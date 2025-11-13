Grammy Latino 2025: João Gomes, Liniker e outros artistas apresentarão a cerimônia

Liniker: cantora sete vezes indicadas será uma das atrações do Grammy Latino (Redes Sociais/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20h04.
A 26ª edição do Grammy Latino será realizada nesta quinta-feira, 13, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A premiação promovida pela Academia Latina da Gravação reconhece os destaques artísticos e técnicos da música em língua espanhola e portuguesa.
O evento tem início às 21h (horário de Brasília) com o pré‑show. A cerimônia oficial começa às 22h.
Entre os brasileiros homenageados, o cantor Tiago Iorc, cinco vezes vencedor do prêmio, figura como um dos apresentadores da première, rito que antecede a cerimônia principal.
A participação brasileira se estende além dos apresentadores: artistas nacionais foram confirmados para se apresentarem na première e estarão lado a lado com nomes internacionais e lideram indicações. Entre os confirmados brasileiros para as performances estão João Gomes, Jota.pê, Maestrinho, Julia Mestre e Liniker, sete vezes indicada.
Um dos nomes mais aguardados para as apresentações do prêmio é o de Bad Bunny. O cantor porto-riquenho foi o mais indicado desta edição, concorrendo em 12 categorias. Confira o line-up completo:
No Brasil, a premiação será transmitida pelos canais Multishow, Canal Bis e Globoplay (plano premium).