GP de São Paulo 2026: horário, ingressos e tudo o que você precisa saber

O Grande Prêmio da Fórmula 1 de São Paulo está chegando! A etapa, que ocorre todos os anos no Autódromo de Interlagos, é considerada uma das mais tradicionais do calendário da categoria.

Em 2026, o GP de São Paulo está marcado para o domingo, 8 de novembro. No entanto, o público brasileiro pode aproveitar mais dois dias de atividades em pista com os treinos na sexta-feira, 6, e a classificação para a corrida no sábado, 7.

Ainda tem ingressos disponíveis?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo são, tradicionalmente, vendidos na semana após a corrida daquele ano, ou seja, um ano antes do prêmio para o qual se está comprando ingresso.

Considerada uma das etapas mais concorridas do ano, os ingressos esgotaram em apenas alguns minutos após o início das vendas.

Os fãs que não garantiram suas entradas para o GP de São Paulo na Venda Geral terão outras oportunidades, como a abertura da arquibancada Porto, em 27 de agosto, e a Venda Extraordinária.

A venda extraordinária de ingressos para a Fórmula 1 acontece, geralmente, em outubro, apenas algumas semanas antes da corrida. Os ingressos comercializados são as entradas que sobraram de vendas passadas ou que foram cancelados pelos compradores por algum motivo.

Como é o Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)?

O circuito de Interlagos é um dos mais icônicos da Fórmula 1, com uma extensão de 4,309 km e 15 curvas técnicas.

Entre seus trechos mais famosos estão a “Curva do Sol,” que leva à longa reta oposta, e o “S do Senna,” uma sequência de curvas icônica na categoria. Além disso, situado a mais de 700 metros acima do nível do mar, Interlagos impõe desafios adicionais aos motores e à aerodinâmica dos carros, trazendo um diferencial à competição.

Quais setores estão disponíveis no Autódromo de Interlagos?

No Autódromo de Interlagos são disponibilizados quinze setores, com diferentes opções para os fãs decidirem com base no seu orçamento pessoal, nível de conforto ou vista preferida.

Entre os setores disponíveis estão as arquibancadas descobertas, como a A e a G, as arquibancadas cobertas, como M, D, B, H e R, e a Fanzone. Além de setores VIPs, como Grand Prix Club, Orange Tree Club e Pit Stop Club, Senna Club, que dão acesso a uma experiência de luxo no Grande Prêmio.

Algumas marcas patrocinadoras também têm setores próprios no Autódromo, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, com duas modalidades disponíveis: gramado ou estrela.

Ainda há ingressos para o GP de São Paulo?

A venda de ingressos para o GP de São Paulo de F1 2026 começou há um ano e esgotou-se rapidamente. Poucos setores e ingressos se encontram disponíveis até o momento em que esta reportagem foi publicada.

Quais os preços de ingressos para o GP de São Paulo de Fórmula 1?

Fanzone - a partir de R$ 290 (não iniciado)

Setor G - a partir de R$ 425 (esgotado)

Setor A - a partir de R$ 645 (esgotado)

Setor R - a partir de R$ 840 (esgotado)

Setor H - a partir de R$ 1.140 (esgotado)

Setor M - a partir de R$ 1.440 (esgotado)

Setor D - a partir de R$ 3.880 (esgotado)

Setor B - a partir de R$ 4.290 (esgotado)

Heineken Village - Estrela - a partir de R$ 4.290 (esgotado)

Heineken Village - Gramado - a partir de R$ 1.075 (esgotado)

Arquibancada Porto Bank - a partir de R$ 862,75 (não iniciado)

Pit Stop Club - a partir de R$ 8.980 (esgotado)

Orange Tree Club - a partir de R$ 6.890 (esgotado)

Grand Pix Club - a partir de R$ 17.650 (esgotado)

Senna Club - a partir de R$ 24.800 (disponível)

Como comprar ingressos?

Os ingressos para o Grande Prêmio da Fórmula 1 de 2026 podem ser adquiridos no site da Eventim ou no ponto de venda física.

Como chegar?

O Autódromo José Carlos Pace está localizado na Avenida Senador Teotônio Vilela, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele pode ser acessado de carro, trem ou ônibus.

Carro

Sem estacionamento oficial disponível, a organização desaconselha que o público vá ao evento de carro. As ruas ao redor do circuito serão bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com acesso restrito a veículos credenciados. Portanto, quem optar por ir de carro precisará estacionar distante dos portões de entrada.

Ônibus

Quem preferir utilizar ônibus, existem várias linhas circulares que partem da Estação Autódromo em direção aos principais portões de acesso, com tarifa de R$ 4,40.

Todos os anos, empresas privadas oferecem serviços de transfer de ida e volta com saída de locais específicos ao redor da cidade.

Trem

O trem é o modelo de transporte mais recomendado pela organização do evento. Em 2024, pela primeira vez, houveram expressos com horários marcados para transporte direto ao local. Os bilhetes, válidos para ida e volta, estavam disponíveis no site Passaporte Mobilidade por R$ 30,00 por dia.

O serviço expresso na Linha 9 - Esmeralda oferece acesso direto à Estação Autódromo, sem paradas intermediárias, com saídas das estações Pinheiros ou Morumbi.

Também há a opção de partir de outras áreas da região metropolitana em trens regulares. Nesse caso, a parada final também é a Estação Autódromo, com funcionamento das 4h40 até a meia-noite e tarifa de R$ 5,00.

Qual é a distância da Estação Autódromo (Linha 9) até os portões?

Setor G/Fanzone: 800 m – cerca de 13 minutos a pé

Setores H/N/R: 1,1 km – aproximadamente 15 minutos a pé

Setor Porto Bank: 1,2 km – cerca de 18 minutos a pé

Setores M/D: 2 km – aproximadamente 25 minutos a pé

Setor B: 2,3 km – cerca de 30 minutos a pé

Setor T/Heineken Village: 2,4 km – aproximadamente 32 minutos a pé

Setor A: 2,6 km – cerca de 35 minutos a pé

O que é proibido levar para o GP de São Paulo?

A organização do Grande Prêmio de São Paulo informou que é proibido entrar no Autódromo de Interlagos com objetos que possam causar ferimentos, desconforto ou constrangimento, além de itens que comprometam a segurança coletiva ou que não estejam de acordo com as normas legais e sanitárias.

Confira a seguir os itens estão proibidos: