confirmados para se apresentarem na première e estarão lado a lado com nomes internacionais e lideram indicações. Entre os confirmados brasileiros para as performances estão João Gomes, Jota.pê, Maestrinho, Julia Mestre e Liniker, sete vezes indicada.

Quem vai se apresentar?

Um dos nomes mais aguardados para as apresentações do prêmio é o de Bad Bunny. O cantor porto-riquenho foi o mais indicado desta edição, concorrendo em 12 categorias. Confira o line-up completo:

Prèmiere:

  • Akapellah
  • Andrés Cepeda
  • João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
  • Jesse & Joy
  • Judeline
  • Leiva
  • Julia Mestre
  • Fito Páez
  • Vivir Quintana
  • Trueno

Cerimônia principal

  • Bad Bunny
  • CA7RIEL & Paco Amoroso
  • KAROL G
  • Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida)
  • Chuwi
  • Fuerza Regida
  • Marco Antonio Solís
  • Pepe Aguilar
  • Aitana
  • Rauw Alejandro
  • Edgar Barrera
  • Ivan Cornejo
  • DannyLux
  • Gloria Estefan
  • Joaquina
  • Kakalo
  • Carín León
  • Liniker
  • Morat
  • Christian Nodal
  • Los Tigres del Norte
  • Nathy Peluso
  • Elena Rose
  • Alejandro Sanz e Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera)
  • Kacey Musgraves
  • Carlos Santana
  • Raphael

Onde assistir ao Grammy Latino?

No Brasil, a premiação será transmitida pelos canais Multishow, Canal Bis e Globoplay (plano premium).

