A multa 'rara' de US$ 20 mil que chamou a atenção no US Open

RESUMO | A tenista Aryna Sabalenka foi multada em US$ 7,5 mil (cerca de R$ 41 mil) por quebrar sua raquete após a derrota na final do US Open para Elena Rybakina. A punição integrou um montante total de US$ 112,5 mil em multas aplicadas pela organização do Grand Slam norte-americano em 2026.

A saída de Aryna Sabalenka do posto de número 1 do mundo veio acompanhada de um prejuízo financeiro nos bastidores do US Open. A jogadora bielorrussa foi multada em US$ 7,5 mil (aproximadamente R$ 41 mil) por quebrar uma de suas raquetes contra a quadra no encerramento da decisão de simples do torneio, onde acabou derrotada pela nova líder do ranking, Elena Rybakina, que fechou o placar em 6-4, 5-7 e 6-2 e evitou o tricampeonato da rival em Nova York.

Em entrevista coletiva após a partida, a tenista justificou a atitude como uma válvula de escape para conter a enorme frustração de perder uma final de Grand Slam. A infração por abuso de equipamento rendeu punições a outros dez atletas ao longo da competição, incluindo nomes como o cabeça de chave número 10 Arthur Fils e o argentino Francisco Cerúndolo, seguindo o livro de regras da modalidade que proíbe o descarte de materiais dentro do complexo.

Multa recorde por regra de primeiro turno e balanço geral

Embora a cena protagonizada por Sabalenka tenha gerado repercussão, a maior punição financeira do US Open de 2026 foi aplicada por uma infração bem mais incomum: a violação da norma de desempenho no primeiro turno. A jovem argentina Luisina Giovannini, de 19 anos, recebeu uma multa de US$ 20 mil (cerca de R$ 110 mil) — equivalente a mais de 60% da premiação de US$ 32 mil paga aos eliminados na estreia da fase qualificatória. A penalidade foi aplicada após a tenista abandonar sua partida contra a italiana Lucia Bronzetti perdendo por 5 a 0 em apenas 17 minutos, sem disputar uma partida oficial havia dois meses, acionando o mecanismo da federação que pune atletas que entram em quadra sem condições físicas ideais apenas para faturar a bolsa de premiação.

O balanço oficial emitido pela USTA revelou que o total de multas descontadas das premiações dos atletas nesta edição atingiu US$ 112,5 mil (aproximadamente R$ 618 mil). A lista de penalizados também incluiu a suíça Belinda Bencic, multada em US$ 5,000 por atingir acidentalmente um espectador com uma bola na arquibancada, e o francês Térence Atmane, punido em US$ 7,500 após um bate-boca acalorado com a equipe de fisioterapia durante um jogo marcado por fortes cãibras.

O triunfo de Elena Rybakina e a coroação da nova número 1 do mundo

A grande final feminina do US Open de 2026 consagrou Elena Rybakina como a nova campeã do Grand Slam norte-americano após uma vitória consistente sobre a até então bicampeã Aryna Sabalenka. Com parciais de 6/4, 5/7 e 6/2, a tenista cazaque impôs seu ritmo de jogo no Estádio Arthur Ashe, confirmando a excelente fase na temporada e frustrando os planos da bielorrussa de alcançar o tricampeonato consecutivo em Nova York.

O confronto teve peso duplo no circuito mundial, já que valia tanto o troféu quanto a consolidação no topo do ranking da WTA. Rybakina, que já havia garantido os pontos necessários para assumir a liderança durante a campanha no torneio, coroou a ascensão ao posto de número 1 do mundo com uma atuação de gala na decisão. A conquista marcou o terceiro título de Grand Slam na carreira da cazaque — que também acumula as taças de Wimbledon de 2022 e do Australian Open de 2026 —, tornando-a a primeira tenista do país a alcançar o topo do ranking global da modalidade.

Qual foi o valor da multa aplicada a Aryna Sabalenka?

A tenista foi multada em US$ 7,5 mil (cerca de R$ 41 mil) por quebrar sua raquete no final da final.

Por que Sabalenka quebrou a raquete?

A atleta afirmou que precisava extravasar a enorme frustração e a raiva acumulada após perder a chance do tricampeonato em um Grand Slam.

Qual foi a maior punição aplicada no US Open de 2026?

A tenista Luisina Giovannini foi multada em US$ 20 mil por violar a regra de desempenho mínimo no primeiro turno do qualifying.

Quanto somaram todas as multas do torneio?

As penalidades aplicadas pela organização descontaram um total de US$ 112,5 mil das premiações dos atletas.

Houve outras ocorrências notáveis de punição?

Sim, Belinda Bencic foi multada por atingir um torcedor com a bola e Térence Atmane recebeu sanção por abuso verbal com um fisioterapeuta.