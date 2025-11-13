Grammy Latino 2025: João Gomes, Liniker e outros artistas apresentarão a cerimônia

A 26ª edição do Grammy Latino será realizada nesta quinta-feira, 13, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A premiação promovida pela Academia Latina da Gravação reconhece os destaques artísticos e técnicos da música em língua espanhola e portuguesa.

O evento tem início às 21h (horário de Brasília) com o pré‑show. A cerimônia oficial começa às 22h.

Entre os brasileiros homenageados, o cantor Tiago Iorc, cinco vezes vencedor do prêmio, figura como um dos apresentadores da première, rito que antecede a cerimônia principal.

A participação brasileira se estende além dos apresentadores: artistas nacionais foram confirmados para se apresentarem na première e estarão lado a lado com nomes internacionais e lideram indicações. Entre os confirmados brasileiros para as performances estão João Gomes, Jota.pê, Maestrinho, Julia Mestre e Liniker, sete vezes indicada.

Quem vai se apresentar?

Um dos nomes mais aguardados para as apresentações do prêmio é o de Bad Bunny. O cantor porto-riquenho foi o mais indicado desta edição, concorrendo em 12 categorias. Confira o line-up completo:

Prèmiere:

Akapellah

Andrés Cepeda

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Jesse & Joy

Judeline

Leiva

Julia Mestre

Fito Páez

Vivir Quintana

Trueno

Cerimônia principal

Bad Bunny

CA7RIEL & Paco Amoroso

KAROL G

Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida)

Chuwi

Fuerza Regida

Marco Antonio Solís

Pepe Aguilar

Aitana

Rauw Alejandro

Edgar Barrera

Ivan Cornejo

DannyLux

Gloria Estefan

Joaquina

Kakalo

Carín León

Liniker

Morat

Christian Nodal

Los Tigres del Norte

Nathy Peluso

Elena Rose

Alejandro Sanz e Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera)

Kacey Musgraves

Carlos Santana

Raphael

Onde assistir ao Grammy Latino?

No Brasil, a premiação será transmitida pelos canais Multishow, Canal Bis e Globoplay (plano premium).